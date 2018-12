Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Er habe viel Zuspruch erhalten. Sagt Ralph Kirchhoff. Der 48-jährige frühere Funktionär hat vor einer Woche deutliche Kritik am badischen Fußballverband (bfv) geäußert und die Ablösung des Präsidenten Ronny Zimmermann gefordert. Der bfv vernachlässige die kleinen Vereine, mit dem Demokratie-Verständnis sei es nicht weit her.

Entschiedener Widerspruch kommt von Rouven Ettner. Der 29-jährige Stellvertretende Leiter des Bauamtes in Nußloch gilt als große Nachwuchs-Hoffnung. Seine Karriere begann er als Jugendleiter beim Mädchenfußball in Walldorf, er war sieben Jahre Hallenspielleiter im Fußballkreis Heidelberg und ist seit Juni 2016 Jugendleiter im Verband.

Außerdem gehört der Verwaltungs-Fachwirt, der in Walldorf aufwuchs und mit seiner Verlobten Isabel in Kronau wohnt, dem Vorstand des Süddeutschen Verbandes an und leitet als Schiedsrichter Spiele bis zur Verbandsliga.

Hintergrund Zu unserem Beitrag "Wer aufmuckt, riskiert seine VIP-Karten" im "Nachgefragt" am letzten Mittwoch gibt bfv-Pressesprecherin Annette Kaul nachfolgende Stellungnahme ab: "Für Länderspiele, die in Baden ausgetragen werden, kann der bfv eine festgelegte Anzahl an Ehrengästen melden. Die Abfrage erfolgt nach Personengruppen, (Präsidium, Vorstand, Verbandsehrenmitglieder und Ehrenrat). Dabei [+] Lesen Sie mehr Zu unserem Beitrag "Wer aufmuckt, riskiert seine VIP-Karten" im "Nachgefragt" am letzten Mittwoch gibt bfv-Pressesprecherin Annette Kaul nachfolgende Stellungnahme ab: "Für Länderspiele, die in Baden ausgetragen werden, kann der bfv eine festgelegte Anzahl an Ehrengästen melden. Die Abfrage erfolgt nach Personengruppen, (Präsidium, Vorstand, Verbandsehrenmitglieder und Ehrenrat). Dabei werden keine Einzelpersonen hinzugefügt oder nicht berücksichtigt. Die Bearbeitung erfolgt in der Abteilung Spielbetrieb. "So handhaben wir das seit Jahren und dabei hat sich weder der Präsident noch eine andere Person jemals eingemischt. Ebenso hatte ich noch nie Anfragen von Personen, die sich auf Ronny Zimmermann beziehen, der ihnen Tickets versprochen oder verweigert hätte", betont Anja Hartmann, die für den Bereich zuständig ist. Entsprechendes gilt für "festliche Abende". Der Vorwurf einer Einflussnahme durch den Präsidenten entbehrt somit jeglicher Grundlage, daher weisen wir diesen strikt zurück."

[-] Weniger anzeigen

Rouven Ettner, wenn Ihr früherer Funktionärs-Kollege Ralph Kirchhoff Recht hat, herrscht bei den badischen Fußball-Vereinen große Unzufriedenheit.

Ehrlich gesagt, wir waren total überrascht von der Kritik und dass es angeblich eine Opposition geben soll. Wir sind viel unterwegs. Von einer fundamentalen Unzufriedenheit spüren wir nichts. Klar, es ist nicht alles optimal. Doch wir sind immer für neue Vorschläge und Ideen offen.

Noch nie in der 72-jährigen Geschichte des Verbandes sei die Führung so weit von der Basis entfernt gewesen wie heute. Sagt Kirchhoff.

Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir sind so nahe an der Basis wie noch nie. Wir bieten Treffen für Jugendleiter und Führungsspieler an, gehen in die Schulen, beraten die Vereine, besuchen sie regelmäßig, haben auf unserer Webseite eine Lob-und-Tadel-Box. Ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Der Vorwurf, wir wären mehr in den VIP-Räumen der Profi-Vereine, ist nicht richtig. Unsere Aufgabe ist es, für die kleinen Vereine da zu sein, und die nehmen wir auch wahr.

Im großen Fußball werden zweistellige Millionen-Beträge umgesetzt. Auf den Dorfplätzen fehlt das Geld, um die Schiedsrichter zu bezahlen. Warum stellt der Verband die von den neun Kreisen erwirtschafteten 600.000 Euro nicht zur Bezahlung der Unparteiischen zur Verfügung, wie es Ralph Kirchhoff fordert?

In Baden finden jährlich rund 47.000 Spiele statt. Würden wir jedes Spiel mit nur 10 Euro subventionieren, wären die über Jahre erwirtschafteten Rücklagen bald aufgebraucht. Und wer soll die knapp 500.000 Euro dann zahlen?

In Amerika ist die Amtszeit des Präsidenten auf acht Jahre begrenzt. Ist das auch für Sportverbände sinnvoll, um Vetterleswirtschaft vorzubeugen und die Tür zu öffnen für junge, unverbrauchte Leute?

Ich bin seit knapp zehn Jahren dabei. Meine ehrenamtliche Karriere wäre damit schon mit 29 so gut wie zu Ende. Auch Erfahrung hat was für sich. Quereinsteiger haben bei uns immer eine Chance, wie das Beispiel unseres Finanzchefs Torsten Dollinger zeigt. Im Übrigen sind die Mitarbeiter des bfv die jüngsten im Deutschen Fußball-Bund. Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob man die Tätigkeit als Präsident Amerikas mit der eines ehrenamtlichen Landesverbands-Präsidenten vergleichen kann.

Der Vorschlag, Ronny Zimmermann solle sich künftig ganz auf seine anspruchsvollen Aufgaben als DFB-Vizepräsident konzentrieren und die Macht in Baden an einen anderen abgeben, klingt nicht dumm. Sehen Sie keinen Interessen-Konflikt?

Nein. Einerseits geht das laut der DFB-Satzung nicht und andererseits profitiert der badische Verband von Ronny Zimmermanns Einfluss beim DFB. Die angesprochene Macht liegt außerdem nicht allein beim Präsidenten, sondern auch im Präsidium und unseren Fachleuten im Vorstand und den Ausschüssen.

Können Sie sich vorstellen, bereits beim Verbandstag 2020 die Nachfolge von Ronny Zimmermann anzutreten?

Das ist kein Thema. Ich bin jetzt 29. Ich denke, dass ich noch reichlich Zeit habe.

Ralph Kirchhoff behauptet, dass es mit der Demokratie nicht weit her sei auf dem Turmberg. Es gelte das Wort des großen Vorsitzenden.

Meine Erfahrungen sind andere. Bei uns wird offen diskutiert und nach der besten Lösung gesucht. Keiner muss Angst haben, seine Meinung zu äußern, auch wenn sie sich nicht mit der des Präsidenten deckt. Es herrscht Meinungs-Vielfalt. Der Verband besteht nicht nur aus Ronny Zimmermann.