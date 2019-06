Von Joachim Klaehn

Heidelberg/München. Wenn jemand zum deutschen Vorzeigeklub FC Bayern wechselt oder auch den Branchenkrösus verlässt, dann ist dies in aller Regel mit Tamtam verbunden. Nicht so bei Hans-Dieter "Hansi" Flick, vor etwas mehr als 54 Jahren in Heidelberg geboren, der am 8. Juli zum Münchner Trainingsstart als Kovac-Assistent an der Säbener Straße erwartet wird. Selten ist eine Personalie derartig geräuschlos über die Bühne gegangen. Das passt hundertprozentig zu Flick. Der sympathische Zeitgenosse aus Bammental scheut eher das Rampenlicht, er ist kein Medientyp und schon gar nicht ein wichtigtuerischer Hansdampf in allen Gassen, von denen es im Profifußball genügend Exemplare gibt.

Bei seiner letzten Karrierestation, die den vierfachen deutschen Meister zum zweiten Mal zur TSG 1899 Hoffenheim führte, wirkte Flick unglücklich. Er sollte als Geschäftsführer Sport neben den beiden bereits vorhandenen Geschäftsführern Frank Briel und Peter Görlich als weitere Schnittstelle fungieren, doch so ganz klar wurde seine Stellenbeschreibung und sein Aufgabenprofil nie. "Hoffes" Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp hatte die Rückholaktion des Ex-TSG-Trainers (2000 bis 2005) initiiert, Flick wurde am 1. Juli 2017 mit einem komfortablen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2022 ausgestattet, doch die Zusammenarbeit erwies sich als Missverständnis. Nach nur 241 Tagen endete Flicks Tätigkeit am 26. Februar 2018 bereits wieder.

Laut RNZ-Informationen ist der künftige Co-Trainer der Bayern noch bis Ende Juni vertraglich an Hoffenheim gebunden. Dies würde die geheime Kommandosache erklären. "Vertragliche Dinge kommentieren wir nie", so TSG-Pressesprecher Holger Kliem am Montag auf Anfrage. Obgleich noch die offizielle Bestätigung der Bayern fehlt, am späten Sonntagabend stellte FCB-Präsident Uli Hoeneß am Rande der Meisterfeierlichkeiten von Münchens Korbjägern zum Thema Hansi Flick klar: "Das ist eine sehr gute Entscheidung, weil wir einen Mann brauchen, der mit der Jugend arbeitet und integriert. Das war ein ausdrücklicher Wunsch von Niko Kovac."

Fachmann Flick kehrt damit nach dem Weltmeistertitel 2014 mit der DFB-Elf als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw ins Trainergeschäft zurück. Anfang Januar 2017 hatte Flick auf eigenen Wunsch den DFB-Direktorenposten aufgegeben. Aus privaten Gründen und aus Rücksichtnahme gegenüber seiner damals erkrankten Ehefrau Silke. Im gleichen Jahr machte der Bammentaler Ehrenbürger sein Sportgeschäft zu, weil die beiden erwachsenen Töchter der Flicks, Kathrin und Hannah, den Laden in der Hauptstraße nicht weiterführen wollten. Ein "Abpfiff" nach insgesamt 22 Jahren.

Der künftige Job bei den Bayern ist für Hansi Flick klar umrissen: Er nimmt die Planstelle des verabschiedeten Co-Trainers Peter Hermann (67) ein und komplettiert das Team von Niko (47) und Robert Kovac (45). Man kennt sich schon lange, man schätzt sich gegenseitig - bei Red Bull Salzburg arbeiteten Niko Kovac als Spieler und Hansi Flick als "Co" von Trainer-Legende Giovanni Trapattoni 2006 schon einmal kurzzeitig zusammen.

Für Niko Kovac ist der Kurpfälzer der perfekte "Edelhelfer". Zuverlässig, treu, zurückhaltend, bestens vernetzt, stets loyal - dem Vernehmen nach soll Flick einen Zwei-Jahres-Vertrag in der Isarmetropole erhalten.

Als er im Sommer 2017 bei seiner Vorstellung als TSG-Sport-Geschäftsführer ein Comeback auf der Trainerbank ausschloss ("Vielleicht mache ich bei meinem Enkelkind mal noch den Bambinitrainer"), sollte sich Flick irren. Wenn die Bayern ihren Lockruf aussenden, ist diesem eben kaum zu widerstehen.