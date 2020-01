Von Michael Wilkening

Mannheim. Drasko Mrvaljevic ist inzwischen 40 Jahre alt und hat mal ein paar Jahre eher unauffällig in der Bundesliga für Frisch Auf Göppingen und GWD Minden gespielt. Er hat auf den ersten Blick keine sichtbaren Spuren hinterlassen und ist doch mitverantwortlich dafür, dass bei der Europameisterschaft, die am Donnerstag startet, erstmals 24 Nationen dabei sind. Im November 2012 war Mrvaljevic mit acht Treffern entscheidend daran beteiligt, dass die Nationalmannschaft von Montenegro sehr überraschend das deutsche Team in der EM-Qualifikation 31:27 schlug.

Als Folge dessen qualifizierten sich die Deutschen nicht für die Europameisterschaft 2014, was nicht nur für einen Schock in Kiel, Flensburg und dem Rest der Handball-Republik sorgte, sondern auch beim europäischen Handball-Verband (EHF) in Wien. "Wenn sie so wollen, war das ein Brandbeschleuniger für das neue Format", sagt EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner.

Im Herbst 2014 beschloss der EHF-Kongress eine Ausweitung der Europameisterschaft ab dem Jahr 2020 von bislang 16 auf 24 Teilnehmer. Viele kleinere Nationen hatten schon vor dem deutschen Debakel dafür geworben, mehr Nationen mitmachen zu lassen, um selbst mal mitmachen zu können. Die Abstinenz der deutschen Mannschaft sowie der deutschen Sponsoren beim Turnier in Dänemark im Januar 2014 machte das Thema innerhalb der EHF schließlich mehrheitsfähig.

"Ich habe mich schon mehrfach dazu geäußert. Ich bin kein Freund von der Aufstockung", sagt Hendrik Pekeler ein paar Tage vor dem EM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bekommt es in der EM-Vorrunde nicht nur mit Titelverteidiger und Schwergewicht Spanien zu tun, sondern eben auch mit den EM-Debütanten Niederlande und Lettland.

Das sorgt für Kritik. Die Verwässerung des sportlichen Wettbewerbs wird hinter vorgehaltener Hand bemängelt. Und die zusätzliche Belastung für die Spieler. "Letztlich haben wir ein Spiel mehr", rechnet Pekeler für alle Nationen vor, die in der zweiten Gruppenphase noch im Wettbewerb sind. Der künftige Europameister muss neun Partien in 17 Tagen absolvieren – bislang waren es acht.

Sportlich werden die besten Nationen nicht stärker gefordert wie bislang, aber der Aufwand wird größer, auch durch Reisen quer über den Kontinent. Mit Charterflügen für die Mannschaften zwischen den Ausrichterländern hält sich die Belastung für die Akteure, die bislang beschwerliche Bustransfers hatten, in Grenzen. Dennoch übt Pekeler Kritik: "Wir fliegen durch halb Europa und spielen zwischendurch ein bisschen Handball."

"Das ist ein großer Moment, um die Niederlande auf der europäischen Bühne zu präsentieren", jubelt hingegen Ephraim Jerry vor seiner EM-Premiere. Der niederländische Nationalspieler weiß, dass dieser Moment ohne eine Aufstockung auf 24 Teilnehmer wohl ein Traum geblieben wäre – entsprechend glücklich ist er über die Entscheidung der EHF. "Wir werden einen Schritt nach vorne machen", ist sich Anrijs Brencans, der frühere Präsident des lettischen Handballverbands sicher.

Die Kleinen, das überrascht nicht, sind dankbar, dass fortan auch sie Teil einer EM sein können. Fürsprecher findet das neue Format nicht nur bei den Verbänden, die ohne eine Aufstockung wohl weiterhin nur Zuschauer gewesen wären, sondern auch beim europäischen Handball-Verband. "Wir sind dazu verpflichtet, den Handball in möglichst vielen Ländern zu entwickeln", sagt Hausleitner. Der EHF-Generalsekretär fühlt sich nicht nur den Top-Nationen verpflichtet – seine Aufmerksamkeit gilt allen Mitgliedsverbänden.

Die Fans spielen eine untergeordnete Rolle. "Deren Interessen haben für die EHF keine besondere Relevanz", sagt Thomas Jachert von der IG Handball. Die Interessengemeinschaft aus Deutschland setzt sich seit einigen Jahren für die Belange der Zuschauer ein. "Logistisch ist das Format in diesem Jahr eine Katastrophe", erklärt Jachert mit Blick auf die Austragungsorte Norwegen, Schweden und Österreich. Die Folge: Nur sehr wenige deutsche Fans werden die Mannschaft in der Vorrunde in Trondheim, der Hauptrunde in Wien und möglicherweise einer Finalrunde in Stockholm begleiten.

"Das Gros wird sich entscheiden, viele nur zur Hauptrunde nach Wien kommen", prognostiziert der Fanvertreter. Vor allem in Norwegen rechnet Jachert mit wenigen Fans. Möglicherweise werden die Hallen weniger stark ausgelastet sein, weniger typische Handball-Atmosphäre herrschen. "Es geht zu sehr in Richtung Kommerz", findet Jachert.

Unstrittig sind die finanziellen Vorteile, die der Verband durch eine Ausweitung des Turnierformats von 16 auf 24 Nationen genießt. Wenn zusätzlich acht Verbände dabei sind, kann die EM zusätzlich in acht Ländern perfekt vermarktet werden. Schon 2018 schloss die EHF einen TV-Deal mit der Perform Group (unter anderem Dazn) und dem Sportmarketing-Unternehmen Infront ab, der dem europäischen Verband zwischen 2020 und 2030 mindestens eine halbe Milliarde Euro einbringt. "Das ist ein Meilenstein für unseren Sport und die EHF", erklärte EHF-Präsident Michael Wiederer bei der Unterzeichnung der Vereinbarung. "Darin war die EM mit 24 Teilnehmern bereits eingepreist", ergänzt Hausleitner.