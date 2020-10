Spielt sie? Oder spielt sie nicht? Sie spielt. Die zweite Mannschaft des SV Sinsheim wird heute Abend, 20 Uhr, wie geplant ihr Oberliga-Heimspiel gegen den SSC Karlsruhe austragen – allerdings mit beträchtlichen Bauchschmerzen. "Man fühlt sich nicht wohl dabei", sagt Janik Richter. Der SVS-Trainer hätte sich seitens des Nordbadischen Volleyball-Verbandes (NVV) eine Generalabsage des Spieltages und eine Saisonunterbrechung gewünscht. "Wir haben das dem Verband auch schriftlich mitgeteilt. Wir sind der Meinung, dass es unverantwortlich ist, in der jetzigen Situation weiterzumachen. Wir haben Lehrerinnen und Krankenschwestern in der Mannschaft. Wir sind quasi an der Quelle", so Richter. Dass andere Teams wie etwa die erste Mannschaft des Vereins auf einen Einsatz verzichten, kann er nachvollziehen. "Ich kann jeden verstehen, der das Risiko nicht eingehen will." Zu dem Spiel heute sind keine Zuschauer zugelassen in der Realschulhalle. (esc)