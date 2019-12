Von Wolfgang Brück

Bammental. Im Sommer 1992 wurde Dänemark Fußball-Europameister. Das ist an und für sich schon erstaunlich, doch noch bemerkenswerter war, dass die Skandinavier allen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz gewannen. Erst zehn Tage vor dem Turnier waren sie nachnominiert worden, weil der europäische Verband Jugoslawien wegen des Krieges auf dem Balkan ausschloss. "Bier, McDonald und Minigolf" titelten die Zeitungen nach dem 2:0-Endspielsieg in Stockholm gegen Deutschland. Die DFB-Elf war hoher Favorit. Mit Spielern wie Jürgen Kohler, Guido Buchwald, Thomas Häßler oder Jürgen Klinsmann, die zwei Jahre zuvor in Rom Weltmeister geworden waren.

Jetzt gibt es eine Parallele. Wegen des Boykotts von fünf deutsch-türkischen Vereinen springt der FC Zuzenhausen als Nachrücker beim Hallenfußball-Turnier des FC Bammental um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei am 26. und 27. Dezember ein. "We are green, we are white, we are Kraichgau dynamite" könnte man den Schlachtgesang der Dänen leicht variieren.

Trainer Dietmar Zuleger schickt am zweiten Weihnachts-Feiertag eine gemischte Mannschaft aufs Parkett. Der Verbandsligist zählt neben dem VfB Leimen und dem FV Mosbach zu den Klubs, die das Turnier bereits zweimal gewonnen haben. "Zuze" sicherte sich 2005 und 2015 den Pokal. In der Vorrunden-Gruppe C treffen Zulegers Jungs auf den dreimaligen Pokalsieger FC Bammental, den VfB Leimen und DJK/Fortuna Neckarhausen-Edingen.

Auch wenn der Pokalverteidiger fehlt – der FC Türkspor Mannheim gehört neben Turanspor Mannheim, 1. FC Wiesloch, FC Hochstätt Türkspor und Türk Gücü Sinsheim zu den Vereinen, die ihre Teilnahme zurückgezogen haben, weil sie in einer gemeinsamen Vorrunden-Gruppe spielen sollten – haben zahlreiche Prominente ihren Besuch angekündigt. Bürgermeister Holger Karl kann mit seinem Spechbacher Amtskollegen Guntram Zimmermann fachsimpeln. DFB-Vize Ronny Zimmermann hat den 1603-Cup in seinem Terminkalender dick angekreuzt. Der Vorstand des Fußballkreises Heidelberg mit Johannes Kolmer, Frank Wolf und Erhard Mayer wird sich das zahlenmäßig am besten besetzte Turnier nicht entgehen lassen. Der frühere Sandhausen-Geschäftsführer Dag Heydecker wird wieder da sein – mit oder ohne seinen Freund Hansi Flick. "Wir haben Hansi eingeladen", verrät Stefan Ohlheiser, der gemeinsam mit Marc-André Waxmann Turnierchef ist.

Der Gewinner nimmt nicht nur einen Scheck von 750 Euro mit, er löst auch die Fahrkarte für den SparkassenCup am 3. und 4. Januar in Ketsch. Dort wird er in der Gruppe C auf Regionalligist FC-Astoria Walldorf sowie die Landesligisten VfB St. Leon und SpG ASV/DJK Eppelheim treffen.

Zwei Tage nach dem 1603-Cup in Bammental wird ebenfalls an zwei Turniertagen beim 25. Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier in Eppelheim am 29./30 Dezember im Capri-Sonne Sportcenter der letzte Qualifikant für den SparkassenCup ermittelt. Der Sieger von Eppelheim kann sich auf den Drittligisten SV Waldhof, den Verbandsligisten VfR Mannheim und den Landesligisten ASC Neuenheim freuen.

18. Hallenfußball-Turnier des FC Bammental am 26. (13.30 bis 20.45 Uhr) und am 27. Dezember (17 bis 21.15 Uhr) in der Elsenzhalle mit ASV/DJK Eppelheim, SpVgg Baiertal, FV Hockenheim und DJK/Fortuna Neckarhausen-Edingen II (Gruppe A), FC Bammental, VfB Leimen, FC Zuzenhausen und DJK/Fortuna Neckarhausen-Edingen I (Gruppe B), FT Kirchheim, SpVgg Neckargemünd, SpG Dilsberg/Bammental II und SC United Weinheim (Gruppe C), FC Badenia St. Ilgen, FV Nußloch, SG Dielheim und SpG Wiesenbach/Mauer II (Gruppe D), DJK SV Phönix Schifferstadt, SVfB Eberbach, VfB Epfenbach und FC 1986 Sandhausen (Gruppe E). Die jeweils beiden Gruppenersten und die zwei besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Zwischenrunde am zweiten Turniertag. Die Gewinner der vier Dreiergruppen bestreiten, am Freitag, 27. Dezember, ab 20.15 Uhr, die beiden Halbfinalspiele.

25. Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier der SpG ASV/DJK Eppelheim im Capri-Sonne Sportcenter am Sonntag, 29. Dezember (14 bis 20.30 Uhr) und Montag, 30. Dezember (17 bis 21.15 Uhr) mit DJK SV Phönix Schifferstadt, FV Fortuna Kirchfeld, FC Hochstätt Türkspor, SV Enosis Mannheim und TSG Eintracht Plankstadt (Gruppe A), DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal, FC Türkspor Mannheim, FC Dossenheim, SpVgg Baiertal und SpG ASV/DJK Eppelheim II (Gruppe B) sowie FC Bammental, SpG ASV/DJK Eppelheim, ASC Neuenheim II, 1. FC Wiesloch und VfB Kurpfalz Mannheim-Neckarau (Gruppe C). Die jeweils Gruppenzweiten sowie die beiden besten Gruppendritten erreichen das Viertelfinale. Foto: vaf