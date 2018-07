Die Sportopaedie in Heidelberg ist Treffpunkt der Großen: Sami Khedira (links) mit Dr. Pieter Beks. Foto: privat

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Als der König seine Untertanen mit "meine lieben Belgier" begrüßte, erntete er Widerspruch: "Entschuldigen Sie, Majestät, aber es gibt keine Belgier." Seit Jahrhunderten schwelt im Nachbarland der Konflikt zwischen Flamen und Wallonen. "Die Erfolge der belgischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland können helfen, dass die beiden Bevölkerungsgruppen enger zusammenrücken", hofft Dr. Pieter Beks. Der namhafte Heidelberger Mediziner hat belgische und holländische Wurzeln. Er wuchs in Groningen auf und studierte in Leuven.

Vor 20 Jahren war er Mitbegründer der Sportopaedie, die heute mit 16 Ärzten zu den größten Praxen dieser Fachrichtung in der Metropolregion zählt. Der 59-jährige Orthopäde und vierfache Vater, dessen Sohn Julian gerade Meister mit der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal wurde, war vier Jahre lang Mannschaftsarzt bei der TSG Hoffenheim und betreute zwei Spielzeiten die Profis des SV Sandhausen. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach vor dem Halbfinale, morgen, 20 Uhr, in St.Petersburg gegen Frankreich mit Dr. Pieter Beks über Belgien, die WM-Chancen und darüber, wie Holland mit dem Machtwechsel umgeht.

Dr. Pieter Beks, Belgien ist mit drei Vorrunden-Siegen und Erfolgen gegen Japan und Brasilien ins Halbfinale gestürmt. Welche Erklärung haben Sie dafür?

Mit den Angreifer Eden Hazard und Romelu Lukaku, Spielmacher Kevin De Bruyne und Torwart Thibaut Courtois hat Belgien Spieler mit Weltklasse-Nievau. Aber noch wichtiger: Anders als bei Deutschland, Brasilien, Argentinien oder Spanien erwartet keiner den Titel. Außenseiter sein, ist ein großer Vorteil.

Bis auf Frankreich und England sind die großen Nationen draußen. Ein Armutszeugnis für den Fußball?

Im Gegenteil, eine Bereicherung. Die Weltspitze ist zusammengerückt, größer geworden. Ist doch spannend, wenn nicht immer die Gleichen Weltmeister werden.

Wie sieht man in Holland, das sich nicht qualifizieren konnte, den Siegeszug des kleinen Nachbarn?

Es gibt eine nachbarschaftliche Rivalität. Die Belgier spotten über den angeblichen Geiz der Holländer. In Holland sind die Belgier das, was in Deutschland die Ostfriesen sind. Aber ich glaube, dass morgen die Mehrzahl der Holländer hinter Belgien stehen wird.

Wie ist das Verhältnis zum großen Nachbarn Frankreich?

Gut. Die Wallonen, das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung, spricht französisch. Früher war es ein Privileg der Oberschicht, französisch zu parlieren. Dadurch hob man sich vom Flämischen ab, das mit dem Holländischen verwandt ist. Übrigens, rund 300.000 Belgier sprechen deutsch. Also nicht nur die Nationalfarben sind identisch. Es lohnt sich, morgen den Belgiern die Daumen zu drücken.

Was ist Ihr Tipp?

Ein Elfmeterschießen, das Thibaut Courtois für uns entscheidet. Belgien wird von Spiel zu Spiel selbstbewusster und stärker. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass sich ein Außenseiter in einen Rausch spielt und den Titel holt.