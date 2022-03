Ist als Generaldirektor beim CFC Genua in Italien: Johannes Spors. Foto: Imago

Von Christoph Offner

Genua. Johannes Spors hat schon viel erlebt. Der 39-Jährige war Chefscout bei der TSG Hoffenheim und RB Leipzig, Kaderplaner beim Hamburger SV und Sportdirektor bei Vitesse Arnheim, ehe es ihn zum CFC Genua, dem ältesten Klub Italiens verschlug. Mit der RNZ spricht Spors über seinen Weg, der keineswegs vorgezeichnet war, ein schwieriges Gespräch mit Weltstar Andrej Schewtschenko und warum Innovation, Digitalisierung und Technisierung so wichtig für ihn sind.

Johannes Spors, Sie sind in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Man darf Sie getrost als waschechten Heidelberger bezeichnen, oder?

Auf jeden Fall, waschechter geht wahrscheinlich kaum (lacht). Heidelberg ist meine Heimat, Heidelberg ist meine Stadt. Hier fühle ich mich am wohlsten. Wenn meine Frau und unsere drei Kinder nicht zu mir nach Genua kommen, komme ich so oft es geht nach Heidelberg.

Sie haben Sport- und Politikwissenschaft auf Lehramt an der Universität Heidelberg studiert. Wie kommt es, dass Sie heute auf der großen Fußball-Bühne und nicht im Klassenzimmer anzutreffen sind?

Das Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW) betrieb 2006 in Kooperation mit der TSG Hoffenheim ein Videoanalyse-Projekt. Ich war Teil dieses Projekts. Die TSG spielte damals noch in der drittklassigen Regionalliga. Wir sind ganz klassisch mit der Kamera auf dem Rücken ins Dietmar-Hopp-Stadion gekommen, haben die Spiele gefilmt, die Gegner analysiert. Irgendwann entwickelte sich aus dieser studentischen Hilfsarbeit mehr. Ich bekam meinen ersten Vertrag als Analyst der Zweiten Mannschaft. Dann war ich im Klub drin, durfte ganz viel lernen und haben eine tolle Ausbildung erfahren. Später wurde ich dann Chefanalyst der Bundesliga-Mannschaft, anschließend Chefscout.

Hatten Sie von Anfang die Ambition im Profi-Fußball tätig zu sein?

Ehrlicherweise war mir ziemlich klar, dass ich nicht an einer Schule arbeiten werde. Es war am Anfang meines Studiums aber nicht klar, dass ich im Profi-Fußball landen würde. Der Einstieg in diese Branche ist schwierig, vor allem als Quereinsteiger. Türöffner war damals das Videoanalyse-Projekt. Ab da war mir klar, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte. Dennoch fand ich das Lehramtsstudium gut, ich habe auch das Staatsexamen abgeschlossen – da war ich allerdings schon in Vollzeit bei der TSG angestellt.

Sie verließen den Kraichgau 2015. Gibt es noch Kontakt nach Hoffenheim?

Definitiv. Ich war auch diese Saison schon einmal im Stadion. Ich pflege noch viele Freundschaften mit Mitarbeitern. Mit Alexander Rosen (Direktor Profi-Fußball, Anm. d. Red.) stehe ich privat und beruflich noch in Kontakt. Wie die TSG gespielt hat, schaue ich an den Wochenenden als erstes in der Ergebnis-App nach.

Aktuell liegt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß als Tabellensechster aussichtsreich im Kampf um die Champions-League-Plätze. Wie bewerten Sie die Entwicklung der TSG?

In Hoffenheim wird ganz viel richtig gemacht. Die TSG arbeitet mit einem hohen Maß an Kontinuität. Alexander Rosen macht einen ganz ausgezeichneten Job. Er tätigt immer wieder spannende Transfers, stellt den Kader gut zusammen, hat eine gute Trainer-Auswahl. Das freut mich, es macht Spaß, das aus der Ferne zu verfolgen.

Von Hoffenheim wechselten Sie zu RB Leipzig, anschließenden ging es weiter zum Hamburger SV …

Ich war neun Jahre lange in Hoffenheim. Irgendwann war die Zeit gekommen, mich weiterzuentwickeln. Für mich und meine Familie hat es sich damals richtig angefühlt, in die große Welt auszubrechen. Das Angebot von RB Leipzig war aus Scouting-Perspektive sehr interessant. Weil ich auch mal das Umfeld eines Traditionsvereins kennenlernen wollte, bin ich dann zum Hamburger SV gewechselt.

Nachdem Sie als Chefscout und Kaderplaner eher in der zweiten Reihe standen, traten sie mit dem Wechsel zu Vitesse Arnheim in die erste Reihe. Ein logischer Schritt?

Ja, die Entwicklung vom Chefscout zum Sportdirektor ist eine logische. Das war mein ganz klares Ziel. Mir war nach dem Engagement in Hamburg klar, dass ich einen Verein sportlich leiten will. Ich habe dann einfach gewartet, bis ein Angebot kam, das sich richtig angefühlt hat. Das war bei Vitesse der Fall. Dort hatte ich die Möglichkeit den Verein von der Jugendakademie bis zur Profi-Mannschaft sportlich komplett zu verantworten. Das lief sehr gut, wir haben die besten 18 Monate der Vereinsgeschichte gespielt, standen im Pokalfinale, wurden in der Eredivise Vierter und qualifizierten uns für die Conference League.

Der Wechsel in die Niederlande liegt als Deutscher noch vergleichsweise nahe. Wie kam dann der Kontakt zum CFC Genua zustande?

