Mannheim. (jbn) Auf der Waldrennbahn in Seckenheim herrschte am Sonntag Normalität. Endlich konnten Pferderennen wieder mit Zuschauern über die Bühne gehen, was sich trotz des frühen Beginns am Vormittag als Publikumsmagnet erwies. "Man fühlte sich wieder wie bei einem "richtigen" Renntag. Die Stimmung war gut, das Wetter passte auch", zog Stephan Buchner, Präsident des Badischen Rennvereins (BRV), eine positive Bilanz. Auch die 63.850 Euro Wetteinsätze lagen bedingt durch die meist kleinen Starterfelder im Rahmen der Erwartungen. Überraschend: Alle Rennen wurden überlegen oder hochüberlegen gewonnen.

Obwohl vier der insgesamt sieben Prüfungen in die Trainingszentrale ins mittelbadische Iffezheim wanderten, herrschte viel Lokalkolorit. Das war gleich in der ersten Tagesprüfung der Fall, als Golden April für den vor Ort ansässigen Trainer Marco Klein punktete. Die vierjährige Stute gehört Britta Gollnick-Uleer aus Berlin, die im Galopprennsport große Aktivitäten zeigt. "Sie hat schon eine tolle Arbeitsleistung gezeigt, deshalb gingen wir positiv in das Rennen", sagte der Coach, der allerdings keinen weiteren Treffer landen konnte.

Im Sattel von Golden April saß der bei Marco Klein arbeitende Tommaso Scardino, der noch zwei weitere Male gewann und somit zum Aktiven des Tages avancierte. So punktete er eine Stunde später mit Walid aus dem Kölner Quartier von Henk Grewe, der mit einer Siegquote von 1,3:1 als größter Favorit der Veranstaltung zum Zuge kam. Scardino: "Ich habe es ihm so leicht wie möglich gemacht und glaube, dass Walid auch gegen bessere Gegner besteht." Die Triplette vervollständigte der Reiter mit Macavity, den Gerald Geisler in Iffezheim betreut.

Als Bahnspezialist behauptete sich der sechsjährige Earl im Peis der Privatbrauerei Eichbaum. Auf seiner ehemaligen Heimatbahn gewann er schon im Frühjahr, steht nun unter den Fittichen der Iffezheimer Galoppertrainerin Carmen Bocskai und siegte diesmal mit Anna van den Troost sehr deutlich vor der chancenlosen Konkurrenz. BRV-Vorstandsmitglied Gabriele Gaul steht im Besitz des Wallachs. "Beim sehr schnellen Tempo hat sich Earl zunächst an zweiter Stelle liegend ziehen lassen, bevor er selbst das Kommando übernahm. Der weiche Boden kam ihm zudem entgegen", analysierte Carmen Bocskai.

Rennen 1: Golden April (Marco Klein /Tommaso Scardino). 2. Alianne, 3. Camarov. Quoten, Sieg: 4,7:1; Plätze: 1,2 – 1,1 – 1,3:1; Zweierwette: 6,6:1; Dreierwette: 18,6:1. Rennen 2: 1. Smaragd (Conny Whitfield / Stefanie Koyuncu), 2. Bottleofsmoke, 3. Redemptorist. Sieg: 3,7; Plätze: 1,6 – 1,7 – 1,3; Zweierwette: 19,3; Dreierwette: 60,6; 2 aus 4: 2,2. Rennen 3: 1. Walid (Henk Grewe (Tommaso Scardino), 2. Ready Set Go, 3. Maid of Dragon. Sieg: 1,3; Plätze: 1,0 – 1,2 – 1,2; Zweierwette: 5,2; Dreierwette: 8,7 Rennen 4: 1. Rum Tum Tugger (Gerald Geisler / Carlos Henrique), 2. Sindra, 3. Best Step. Sieg: 5,1; Plätze: 2,1 – 2,0 – 5,5; Zweierwette: 16,2; Dreierwette: 817,8; 2 aus 4: 1,8 Rennen 5: Earl (Carmen Bocskai / Anna van den Troost), 2. Lucky Lips, 3. Footloose. Sieg: 2,6; Plätze: 2,0 – 5,7; Zweierwette: 27,8; Dreierwette: 132,8. Rennen 6: 1. Degas (Katja Gernreich / Shuichi Terachi), 2. Mr. Gent, 3. Prince Percival; Sieg: 7,4; Plätze: 3,1 – 2,6; Zweierwette: 43,7; Dreierwette: 153,4 Rennen 7: 1. Macavity (Gerald Geisler / Tommaso Scardino), 2. Perviy, 3. Khandra; Sieg: 1,5; Plätze: 1,2 – 1,2; Zweierwette: 2,8; Dreierwette: 5,6. jbn

Von Gerald Geisler war bereits bei Macavity die Rede. Der Coach gewann ein weiteres Rennen mit Rum Tum Tugger. Musicalfans wissen sofort, woher dieser Name stammt, handelt es sich doch um die Hauptkatze im Musical Cats. In den Farben vom Stall Hernstein war auch dieser von Carlos Henrique gerittene Wallach nicht zu schlagen. Geisler: "Auf Rum Tum Tugger hatte ich Mumm!"

Frauenpower war beim Sieg von Smaragd angesagt, denn Trainerin ist Conny Whitfield aus Iffezheim, die Stefanie Koyuncu als Reiterin verpflichtet hatte. Auch Smaragd trat als Bahnspezialist an, gewann er doch sein erstes Rennen in Mannheim. International ging es beim Treffer von Degas zu, den Katja Gernreich betreut. Im Sattel saß der aus Japan stammende Shuichi Terachi, der bei Michael Figge in München seine Ausbildung absolviert.