Heidelberg. (rodi/bz/miwi) In der Auswärtstabelle der Fußball-Regionalliga Süd-West ist der SV Waldhof mit zehn Punkten Vorsprung der Konkurrenz schon weit enteilt. Mit 31 von 33 möglichen Punkten ist die Bilanz beeindruckend, doch am morgigen Samstag um 14 Uhr wird es für die Mannheimer eine harte Prüfung. Gastgeber des Tabellenführers ist die U 23 des SC Freiburg, die zu den fünf heimstärksten Mannschaften gehört und in der Rückrunde aufgrund einer vorgezogenen Partie gegen Pirmasens mit zwei Siegen startete. Trainer Bernhard Trares tüftelt derzeit noch an seinem Plan, wie er die "gut ausgebildete Reserve" der Freiburger schlagen kann: "Was wir wissen ist, dass die Freiburger viel Wert auf eigenen Ballbesitz legen und guten Kombinationsfußball zeigen", sagt der Coach. Dagegen setzen kann Waldhof die stärkste Offensive der Liga mit schon 55 erzielten Treffern.

Da sich am Samstag die Verfolger 1.FC Saarbrücken und TSV Steinbach Haiger im direkten Duell um die Punkte streiten, könnte der SVW mit einem weiteren Dreier im Möslestadion zu mindestens einem der beiden Konkurrenten eine größere Distanz schaffen. Fehlen werden Trares Verteidiger Mirko Schuster (Kahnbeinbruch am linken Arm), Jan Just (Verletzung am Zeh) sowie der Ex-Freiburger Mounir Bouziane (Schambeinentzündung). Dagegen hat Dorian Diring nach seinem verheilten Kapselriss in dieser Woche wieder voll trainieren können.

Zur geliebten Anstoßzeit am heutigen Freitagabend soll wieder etwas Zählbares in der Statistik des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf stehen. Der misslungene 0:3-Auftakt beim FC Homburg vor Wochenfrist ist abgehakt, der Blick ist nach vorne auf den SV Elversberg gerichtet. Der Tabellenneunte aus dem Saarland ist mit großen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet, hat sich allerdings frühzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. "Beim VfB Stuttgart II hatten sie am Sonntag einen sehr guten Auftritt hingelegt und 3:0 gewonnen", hat Walldorfs Trainer Matthias Born den Kontrahenten genau unter die Lupe genommen. Was trotz diesem Eindruck und der 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel Mut macht, ist die Art und Weise wie die Astorstädter in Elversberg aufgetreten sind. "Dort haben wir eines unserer besten Saisonspiele gemacht und hätten gewinnen müssen", erläutert Born.

In der Innenverteidigung ist der 46-jährige Trainer zum Umbauen gezwungen. Max Müller ist aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus Homburg gesperrt. Gut möglich, dass der 19-jährige Niklas Schaffer seine Position einnimmt. Ebenfalls wahrscheinlich ist die Rückkehr von Kapitän Tim Grupp nach überstandenem Muskelfaserriss in die Startformation.

Nach dem Traumstart ins neue Fußballjahr möchte die U 23 der TSG Hoffenheim heute Abend (19.30 Uhr) nachlegen: Gegen die Offenbacher Kickers soll nach dem klaren 4:0 beim FK Pirmasens der zweite Sieg gelingen. "Das wird ein ganz anderes Match gegen einen Kontrahenten, der mehr Qualität hat", sagt Marco Wildersinn. Der Trainer der Hoffenheimer war überrascht vom starken Auftakt seiner Mannschaft, glaubt aber, dass seine Spieler die Leistung wiederholen können. Andreas Ludwig steht ihm allerdings nicht zur Verfügung, der Mittelfeldspieler muss eine Gelb-Sperre absitzen. Dafür darf Chinedu Ekene wieder Dienst tun, er hat seine Sperre in Pirmasens abgesessen.