Über einen Headhunter. Genua wurde im Herbst 2021 von einer US-amerikanischen Investmentfirma übernommen. Das Ziel von 777-Partners ist es, aus dem ältesten Klub Italiens einen hochmodernen innovativen Verein zu machen. Mit dieser Vision, mit dieser Ambition sind die Eigentümer auf mich zugekommen. Das hat mich überzeugt.

In Deutschland werden Investoren-Einstiege von den Fans eher misstrauisch beäugt. Wie waren die Reaktionen der CFC-Anhänger?

Ich nehme überhaupt keinen Widerstand dagegen wahr. Wir wurden hier mit offenen Armen empfangen. Investoren gehören in Italien und Europa zur Normalität. Deutschland ist was das angeht eher die Ausnahme.

777-Partners hält auch Anteile am FC Sevilla und dem brasilianischen Zweitligisten Vasco da Gama. Andere Beispiele sind die City-Group, zu der neben Manchester City Erst- und Zweitligisten aus – unter anderem – Spanien, Belgien, Frankreich und den USA gehören oder der RB-Kosmos, mit "Filialen" in Salzburg, Leipzig, New York und São Paulo. Sind solche Klubimperien die Zukunft des modernen Fußballs?

Das ist sicherlich ein Trend, der sich abzeichnet. Der Fokus meiner Arbeit liegt ganz klar auf Genua. Aber auch die Zusammenarbeit mit den anderen Klubs ist da. Auch das ist total spannend.

Die Rossoblú fielen vor dem Investoreneinstieg eher als "Chaos-Klub" auf. Seit der Saison 2016/17 gab es 13 Trainerwechsel, unglaubliche – auch durch viele Leihtransfers begünstigte – 354 Zu- und 370 Abgänge. War diese Hire-and-Fire-Mentalität nicht erstmal ein Schock für Sie?

Nein, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Und zugegebenermaßen: Ich war ja auch nicht viel besser (lacht). Ich habe im Januar – vier Wochen nach meiner Ankunft – einen Trainer entlassen, neun Spieler geholt, 13 abgegeben. Aber das ist die Vergangenheit, für die Zukunft wollen wir mehr Stabilität und Kontinuität in der Kader- und Personalplanung.

Am 15. Januar entließen sie Andrej Schwetschenko. Wie war das, einen Weltstar vor die Tür zu setzen?

Es geht am Ende immer um die Überzeugung. Meine Überzeugung ist einer ganz klaren Spielidee zugeordnet. Hohes Pressing, schnelles Umschalten, Intensität, Aggressivität. Die ließ sich mit Alexander Blessin besser umsetzen. Deswegen habe ich mich entschieden, ihn als Trainer zu verpflichten. Dazu hat natürlich auch ein schwieriges Gespräch mit Andrej Schwetschenko gehört. Aber das ist Teil der Aufgabe. Dennoch, Andrej Schwetschenko ist ein total netter Typ, durchlebt als Ukrainer aktuell eine sehr schwere Zeit. Ich habe ihm schon zwei, drei Nachrichten geschrieben. Das Menschliche bleibt nicht außen vor.

Sie sind als ehemaliger Scout und Analyst auch taktisch sehr gut geschult. "Mischen" Sie sich mehr in Trainer-Belange ein, als das vielleicht andere Sportdirektoren machen?

Vermutlich ja (lacht). Alexander Blessin und ich kennen uns aus Leipzig. Er war damals Jugendtrainer. Wir wissen, dass wir fußballerisch die gleiche Sprache sprechen – auch wenn er Schwabe und ich Badener bin. Am Ende hat der Trainer die Verantwortung und Entscheidung darüber, wie er das nächste Spiel angeht. Ich sehe mich als Sparringspartner – auch in taktischen Dingen.

Als Tabellen-19. steckt man mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Was passiert bei einem möglichen Abstieg?

Dann greifen unsere Vorbereitungen für ein Jahr Serie B. Dann werden wir mit ganz viel Energie Anlauf nehmen, um wieder hochzukommen.

Wie sieht Ihre tägliche Arbeit aus?

Ich führe ganz, ganz viele Gespräche. Mit Spielern, Trainern, Mitarbeitern, Beratern. Ich spreche ziemlich viel (lacht). Es sind sehr lange, sehr intensive Tage. Das übergeordnete Thema ist, alle Abteilungen zu durchleuchten, wenn nötig neu aufzustellen, mit Innovation und Technologie zu versehen. Die Einflüsse, die wir in der Trainingswoche ausüben können, – sei es Datenanalyse, Ernährung, psychologische und medizinische Betreuung – spielen dabei eine ganz signifikante Rolle.

Sie waren sowohl in den Niederlanden als auch in Italien nicht nur erster deutscher, sondern auch jüngster Sportdirektor. Ist das auch eine Bestätigung der eigenen Arbeit?

Natürlich. Was das angeht, bin ich gerne Pionier. Ich arbeite gerne im Ausland – trotz aller Entbehrungen, die man hat. Vor allem die räumliche Distanz zur Familie ist natürlich schwierig.

Sprechen Sie schon Italienisch?

Ich kommuniziere auf Englisch so wie ich es aus Arnheim gewohnt bin, habe aber einen Übersetzer an meiner Seite, falls Englisch nicht ausreicht. Zudem lerne zwei-, dreimal die Woche Italienisch und mache gute Fortschritte.

Bei aller Professionalisierung, bei aller Innovation und Technisierung. Können Sie auch die Fans verstehen, die sich den Fußball von vor 30, 40, 50 Jahren zurückwünschen?

Ich sage es mal so. Diese Dinge, die Sie ansprechen – das ist meine Sicht auf den Sport. Darin bin ich ausgebildet, davon bin ich überzeugt. Aber ich kann mich nach wie vor auch mal mit einem Bier auf die Couch setzen und ganz entspannt Champions League schauen (lacht).