Simon Fertig traf in der 50. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es der SpVgg Neckarelz im Abstiegskampf gegen Fortuna Heddesheim aber nicht. Foto: H. Schmerbeck

Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Am Schluss herrschte am Samstag Enttäuschung in Neckarelz vor. Die Spielvereinigung unterlag Fortuna Heddesheim mit 1:2. Es wäre mehr drin gewesen für den abstiegsgefährdeten Verbandsligisten. Da waren sich auch die beiden Trainer einig. "Die zweite Halbzeit muss man sagen, war es sehr glücklich, aber die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Letzte Woche haben wir sehr gut gespielt und hätten eigentlich drei Punkte mitnehmen müssen. Jetzt hatten wir heute das Glück auf unserer Seite", sagte Gästetrainer René Gölz.

Doch die Komplimente helfen den Neckarelzern nur bedingt. Was fehlt, ist der Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die Spielvereinigung steckt auf Rang 13 fest. Die Heddesheimer hingegen können wieder nach oben schauen, da der Tabellenzweite gegen den Vorletzten TuS Bilfingen nur 2:2 spielte.

Die Partie auf dem Rasen im Elzstadion waren geprägt von den Platzverhältnissen und vom kämpferischen Einsatz. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel. Auch wenn Gölz später bemerkte, dass der Untergrund für seine Mannschaft ungewohnt war, da sie seit einem halben Jahr nicht mehr auf Rasen gespielt und trainiert haben.

In der 16. Minute erzielten die Heddesheimer auch den Führungstreffer. Eine Flanke von Andreas Lerchl schob Muhammed Cihad Ilhan ins Tor. Nach einer halben Stunde prüfte Yannick Wöppel den Neckarelzer Torhüter Maximilian Penz. Bitter dann das 0:2 nur wenig später. Lukas Cambeis schlug eine Ecke in den Strafraum. Nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Neckarelzer Gehäuse landete der Ball im Netz - es war wohl ein Eigentor.

Acht Minuten später hatte die Spvgg Neckarelz dann doch etwas Glück: Lerchl traf nur die Latte. Auf der anderen Seite hatte auch Daniel Hotel (34.) durch einen Freistoß eine Möglichkeit. Der Neckarelzer Trainer Marc Ritschel ärgerte sich zur Pause: "Die erste Halbzeit mit den zwei naiven Fehlern und den Gegentoren war ärgerlich. Ich habe das auch in der Pause angesprochen."

Seine Mannschaft kam mit viel Schwung wieder aus der Kabine. Und die Gastgeber wurden belohnt. Simon Fertig gelang bereits in der 50. Minute der Anschlusstreffer. "Die Mannschaft von Heddesheim hat mir nicht den Eindruck gemacht, dass sie, wenn wir einen Treffer machen, noch einmal zurückkommen und so war es auch. Es hat uns dann auch ein wenig das Glück verlassen, mit dem Lattentreffer", sagte Ritschel. Es war in der 79. Minute, als der Ball ans Aluminium klatschte.

"Wenn man dann so eine Spitzenmannschaft 45 Minuten komplett hinten rein drückt und die gar keine Idee mehr haben, kann man schon zufrieden sein", sagte Ritschel. Nur das Ergebnis war eben nicht zufriedenstellend. "Für den Aufwand, den wir betrieben haben, war das, was herausgekommen ist, zu wenig", meinte der Sportliche Leiter Stefan Strerath. "Wir waren im Grund klar besser. Es nützt aber nichts, die machen zwei Treffer und wir eben nur einen."

SpVgg. Neckarelz: Penz, Stötzel, Frey, Hotel, Schmidt, Fertig, Malinovski, Hogen, Sanneh (67. Kurt), Ahmedi, Luck.

FV Fortuna Heddesheim: Tsiflidis, Malanga, Lerchl, Ilhan (82. Kuloglu), Wöppel (77. Peric), Höhn, Schwöbel, Özdemir, Tewelde (65. Marschlich), Cambeis (85.Schmitt), Hartmann.

Tore: 0:1 (16.) Muhammed Cihad Ilhan, 0:2 (30.) Eigentor,

1:2 (48.) Simon Fertig. Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld)