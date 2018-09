Von Thorsten Eisenhofer

Heidelberg. Moritz auf der Heide (LAZ Rhein-Sieg) saß gestern Nachmittag kurz nach dem Zieleinlauf beim Trail-Marathon in Heidelberg im Zielbereich am Karlsplatz im Schatten auf einer Bank und sagte: "Ich will mich nicht beschweren." Nicht beschweren, über die körperliche Leiden. Der 30-Jährige hatte das Rennen über die 42,195-Kilometer-Distanz gewonnen. Und er sah ziemlich fertig aus - und gab auch zu, dass er ziemlich fertig ist. "Ich habe ziemlich gelitten", sagte auf der Heide.

Sieger Moritz auf der Heide hatte sich völlig verausgabt. Foto: vaf

Er hatte Krämpfe in den Waden gehabt, nicht erst auf den letzten Metern der Strecke, wo der Königsstuhl samt Himmelsleiter auf die Athleten wartet. Sondern schon vorher auf der anspruchsvollen Strecke mit vielen Höhenmetern. Er hatte aufgrund seines nicht gerade überragenden körperlichen Zustands eigentlich gar nicht damit gerechnet, als Erster das Ziel zu erreichen. Müde war er unter anderem deshalb, weil er vor einer Woche 256 Kilometer mit mehr als 16.000 positiven Höhenmetern beim siebentägigen Etappen-Rennen Transalpine-Run gelaufen ist - wenn er sich dort auch nicht voll verausgabt hat, wie er sagt.

Als Moritz auf der Heide gestern nach weit über 30 gelaufenen Kilometern in den Anstieg zum Königsstuhl ging, lag er noch auf Platz zwei hinter dem ehemaligen Profitriathleten Steffen Justus (LC Rehlingen), dem 16. der Olympischen Spiele 2012. Zweieinhalb Minuten war er zurück. Doch da "Steffen wohl noch mehr gelitten hat als ich", konnte auf der Heide den Rückstand im Anstieg von zweieinhalb auf knapp eineinhalb Minuten verkürzen - und auf dem Weg hinunter auf den Karlsplatz Justus erst ein- und dann auch noch überholen.

Dioni Gorla konnte dagegen noch jubeln. Foto: vaf

"Das Runterlaufen ist für mich als Nicht-Trailläufer nicht so einfach, da verliere ich viel Zeit auf die wirklichen Trailläufer", sagte Justus. Und so konnte auf der Heide, obwohl er selbst aufgrund der Wadenkrämpfe für seine Verhältnisse schon fast langsam bergab lief, sich noch den Sieg schnappen. "Eigentlich ging es für mich ab Kilometer drei nur noch darum, den zweiten Platz zu verteidigen", sagte Moritz auf der Heide. Aber so lange Läufe schreiben auch immer mal ihre eigene Geschichte.

Steffen Justus, der erst Mitte vergangener Woche entschieden hatte, in Heidelberg zu starten, hat 2016 nach der verpassten Olympia-Qualifikation seine Profikarriere beendet. Seitdem ist er Bundestrainer für die Nachwuchssichtung bei der Deutschen Triathlon-Union und nur noch Hobbyläufer - Laufen war während seiner Zeit als aktiver Triathlet seine beste Disziplin. "Ich mache, was mir Spaß macht", sagte Justus, der schon zuvor den einen oder anderen Traillauf absolviert hat, und fügte an: "Es geht mir nur noch darum, durch den Sport etwas Selbstbestätigung zu bekommen und das Ganze völlig ohne Druck machen zu können."

Hintergrund Ergebnisse Hauptstrecke über 42 km, Männer: 1. Moritz auf der Heide (LAZ Rhein-Sieg) 3:09:04 Stunden, 2. Steffen Justus (LC Rehlingen) 3:10:42, 3. Dominik Meier (TuS Badenweiler) 3:24:33, 4. Matthias Müller (TSG Weinheim) 3:28:17, 5. Patrick Brandenburger (Team Laufstil) 3:31:17, 6. Patrick Thome (SG Walldorf Astoria) 3:41,28, 7. Pascal Kohpeiß [+] Lesen Sie mehr Ergebnisse Hauptstrecke über 42 km, Männer: 1. Moritz auf der Heide (LAZ Rhein-Sieg) 3:09:04 Stunden, 2. Steffen Justus (LC Rehlingen) 3:10:42, 3. Dominik Meier (TuS Badenweiler) 3:24:33, 4. Matthias Müller (TSG Weinheim) 3:28:17, 5. Patrick Brandenburger (Team Laufstil) 3:31:17, 6. Patrick Thome (SG Walldorf Astoria) 3:41,28, 7. Pascal Kohpeiß (Hamburger Laufladen) 3:42:08, 8. Daniel Bergdolt (Linkenheim-Hochstetten) 3:51:25, 9. Norman Kadner (TLV-LT Eichenzell) 3:52:41, 10. Christan Hoffmann (Trail Runners Jena) 3:54:51. Hauptstrecke über 42 km, Frauen: 1. Dioni Gorla (ART Düsseldorf) 3:48:40, 2. Aoife Quigly (TV Schriesheim) 3:57:44, 3. Lisa Miksch (TV Forst) 4:13:54, 4. Claudia Wolfarth (LSG Karlsruhe) 4:15:30, 5. Florina Vasutiu (LVF Muri) 4:27:54, 6. Katja Kust 4:36:23, 7. Irena Ambrozova (SK Sverak) 4:39:10, 8. Iris Groß (Öhringen) 4:52:13, 9. Carolin Odenheimer (Turnerschaft Durlach) 4:52:192, 10. Christine Hauser (Seeger Wohnkonzepte) 4:53:32.

Bei den Frauen endete die Siegesserie von Aoife Quigly. Die in Heidelberg studierende Engländerin konnte den Trail-Marathon zuletzt dreimal in Folge für sich entscheiden. Dabei distanzierte sie ihre schnellsten Konkurrentinnen jeweils deutlich. Gestern aber war Dioni Gorla schneller. Die in Düsseldorf lebende Griechin, Dritte des Mannheim Marathons und des Zugspitz Ultratrails in diesem Jahr, hatte sich unterwegs nicht so gut gefühlt. Das lag zum einen an den Nachwirkungen eines schnellen Marathons aus der Vorwoche. Und das lag zum anderen daran, dass ihr unterwegs schlecht war. "Ich habe mich übel und schwach gefühlt", erzählte die Siegerin.

Ans Aufgeben dachte sie trotzdem nicht. Vielmehr setzte sie sich Zwischenziele - Verpflegungsstelle um Verpflegungsstelle. "Ich war schon fertig. Aber ich wollte das Rennen unbedingt durchziehen." Das spricht für ihren Willen. Der Fakt, dass sie von Beginn des Trail-Marathons an in Führung lag - wenn diese auf lange Zeit mit gerade einer Minute nicht sehr komfortabel war -, hat sich aber sicherlich nicht negativ auf ihren Durchhaltewillen ausgewirkt.