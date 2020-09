Von Christopher Benz

Walldorf. Keine Niederlage in der Englischen Woche. Das ist die gute Nachricht für den Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf nach drei Heimspiele binnen acht Tagen. Andererseits steht auch kein Sieg zu Buche, man teilte sich drei Mal die Punkte. Am Samstag torlos in einem überdurchschnittlich guten Viertliga-Spiel gegen den SSV Ulm.

"Heute hat jeder im Stadion gesehen, dass wir eigentlich gewinnen mussten", sagte FCA-Trainer Matthias Born angesichts des eindeutigen Chancenverhältnisses. Die beste davon vergab Jimmy Marton, als er den Torhüter umkurvte, seine Schuss aber von einem Ulmer auf der Torlinie geklärt wurde (10.). Nicht minder gefährlich war Burgios Pfostentreffer (51.). Auf der Gegenseite zeigte sich Walldorfs Torhüter Nicolas Kristof zweimal hellwach. Zuerst bei Finks strammen, aber unplatzierten Schuss aus zwölf Metern (20.) und später spektakulär aus kürzester Distanz gegen den eingewechselten Coban (63.). In der Schlussphase sind die Gastgeber dem Siegtreffer näher gewesen als die "Spatzen".

Umso beachtlicher ist die starke Vorstellung der Walldorfer aufgrund der Ausfälle der beiden Stammspieler Max Müller (familiäre Gründe) und Mirco Born (Kreuzbandriss). Zu allem Überfluss verletzte sich Andreas Schön nur vier Minuten nach seiner Einwechslung am Oberschenkel und musste direkt wieder ausgewechselt werden.

"Wir müssen die Belastung der Jungs so steuern, dass wir keine Verletzungen dazubekommen", sagte Born mit Blick auf die vielen Spiele, in der seine Kicker stark gefordert wurden. Die anstehende Trainingswoche steht unter dem Motto, die Akkus aufzuladen, um mit neuer Energie am Samstag in Gießen den ersten Dreier einzufahren.

Einer, der dann ebenfalls wieder gefordert sein dürfte, ist Roman Hauk, der mit seinen 21 Jahren zu den Jüngsten im Kader der Astorstädter zählt. Er ersetzte diesmal Müller in der Innenverteidigung und lieferte eine tadellose Leistung ab. "Es war ganz in Ordnung heute", sagte Hauk, der wusste, dass, "es ganz wichtig war die Null gehalten zu haben."

Das konnte der Kapitän Müller, der seine Kollegen im Kabinentrakt für ihren couragierten Auftritt beglückwünschte, nicht auf sich sitzen lassen. "Sei nicht so bescheiden, Roman", rief er Hauk zu und untermauerte sein Lob: "Du hast heute ein überragendes Spiel gemacht."

Walldorf: Kristof – Goß, Nyenty, Hauk, Hammann – Polat, Hillenbrand, Marton, Fahrenholz (68. Schön/ 74. Foshag) – Burgio, Groß (80. Becker).

Ulm: Heimann – Kehl, Reichert, Geyer, Jann – Sapina (76. Beck), Gashi, Heußer, Morina – Higl (60. Rühle), Fink (60. Coban).

Schiedsrichter: Rübe (Kassel); Zuschauer: 200.