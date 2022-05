Von Jochen Willner

Heidelberg. Erst streckte er die rechte Faust nach oben, dann beide Hände, und schließlich sank er auf dem kalten Boden des Universitätsplatzes auf die Knie. Julian Beuchert vom LAZ Mosbach-Elztal war einfach nur erleichtert. "Auf Heidelberg habe ich zwei Jahre gewartet, jetzt noch mit einem Streckenrekord nach Hause zu fahren, was Schöneres konnte heute nicht passieren", meinte der Sieger des 39. SAS Halbmarathon der TSG Heidelberg. Der Blick auf das Thermometer hatte den angehenden Lehrer am frühen Morgen gewärmt: "Zehn Grad mehr, und so eine Zeit wäre kaum möglich gewesen", befand der Champion.

Der 29-Jährige aus Mosbach, der derzeit sein Referendariat in den Fächern Mathematik und Sport im südbadischen Bad Säckingen absolviert, war einfach nicht zu bremsen. In 1:12:02 Stunden verbesserte er den Streckenrekord von Jochen Uhrig (TSG Weinheim) um 47 Sekunden, der diesmal als Dritter das Ziel erreichte. Dabei räumt Beuchert ein, dass die letzten beiden Kilometer "richtig bissig" wurden.

Mit neuem Streckenrekord trug sich erstmals der angehende Lehrer Julian Beuchert in die Siegerliste ein. Foto: vaf

Auch deshalb, weil Lennart Nies, der 35 Jahre alte Ludwigshafener, ihn gerade am Berg richtig gefordert habe. "Das war schon sehr anstrengend", berichtete Beuchert. Am Ende nahm Nies auch ihn in die Arme. "Ich hatte bergab und im Flachen einige Vorteile, so dass ich mich ab Kilometer 19 absetzen konnte", erzählte Beuchert. Der einstige Triathlet, der vor sechs Jahren mit dem Altersklassen-WM-Sieg beim Ironman in Oklahoma seinen bisher größten Erfolg feierte, hat jetzt aber andere Pläne. Er will seine Bestzeit über die 10 Kilometer auf der Straße deutlich verbessern. Aktuell stehe seine persönliche Bestleistung bei 30:45 Minuten. "Mein Ziel ist es, mal unter 30 zu laufen", meinte Beuchert. Das ist aber nicht alles. "In den nächsten fünf Jahren möchte ich schon einen Marathon in 2:15 Stunden laufen", schob er nach. Der angehende Pädagoge hat inzwischen "sein Talent für lange Sachen, aber auch für bergige Strecken entdeckt".

Die Dossenheimerin Julia Bongiovanni freute sich über ihren Premierensieg. Fotos: vaf

Völlig aus dem Häuschen war auch Julia Bongiovanni. Die einstige Spitzenläuferin und inzwischen dreifache Mutter holte sich ebenso wie Beuchert erstmals den Sieg über die schwere Halbmarathon-Distanz. Einmal war sie Dritte, einmal Zweite – und jetzt der Premierensieg. Er kam völlig unerwartet.

Die angehende Fachärztin der Anästhesiologie am Universitätsklinikum strahlte auf den letzten Metern in Richtung Ziel, hob beide Arme in den Himmel. Nach 1:27:40 Stunden erreichte sie diesmal das Ziel. Es war für die in Dossenheim lebende Läuferin ein ganz besonderer Erfolg. "Ich bin hier zu Hause, hier habe ich meine Familie, hier bin ich seit 20 Jahren, habe studiert und bin als Ärztin tätig – und ich hatte auch mit diesem Erfolg nicht gerechnet", sagte sie.

Dabei profitierte Bongiovanni auch davon, dass Duathlon-Weltmeisterin Merle Brunnée wegen einer Erkrankung doch nicht an den Start gehen konnte. "Das ist ein Zu-Hause-Sieg", betonte die überglückliche Gewinnerin. Dazu standen ihre Kinder am Streckenrand, die auch am Bambinilauf teilnahmen.

Auf den Halbmarathon hat sich Bongiovanni gemeinsam mit Nina Albers (TSG Heidelberg) vorbereitet. "Wir haben uns zufällig beim Lauf in Hockenheim kennengelernt, da kam die Idee, dass wir den Halbmarathon gemeinsam angehen", meinte Bongiovanni. "Nina konnte am Berg nicht mithalten, aber sie kam mir bergab wieder näher, fand danach nicht mehr den Anschluss". Die 26 Jahre alte angehende Onkologin, die sonst auf den kürzeren Strecken unterwegs ist, fiel der Siegerin in die Arme. Sie kam mit einem Rückstand von 1:02 Minute ins Ziel, und war am Ende ihre Kräfte.

Gerade bei den Heidelberger Schülern war die Stimmung ausgelassen. Für viele waren Altstadtlauf und Bambinilauf der erste echte Laufwettbewerb seit der Pandemie. Die Lehrer und Eltern machten vor dem Startschuss fleißig Fotos ihrer Schützlinge, im Ziel durfte wieder gemeinsam gefeiert werden. Mit Maske und Abstand, aber immer fröhlich-gelassen. Willkommen zurück in der neuen alten Welt.

