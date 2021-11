Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Von Trainer Werner "Beinhart" Lorant ist diese Erkenntnis überliefert: "Warum soll ich mit den Spielern reden? Ich bin doch kein Pfarrer." Zwar bekleidet Jochen Schuppe kein geistliches Amt, aber der 42-jährige Trainer des FC Rot weiß um die Bedeutung der Kommunikation. "Jochen spricht viel mit den Spielern", erklärt Stephan Endrich, "auch mit denen die gerade nicht erste Wahl sind." Der Sport-Vorstand des Fußball-Kreisligisten bescheinigt Schuppe darüber hinaus ein gutes, abwechslungsreiches Training.

Die jüngste Erfolgsserie führt er deshalb nicht zuletzt auf den Trainer zurück. Mit sieben Siegen, darunter jeweils ein 5:1 gegen Walldorf, Wiesloch und Neckargemünd, stürmte der FC Rot auf den Relegations-Platz. "Ich bin selbst erstaunt, denn in unserer Mannschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht all zu viel geändert", sagt Endrich. Auch wenn sich die beiden Ex-Nußlocher Joshua Baumgart und Timo Mayer als Verstärkungen erwiesen haben. Angreifer Manuel Seiler kommt zu Gute, dass jetzt strukturiert von hinten heraus gespielt wird. Für um die 15 Tore war der schnelle, dribbelstarke Angreifer schon immer gut. Nach 14 Spielen ist der 31-Jährige bereits bei 13 Treffern. Aber auch David Engelmann, Markus Spieß oder Marvin Jäger, um nur drei zu nennen, spielen auf hohem Kreisliga-Niveau. Fraglich ist vor dem Verfolger-Derby gegen den ASC Neuenheim II der Einsatz von Timo Gottselig. Sport-Vorstand Endrich arbeitet im Marketing-Bereich der SAP und er war zwölf Jahre Jugendtrainer beim FC Rot.

Wenn Endrichs Verein in der Kreisliga die "Mannschaft der Stunde" ist, so gebührt dem VfL Heiligkreuzsteinach das Prädikat "Mannschaft des 14. Spieltags". Mit dem 8:2-Sieg beim 1. FC Wiesloch stahl "Heilig" dem Tabellenführer FV Nußloch (nur 1:0 gegen Wieblingen) die Show. Es war der dritte Sieg in Folge bei einem Torverhältnis von 16:3 (!), mithin also beste Werbung für das Heimspiel gegen den VfB Leimen. Schon im Pokal schlugen die Jungs von Oliver Mahrt der Mannschaft von Ex-Trainer Andreas Stober ein Schnippchen. In der Zwei-Klassen-Gesellschaft der Kreisliga ist der VfL Tabellenführer in der unteren Hälfte. Mit dem Aufstieg in den Kreis der Anwärter um den Relegations-Platz will sich Mahrt aber (noch) nicht beschäftigen. Gegen Leimen ist das Ziel klar. Fußballchef Andreas Knödler: "Wir wollen den FC Rot wieder vom zweiten Platz verdrängen."

In der Kreisklasse A ist die SG Dielheim das Maß aller Dinge. Der ehemalige Verbandsligist hat mittlerweile genau den gleichen Vorsprung wie Nußloch in der Kreisliga: Fette neun Punkte. Sport-Vorstand Thomas Krönig mag sich zwar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was man bei seinem Beruf als Balkon-Monteur nachvollziehen kann, doch sein Wunsch wird wohl schon am Sonntag in Erfüllung gehen. Bereits bei einem Unentschieden daheim gegen Rockenau ist der Tabellenführer Herbstmeister. Das zweite Vorhaben ist bereits realisiert. Drei Viertel der Mannschaft soll entweder aus dem Ort kommen oder aus der Nachwuchs-Spielgemeinschaft mit Mühlhausen, Rettigheim und Horrenberg hervorgegangen sein. Es passt gut, dass Cheftrainer Björn Laier früher die Jugend trainiert hat. "Er kennt die Jungs seit vielen Jahren. Das ist ein Vorteil", sagt Krönig.

Der 46-jährige Unternehmer war mal Jugendleiter und zeichnet seit vier Jahren für den gesamten Sportbereich des Traditionsvereins verantwortlich. Nicht alle waren überzeugt, als es zunächst runter ging in die B-Klasse, doch der Aufschwung der blutjungen Mannschaft gibt Thomas Krönig inzwischen recht.

Überhaupt scheint man in Dielheim ein glückliches Händchen zu haben. Bei einer Verlosung der Fitnesskette fit+ gewann der Tabellenführer den Hauptpreis: Ein Training mit Markus Babbel. Der Ex-Europameister und ehemalige Trainer der TSG Hoffenheim kommt am Dienstag, 23. November, um 17 Uhr nach Dielheim. Das Training ab 17.30 Uhr, ist öffentlich.

Fußball-Kreisliga Heidelberg, Sonntag, 14.30 Uhr:SpVgg Neckargemünd - FC Dossenheim, FC Rot - ASC Neuenheim II, FC Badenia St. Ilgen - VfR Walldorf, VfB Rauenberg - SG-SV Lobbach, SG Viktoria Mauer - 1. FC Wiesloch, VfL Heiligkreuzsteinach - VfB Leimen, Eberbacher SC - FV Nußloch, TSV Wieblingen - SpVgg Baiertal; spielfrei: TSV Rettigheim.

Kreisklasse A, Sonntag, 12.15 Uhr: FC Rot II - 1. FC Mühlhausen II; 14.30 Uhr: SV 08 Waldhilsbach - FC Dossenheim II, TSV Pfaffengrund - VfB St, Leon II, SpG Dilsberg/Bammental II - BSC Mückenloch, VfB Wiesloch - SG Heidelberg-Kirchheim II, FC Hirschhorn - FV Nußloch II, TSV Gauangelloch - TB Rohrbach/Boxberg, 15 Uhr: SG Dielheim - SG Rockenau.

Kreisklasse B, Sonntag, 10.30 Uhr: Aramäer Leimen - TSV Handschuhsheim; 11.45 Uhr: FT Kirchheim II - SV Moosbrunn, Eberbacher SC II - SG Tairnbach, SpG ASV/DJK Eppelheim II - SpG Schatthausen/Baiertal II; 14 Uhr: DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal - ASC Neuenheim III,; 14.30 Uhr: VfB Leimen II - VfB Schönau, SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II - FC Frauenweiler, FC 1986 Sandhausen - Heidelberger SC; spielfrei: FC Germania Meckesheim-Mönchzell.

Kreisklasse C Ost, Samstag, 16.30 Uhr: VfL Heiligkreuzsteinach II - SG 05 Wiesenbach.

Kreisklasse C West, Freitag, 19.30 Uhr: FC Spechbach II - VfB Wiesloch II; Sonntag, 11.30 Uhr: VfB Rauenberg II - FC Spechbach II; 11.45 Uhr: SG Dielheim II - VfR Walldorf II, FC Sandhausen II _ SG Rockenau II; 12.15 Uhr: SpG DJK/SG Balzfeld/Horrenberg II, VfB Wiesloch II - Heidelberger SC III; 14.30 Uhr: DJK RW Handschuhsheim - SpG Baiertal III/Schatthausen II; spielfrei: TB Rohrbach/Boxberg II und FC St. Ilgen II.