Von Nikolas Beck

Dortmund. Jacob Bruun Larsen ist endlich angekommen. Anderthalb Jahre nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zur TSG Hoffenheim hat sich der Däne in der Startformation festgespielt, traf sowohl beim Auftaktsieg in Augsburg als auch am zweiten Spieltag gegen Union Berlin.

Kein Wunder, dass sich der 22-Jährige für seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte so einiges vorgenommen hatte. "Wir haben im vergangenen Jahr gezeigt, dass es möglich ist", erinnerte der Offensivmann an "Hoffes" 4:0-Coup im ehemaligen Westfalenstadion Ende Juni 2020. Bruun Larsen vor dem Gastspiel in Dortmund: "Wir wollen mit einem Lächeln zurück nach Hoffenheim fahren."

Kurz vor Schluss sah es beim Hoffenheimer 2:3 (0:0) tatsächlich so aus, als ob die Kraichgauer Grund zur Freude hätten. Der eingewechselte Munas Dabbur schien die Serie von zuvor neun ungeschlagenen Spielen mit seinem Treffer in der Schlussminute am Leben halten zu können. Dann kam Dortmunds Erling Haaland (90.+1) – und es waren die Borussen, die zuletzt lachten.

Doch der Reihe nach: Sein erstes Gastspiel vor Fans im Dortmunder Stimmungstempel ging Hoeneß mit nur einer personellen Veränderung an: Dennis Geiger durfte von Beginn an ran. Munas Dabbur nahm für den Mosbacher Mittelfeldspieler zunächst auf der Bank Platz. Mit dabei war dafür Andrej Kramaric.

Der Hoffenheimer Rekordtorschütze, der in der noch jungen Saison zwar schon vier Torvorlagen gesammelt hatte, auf einen eigenen Treffer aber noch wartete. Vor dem Anpfiff lehnte sich Hoeneß bezüglich des Kroaten aus dem Fenster. "Er wird bleiben, da bin ich sehr optimistisch", so der Trainer über den Torjäger. Und: "Es wird nicht lange dauern bis er wieder trifft."

Mit Letzterem hätte Hoeneß beinahe schneller als erwartet recht behalten. Zwei Minuten waren gerade einmal gespielt, da kam der Ball über Bruun Larsen und Rudy zu Kramaric, der seinen Kopfball aber an der Latte setzte. Im direkten Gegenzug hätte Reyna Schwarz-Gelb in Führung bringen können (4. Minute). Der US-Amerikaner scheiterte aber genauso an Oliver Baumann im TSG-Tor wie Manuel Akanji mit seinem Kopfball wenig später (9.).

Ein munterer Beginn war’s. Hoffenheim, inzwischen so etwas wie ein Angstgegner der Borussen, fuhr von Anfang an die Ellenbogen aus. Nach 20 Minuten hatten Christoph Baumgartner, Stefan Posch und Geiger bereits Gelb gesehen. Die Dortmunder Offensive um Wunderstürmer Haaland schien durchaus beeindruckt. Selbst im gegnerischen Strafraum auftauchen konnte die TSG vor der Pause aber auch nur noch einmal, als Baumgartner am Ex-Hoffenheimer Gregor Kobel scheiterte (39.).

Nach der Pause ging es dann allerdings ganz schnell. Am Ende einer langen Dortmunder Ballstafette ließ Reyna mit seinem Schlenzer ins lange Eck Baumann keine Chancen (49.), 1:0 für den BVB.

"Hoffe" musste jetzt kommen – und "Hoffe" kam. Zwar vergab Kramaric nach seinem Solo-Lauf frei vor Kobel (59.). Aber kurz danach machte es Baumgartner nach ganz feinem Zuspiel von Geiger besser und zimmerte die Kugel zum Ausgleich in die Maschen (61.). Schockstarre im weiten Rund, Ekstase bei der TSG-Delegation auf der Tribüne.

Alleine: Die Freude währte nicht lange. Bellingham brachte die Hausherren erneut in Front (69.). Hoffenheim kämpfte um ihre ungeschlagene Serie, war im zweiten Durchgang mindestens auf Augenhöhe. Und ein Remis hätte sich nach Dabburs 2:2 in der Schlussminute gewiss wie ein Sieg angefühlt. Nur 60 Sekunden später hatte Haaland allerdings noch einmal eine Antwort (90.+1).

Und so pilotierte Matthias Bauer am späten Freitagabend einen "Hoffe"-Bus ohne Punkte im Gepäck zurück in die Heimat. Und lächelnde Fußballprofis waren gewiss auch keine an Bord.

Dortmund: Kobel - Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro (84. Passlack) - Dahoud - Bellingham (73. Wolf), Reyna (64. Brandt) - Reus - Haaland, Malen (84. Moukoko)

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Raum, Posch, Vogt - Stiller (46. Rutter), Geiger (83. Dabbur), Baumgartner (70. Gacinovic), Rudy - Kramaric, Bruun Larsen (70. Adamyan)

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 25.000

Tore: 1:0 Reyna (49.), 1:1 Baumgartner (61.), 2:1 Bellingham (69.), 2:2 Dabbur (90.), 3:2 Haaland (90.+1)

Update: Freitag, 27. August 2021, 22.40 Uhr

Dortmunds Mahmoud Dahoud (rechts) und Hoffenheims Dennis Geiger kämpfen um den Ball. Foto: Marius Becker/dpa

Hoffenheim verliert 2:3 in der Nachspielzeit

Dortmund. (dpa) Dank des späten Siegtreffers von Erling Haaland hat Borussia Dortmund einen weiteren Rückschlag in der Fußball-Bundesliga verhindert. Der Revierclub setzte sich am Freitagabend mit einem hart erkämpften 3:2 (0:0)-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim durch und kletterte zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze.

Haaland (90.+1 Minute) sorgte in der Nachspielzeit für den zweiten Saisonsieg des BVB, zuvor trafen die beiden 18-jährigen Giovanni Reyna (48.) und Jude Bellingham (69.) bei den Westfalen. Christoph Baumgartner (61.) und Munas Dabbur (90.) glichen jeweils für Hoffenheim aus. Dennoch betrieb Dortmund nur bedingt Wiedergutmachung für die 1:2-Niederlage eine Woche zuvor beim SC Freiburg.