Von Christopher Benz

Ketsch. Jürgen Kohler hatte augenscheinlich großen Spaß im Konferenzraum des Ketscher Seehotels. Der Welt- und Europameister, Champions-League-Sieger, deutscher und Italienischer Meister, wies gleich zu Beginn augenzwinkernd auf einen fehlenden Titel hin. "Das deutsche Hallenmasters habe ich auch gewonnen", merkte der ehemalige Weltklasse-Verteidiger an und eroberte die Sympathien der anwesenden Vereinsvertreter im Sturm.

In seiner Funktion als "Losfee" für den SparkassenCup am 3. und 4. Januar 2020, ließ Kohler am Ende des Abends kaum einen Wunsch offen, da er gleich reihenweise Spannung versprechende Derbys ausloste. Allen voran das Mannheimer Duell zwischen seinem Ex-Klub SV Waldhof und dem VfR. Aber auch die Begegnungen zwischen der gastgebenden Sportvereinigung Ketsch und dem FV Brühl sowie die des FC-Astoria Walldorf mit dem VfB St.Leon haben es in sich.

Ehe der gebürtige Lambsheimer an den riesigen Pokal trat, aus dem er die Kugeln hervorzog, stand er im Mittelpunkt des launigen Vorgeplänkels auf dem Podium, moderiert von Wolfgang Hell, dem schlagfertigen Hallensprecher des Turniers. Trotz seiner auf körperliche Robustheit ausgelegten Spielweise, kickte Kohle sehr gerne selbst in der Halle. "Das hat mir immer viel Spaß gemacht, auch deshalb finde ich es schade, dass es heutzutage weniger geworden ist mit dem Hallenfußball", so der 54-Jährige, der aktuell die U19 von Viktoria Köln in der A-Junioren-Bundesliga trainiert.

Als später die teilnehmenden Klubs des Turniers zu Wort kamen, wurde Kohler beim FC-Astoria Walldorf hellhörig, als er einen bekannten Namen hörte. Thomas Hillenbrand, Torwarttrainer der U23, verkündete, dass aus der Regionalliga-Elf auf jeden Fall Luca Stellwagen und Nico Hillenbrand mit dabei sein werden. "Dann richte Nico bitte einen lieben Gruß aus, er war schon einmal Spieler bei mir", meldete sich Kohler zu Wort. In der Saison 2015/16 trainierte er den Rauenberger Hillenbrand beim SC Hauenstein.

Neben Kohler nahmen mit bfv-Präsident Ronny Zimmermann, dem Heidelberger Kreisvorsitzenden Johannes Kolmer, Ketschs Bürgermeister Jürgen Kappenstein, Joachim Fellhauer von der ausrichtenden SpVgg Ketsch, Rainer Arens (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg) sowie Organisator Otmar Schork weitere gut gelaunte Gäste auf dem Podium Platz. "Ich finde Hallenfußball immer noch eine super Sache", ist Zimmermann seit jeher ein großer Befürworter des gepflegten Kicks unterm Dach, "gerade bei so einem Turnier genieße ich es immer wieder, viele Leute zu treffen und das losgelöst von irgendwelchen Auf- oder Abstiegsdramen". Der SparkassenCup ist eine Art Fußballmesse in gemütlicher Atmosphäre, was den Verantwortlichen am Dienstagabend bereits anzumerken war.

Dabei erlebt die Veranstaltung einen besonderen Meilenstein. Zum 20. Mal steigt das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier, das zum 13. Mal unter der Fahne der Sparkasse Heidelberg und zum nunmehr siebten Mal in der Ketscher Neurotthalle ausgetragen wird. 14 der 16 Teilnehmer stehen fest, das Feld führt der SV Sandhausen an. Die beiden verbliebenen freien Plätze erhalten die Sieger der Qualifikationsturniere in Bammental (26./27. Dezember) und in Eppelheim (29./30. Dezember).

"Die Duelle David gegen Goliath sind das Besondere, auf das sich die Zuschauer freuen dürfen", frohlockt Schork. Auf dem 40 mal 20 Meter großen Kunstrasen samt Rund-um-Bande fallen zwischen jeweils vier Feldspielern und einem Torhüter Klassenunterschiede viel weniger ins Gewicht. An positiven Beispielen mangelt es nicht. Letztes Jahr glückte der SG ASV/DJK Eppelheim der Sprung ins Finale, wo sie Walldorf denkbar knapp mit 2:3 unterlag. Vor zwei Jahren erreichte mit dem FC Bammental ein weiterer Landesligist das Finale und verlor gegen Sandhausen ebenfalls knapp mit 2:3. Bei diesem Mal scheint eine weitere Überraschung gut möglich.

Zeitplan

Freitag, 3. Januar, 17 bis ca. 21.30 Uhr: Vorrunde; Samstag, 4. Januar, 14 – 16.14 Uhr: Weitere Vorrundenspiele; 16.15 Uhr: Einlage Fanwettbewerb; 16.35 Uhr: Viertelfinale; 17.45 Uhr: Einlage "Dancing Girls" vom Carneval Club Grün-Weiss Oftersheim; 18.10 Uhr: Halbfinale; 19 Uhr: Einlagespiel; 19.30 Uhr: Spiel um den dritten Platz; 20 Uhr: Finale; anschließend Siegerehrung.

Die Vorrunden-Gruppen

Gruppe A: SV Sandhausen (2. Liga), SGK Heidelberg, FV Brühl, SpVgg Ketsch (alle Landesliga); Gruppe B: SV Waldhof Mannheim (3. Liga), VfR Mannheim (Verbandsliga), ASC Neuenheim (Landesliga), Qualifikant Eppelheim; Gruppe C: FC-Astoria Walldorf (Regionalliga), VfB St.Leon, SG ASV/DJK Eppelheim (beide Landesliga), Qualifikant Bammental; Gruppe D: VfR Wormatia Worms (Oberliga), FC Bammental, SV 98 Schwetzingen, FT Kirchheim (alle Landesliga).