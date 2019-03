Stadtallendorf. (rodi) Der SV Waldhof bleibt weiter stramm auf Drittligakurs. Bei Eintracht Stadtallendorf gewann der Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Südwest souverän mit 5:1 (1:0). Zehn Spieltage vor dem Saisonende bleibt es in der Tabelle bei einem Vorsprung von acht Punkten auf Verfolger 1. FC Saarbrücken (5:0 gegen TSG Balingen). „Es war heute schwer, sich nach dem Samstag emotional auf dieses Spiel vorzubereiten, aber die Mannschaft hat es gut gemacht. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, meinte SVW-Trainer Bernhard Trares.

Der Coach nahm zwei Änderungen gegenüber dem 3:2-Sieg über die Saarbrücker vor. Mete Celik und Michael Schultz rückten für Kapitän Kevin Conrad und Marcel Hofrath ins Team (beide muskuläre Probleme). Nach elf Minuten gesellte sich auch Raffael Korte zu den Verletzten, er griff sich an den Oberschenkel und musste runter. Die erste Aktion des eingewechselten Dorian Diring war ein Eckball auf Timo Kern, der zentral stehend zum 0:1 einnetzte (13.).

Die Hessen agierten oft mit langen Bällen und hatten kurz vor dem 0:1 ihre Einschussmöglichkeit durch den Ex-Waldhöfer Antonyos Celik (10.). Ansonsten spielte sich das Geschehen meist am oder im Eintracht-Strafraum ab. Eine höhere Gästeführung vergaben die Mannheimer aber durch das Auslassen von weiteren neun Chancen, Eintracht-Keeper Hrvoje Vincek hielt famos.

Nach der Pause ging es Schlag auf Schlag. Wieder war Vincek im Mittelpunkt. Diesmal jedoch im negativen Sinn, er foulte Diring im Strafraum, den fälligen Strafstoß verwandelte Kern zum 0:2 (48.). Ein abgefälschter Schuss von Kristian Gaudermann zum 1:2 (53.) ließ bei Stadtallendorf Hoffnung aufkeimen, doch ein gefühlvoller Heber von Deville über Vincek zum 1:3 rückte die Verhältnisse wieder zurecht (56.).

Jetzt wurde es doch noch eine klare Angelegenheit für den SVW beim Tabellenletzten. Kern traf per Kopfball zum 1:4 (65.), es war sein 12. Saisontreffer. Damit war der Torhunger aber noch nicht gestillt, Gianluca Korte schraubte mit einer Einzelaktion das Ergebnis zum Endstand auf 1:5 (70.).

Stadtallendorf: Vincek - Gaudermann, Sawaneh, Ofori, Schütze - Heuser, Arifi, Baltic, Wolf (70. Vier) - Nolte (54. Vogt), A. Celik (54. Fliess).

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Seegert, M. Celik - Ma. Schuster, Kern (69. Hirsch) - Deville, G. Korte (75. Weißenfels), R. Korte (12. Diring) - Sulejmani.

Schiedsrichter: Gasteier (Lahnstein); Zuschauer: 731; Tore: 0:1 Kern (13.), 0:2 Kern (48., Foulelfmeter), 1:2 Gaudermann (53.), 1:3 Deville (56.), 1:4 Kern (65.), 1:5 G. Korte (70.).

Im Keller-Duell der Fußball-Regionalliga Südwest teilen sich Mainz 05 II und der FC-Astoria Walldorf die Punkte. Im Bruchwegstadion spielte die Mannschaft von Walldorfs Cheftrainer Matthias Born vor gut 500 Zuschauern – unter anderem Profitrainer Sandro Schwarz – am Dienstagabend 1:1. Mit vier Punkten aus zwei Auswärtsspielen gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt kann Born bislang mit dem Verlauf der Englischen Woche zufrieden sein.

„Wir haben es heute gegen eine mit acht Lizenzspielern gespickte U 23 eines Bundesligisten gut gemacht. Wir hatten die besseren Chancen und waren dem Sieg näher“, zog Born nach der Partie ein positives Fazit.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kam es kurz vor dem Pausenpfiff zum doppelten Paukenschlag, erst köpfte Barreiro Martins nach einem Eckball die 1:0-Führung für die Heimelf (45.). Im direkten Gegenzug glich Erik Wekesser nach einem folgenschweren Fauxpas in der Mainzer Defensive aus (45.+1).

Die zweite Halbzeit spielte sich zunächst zwischen den beiden Strafräumen ab, im Schlussdrittel der Partie erspielten sich die Gäste aus der Astorstadt ein Chancenplus.

In einer turbulenten Schlussphase mit Torchancen auf beiden Seiten kam Nico Hillenbrand per Hacke aus dem Getümmel heraus dem vermeintlichen Siegtreffer am nächsten, die Mainzer klärten jedoch auf der Linie (90.+2).

Am Samstag steht im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark der 25. Spieltag an, dann ist der DFB-Pokalschreck SSV Ulm zu Gast, Anpfiff ist um 14 Uhr.

Mainz II: Dahmen - Kölle, Häusl, Gürleyen, Loechelt - Peitz, Barreiro Martins, Baku (64. Lappe) - Mause, Holtmann (81. Kinsombi), Burkardt.

Walldorf: Rennar - Goß, Nyenty, Müller, Hofmann - Grupp, Hillenbrand, Gouras (83. Antlitz), Fahrenholz (26. Pander) - Wekesser (74. Schön), Sahin.

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen); Zuschauer: 505; Tore: 1:0 (45.) Barreiro Martins, 1:1 (45.+1) Wekesser. (mm)