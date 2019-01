Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Am 24. Februar steht die SAP Arena ganz im Zeichen des Volleyballs. Zum vierten Mal seit 2016 richtet der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) die Pokalendspiele der Frauen und Männer aus, und der Heidelberger Turnverein ist als Partnerverein des DVV ebenfalls zum vierten Mal dabei. Für die Volleyball-Abteilung des Traditionsklubs mit Martina Einsele an der Spitze ist es jedes Mal eine Herausforderung, die aber mittlerweile mit viel Routine erledigt wird. Die 42-Jährige ist seit 2007 im Amt und spielte bis vor drei Jahren selbst Volleyball. Die Diplom-Finanzwirtin trainiert seit dieser Saison zudem noch die zweite Frauenmannschaft, die derzeit Spitzenreiter der Verbandsliga ist.

Martina Einsele, wie wird man Partnerverein des DVV?

Als der DVV mit dem Pokalfinale von Halle in die SAP Arena umgezogen ist, hat der Verband einen Verein gesucht, der ihn dabei unterstützt. Wir haben uns beworben und den Zuschlag erhalten. Mit der Firma, die bisher die Arbeiten erledigt hatte, war der Verband nicht mehr zufrieden. Wir machen es jetzt zum vierten Mal, und ich glaube, die Verantwortlichen sind mit unserer Arbeit zufrieden, sonst hätten sie uns nicht für zwei weitere Jahre engagiert.

Welche Aufgaben müssen am Finaltag erledigt werden, und wie viele Vereinsmitarbeiter benötigen Sie dazu?

Wir brauchen rund 80 Mitglieder. Im Endeffekt ist es einfach, sie zu gewinnen, weil sie mittendrin im Geschehen sind. Wir bereiten die Akkreditierungen vor, geben die hinterlegten Tickets aus und verteilen die Programmhefte. Außerdem platzieren wir bei der Vorstellung der Finalisten und bei der Siegerehrung die Kästen mit der Pyrotechnik. Das Wichtigste sind aber die Ballkinder. In diesem Jahr sind es 22, die wischen und die Bälle dem Aufschläger zurollen. Außerdem stellen wir für jeden Finalisten eine Person ab, die sich nur um das ihr zugewiesene Team kümmert.

Das sind wohl die begehrtesten Jobs?

Ja, klar. Das ist schon super, wenn man so nah dran ist. Wir machen es innerhalb der Abteilung publik, und die vier Schnellsten haben den Job. Wir haben also auch immer zwei Pokalsieger in unseren Reihen.

Sie haben also nur am Sonntag zu arbeiten?

Nein. Samstags gilt es, die Halle herzurichten. Das heißt, wir bauen das Netz und die Bande auf. Dann muss natürlich das Volleyballfeld, das in Teppichbahnen vorliegt, verklebt werden. Bisher hat diese Arbeit der Courtmanager des DVV gemacht. Der hat aber aufgehört, und nun kümmern wir uns darum. Hauptverantwortlich dafür ist Clemens Weinmann.

Bisher wurden über 8000 Tickets verkauft. Glauben Sie, dass in diesem Jahr der Zuschauerrekord, der bei 12.000 liegt, geknackt wird?

Ich glaube eher nicht. Obwohl im Frauenfinale mit Stuttgart und Schwerin die beiden besten deutschen Teams aufeinandertreffen und bei den Männern der VfB Friedrichshafen ein Publikumsmagnet ist. Aber vielleicht muss die Werbetrommel einfach nochmals kräftig gerührt werden.

Was springt dabei für den HTV heraus?

Kein Geld. Wir bekommen Freikarten für die Eltern der Ballkinder und zusätzlich noch acht Tickets der besseren Kategorie. Neben dem Netz erhalten wir noch 25 Bälle. Die Helfer und Ballkinder dürfen die vom Verband gestellten Kleider behalten. Außerdem gibt es noch Karten für ein Länderspiel. Und einmal schaute Frauen-Bundestrainer Felix Koslowski vorbei und gab unserer ersten und zweiten Frauenmannschaft wertvolle Tipps. Das hat uns sehr gefreut.

Welche Großereignisse stehen bei den HTV-Volleyballern noch auf dem Plan?

Das nächste Großereignis sind im Mai die deutschen Titelkämpfe der U 14, die wir ausrichten und bei denen wir auch mit einem Team vertreten sind. Und im Juli findet erneut der Essert Beach Cup statt. Ich denke, das reicht unseren Mitgliedern dann auch. Wir sind ja alle ehrenamtlich tätig.

Sie sind nun seit zwölf Jahren Abteilungsleiterin. Was hat sich seitdem verändert?

Bei den Frauen und Männern hat sich nicht viel verändert. Aber bei der Jugend haben wir extrem zugelegt. Mit dem Umzug ins Sportzentrum Mitte ging es von null auf 100. Als ich angefangen habe, gab es eine Jugendmannschaft. Jetzt spielen bei der männlichen Jugend sechs und bei der weiblichen Jugend fünf Mannschaften um Punkte - und das auch noch mit Erfolg. Das ist sicherlich auch ein sehr großer Verdienst von Christian Lohse und Frank Steininger.

Die Frauen spielen in der Regionalliga und die Männer in der Oberliga. Sind Aufstiege noch realisierbar?

Nun, das wäre eine extreme Herausforderung für unsere Abteilung. Wir zahlen bereits für die Regionalliga 1000 Euro Startgeld. Die Dritte Liga ist um einiges teurer. Doch momentan spielen unsere Frauen in ihrer neuen Umgebung eine gute Rolle. Bei den Männern hoffe ich doch, dass der Klassenverbleib geschafft wird. Zumindest sollte man Viertletzter werden, um ganz sicher zu gehen.