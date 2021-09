Von Tillmann Bauer

Hannover. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen beenden die Bundesliga-Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. Das tippt zumindest Stefan Kretzschmar. Der wohl bekannteste deutsche Handballer unserer Zeit meint, dass Magdeburg, – Kiel und Flensburg selbstredend – Berlin und auch Melsungen besser sind.

Rekordspieler Patrick Groetzki sagt zur RNZ dazu: "Puh, nach den letzten Jahren wäre es vermessen, zu sagen, wir wollen oben stehen. Wir müssen es einfach beweisen, dass wir besser sind."

Nun ja, dafür ist ja noch Zeit. Was im nächsten Juni ist, kann selbst "Kretzsche" nur ahnen. Unbestritten ist dafür: Der Saison-Auftakt bei der TSV Hannover-Burgdorf wurde schon mal nicht in den Sand gesetzt, sondern von den Löwen mit 28:24 (16:11) gewonnen.

Überrascht? "Nö!"

Getreu dem Kaiserwetter ohne Wolke am Himmel lässt sich nach dem ersten Spieltag festhalten: Kein Niederschlag in Niedersachsen!

"Bei dem Wetter wäre ich lieber am See. Gegen Schnee habe ich auch nichts, nur Regen ist schlimm", scherzte Mait Patrail. Er stabilisierte gegen seinen Ex-Klub die Abwehr: "Wir haben die zwei Punkte – das ist die Hauptsache und bringt uns ein gutes Gefühl."

Zum Anfang: Klaus Gärtner schaute 13 Minuten zu. Dann hatte er genug. Er trabte langsam an seiner Auswechselbank nach hinten, beugte sich kurz nach unten und gab seinem neuen Nachwuchsmann ein kurzes Zeichen. Soll heißen: Zeit, zu wechseln. Juri Knorr (der übrigens in der beiliegenden RNZ-Sonderbeilage über seine Kochkünste spricht) betrat nach einer knappen Viertelstunde erstmals für seinen neuen Verein das Spielfeld, Lukas Nilsson, ebenfalls ein Mann mit blondem Dutt, musste für ihn runter. Kurios: Ab diesem Moment war in der ZAG Arena vieles anders.

Knorr braucht Zeit, ja. Aber er verkörpert genau das, was beim kriselnden Handball-Bundesligisten zuletzt häufig fehlte. Der Ex-Mindener ist dynamisch, konsequent, spielstark und gleichzeitig unbekümmert. Dass der Nationalspieler allein im ersten Abschnitt sechs Treffer erzielte (einer schöner als der andere), zeigte eindrucksvoll, welch Verstärkung der deutsche Nationalspieler für die Badener sein kann.

Ob Gärtner überrascht war, dass Knorr so schnell zünden würde? "Nö", grinste der Löwen-Trainer: "Er hat im Training schon gezeigt, dass er uns mega hilft. Wir sind so froh, dass er bei uns ist."

Okay, dass die in grellem Blau spielenden Löwen zur Pause mit fünf Treffern in Führung lagen, war nicht nur Knorr und vielen niedersächsischen Nachlässigkeiten zu verdanken, sondern auch Andreas Palicka. Torwart "Palle" hielt (wie schon in der vergangenen Saison), was zu halten war – und auch das, was eigentlich nicht zu halten war. Zwölf Paraden (35 Prozent gehaltene Bälle) sprechen für sich.

Im zweiten Abschnitt, in dem Knorr kurioserweise kaum mehr zum Einsatz kam, machte es das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop den Löwen schlicht zu leicht. Zwar verkürzten sie häufig noch mal auf zwei Tore – ihre eigenen Fehler machten es aber unmöglich, die Begegnung zu drehen.

Gärtner resümierte: "Die Mannschaft hat hart gearbeitet und sich belohnt. Wir wissen aber auch: Es ist nicht alles Gold was glänzt."

Ah ja: Die "Recken" landen laut Kretzschmar übrigens in der Abschlusstabelle nur auf Rang elf.

Was das nun über die Liga aussagt?

Hannover: Martinovic 4, Hansen 6, Pevnov 2, Kuzmanovic 3, Böhm 3, Edvardsson 2, Hanne 1, Brozovic 2, Büchner 1.

Löwen: Schmid 4, Gensheimer 2, Kirkelokke 2, Knorr 6, Helander 1, Lagergren 2, Groetzki 2, Nilsson 2, Kohlbacher 6, Ahouansou 1.

Strafminuten: Brozovic 4 Feise 2 – Abutovic 2, Kohlbacher 2.

Stenogramm: 3:3 (5.), 5:5 (10.), 7:6 (15.), 9:8 (20.), 10:12 (25.), 11:16 (Halbzeit), 14:18 (35.), 17:19 (40.), 17:20 (45.), 21:25 (50.), 22:27 (55.), 28:24 (Ende).

Zuschauer: 2353.