Im Ziel hielten sich alle an die Vorschriften. Die Masken wurden getragen, die Wegwerfbecher landeten in der vorgesehenen Box. Die Zuschauer hatten ihre Winterjacken wieder aus dem Kleiderschrank geholt, feuerten die Läufer aber wie gewohnt an. Wenn auch nicht ganz so zahlreich wie in den Vorjahren.

Bevor es wieder nach Mosbach zurückging, feierte Julian Beuchert seinen Triumph in der ungewohnt frischen Heidelberger Altstadt. Es dürfte nicht sein letzter gewesen sein.

Positiv in jeder Hinsicht

Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Das Corona-Virus ist schon ein böser Schuft. Kommt einfach so, wenn man es überhaupt nicht benötigt. Max Walter hatte es sich gerade richtig gemütlich gemacht in seinem Trainingslager, als bei dem Langstreckenspezialisten der Mannheimer TG plötzlich ein leichtes Unwohlsein auftrat.

Einsamer Kämpfer: Der 45-jährige Marian aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava lief auch für die Ukraine. Foto: F&S

Der Schnelltest war positiv. "Da musste ich eben kurzfristig umdisponieren", erklärte der 25-Jährige. Denn eigentlich hatte der Physio-Therapeut seinen Start beim SAS-Halbmarathon schon fest eingeplant. Doch erst vier Tage vor dem Lauf war die gemessene Virenlast wieder negativ. "Vier Tage symptomfrei, das ist für einen Halbmarathon dieser Kategorie dann doch etwas kurzfristig", befand der MTG-Athlet – und meldete kurzfristig für den Henkel Team-Lauf. Mit Erfolg.

Schon beim Startschuss kannte Walter bei seinem Debüt in der Altstadt nur eine Richtung: Volle Attacke. "Das sollte schon so passieren", grinste der frisch Genesene. "Angriff ist schließlich die beste Verteidigung." Vor allem gegen einen Teamkollegen, der einem das Leben schwer macht. Omar Jammeh war dem Sieger dicht auf den Fersen und kam in 9:25 Minuten nur fünf Sekunden hinter Walter ins Ziel. Den heißen Atem von Omar habe er die ganze Zeit über gespürt, sprach der Sieger, der im Trainingslager zwar kaum Symptome verspürte, aber trotzdem zwölf Tage lang positiv getestet wurde.

Positiv waren auch die Eindrücke des ehemaligen Seriensiegers. Fünfmal hat Frederic Giloy den Heidelberger Altstadtlauf schon gewonnen. Auch wenn es diesmal "nur" zu Rang vier reichte, zeigte sich der 30-Jährige damit alles andere als unzufrieden. Die Konkurrenz im eigenen Team ist bei der MTG traditionell groß, und auch eine gut geölte Siegesmaschine muss sich irgendwann einmal der jungen Konkurrenz stellen.

Viele Erkrankungen habe es in den letzten Monaten im eigenen Kader gegeben, berichtet Giloy. Ihn selbst hat letztes Jahr ein lästiger Hexenschuss ereilt. Schnee von gestern. "Wir sind jetzt endlich wieder als Laufteam vereint", freut sich der fünffache Altstadt-Champion, für den die 3,1 Kilometer-Hatz durch die engen Gassen Heidelbergs die perfekte Vorbereitung vor dem Saisonstart über die 3000 m-Distanz in Karlsruhe bedeutete.

Harte Zeiten liegen hinter dem Sprintkader der MTG. Denn gerade während der Pandemie sei es alles andere als selbstverständlich gewesen, überhaupt trainieren zu können: "Wir sind da unserem Verein sehr dankbar, dass das bei all unseren Kaderathleten überhaupt möglich war."

Weniger knapp ging es bei den Damen zu. Roxane Peterhans von der TSG 78 Heidelberg siegte in 11:59 Minuten mit mehr als einer halben Minute Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Lucia Wolf. Anna-Lena Rüsseler vom Thadden-Gymnasium machte das Siegerinnen-Podest komplett. Und sonst?

Ansonsten dominierten in Heidelberg die Farben Blau und Gelb. Aus Solidarität mit der Ukraine starteten viele Athleten ganz in den Landesfarben der Osteuropäer. Der 45-jährige Marian aus der Slowakei lief die komplette Strecke mit einer überdimensionalen Ukraine-Flagge in der Hand: "Das soll zum Nachdenken anregen, damit wir diesen Krieg nicht mit unseren Öl- und Gaseinkäufen mitfinanzieren."

Die Betreuer und Helfer beim Roten Kreuz erlebten laut Einsatzleiter Frank Smrcek einen ausgesprochen angenehmen Arbeitstag: "Das kühle Wetter hat uns auf jeden Fall in die Karten gespielt. Gott sei Dank."

Besondere Vorkommnisse? Fehlanzeige. Endlich einmal etwas, gegen das selbst das böse Virus machtlos war.