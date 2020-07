Von Christoph Ziemer

Spielberg. Max Verstappen kann sehr genügsam sein. Für das abgeschottete Leben in der Corona-Quarantäne, dem sich das gesamte Formel-1-Personal während der ersten drei Rennwochenenden unterwerfen muss, ist für den Niederländer nur eine Sache wirklich von Bedeutung: Eine stabile Internetverbindung. "Solange ich das habe, ist alles gut", sagt der Red-Bull-Pilot. Die Filme und Serien des Streaming-Portals Netflix hat der 22-Jährige nach eigenen Angaben bereits zur Hälfte durchgeschaut. Nun hat Verstappen etwas anderes auf dem Schirm: den WM-Titel.

Nur noch 2020 kann der niederländische Nationalheld jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte werden, und trotz seines Ausfalls am Sonntag hat "Mad Max" die Flinte noch lange nicht ins Korn geworfen. Die technischen Probleme am Heck, die den Bullen vergangenen Sonntag den Saisonauftakt verhagelten, sind identifiziert. "Ich denke, wir haben gute Schritte gemacht", hofft er nach der gestrigen Trainings-Bestzeit. "Mercedes hat aber nicht alles gezeigt und liegt immer noch vorne, denke ich. Wir müssen weiter pushen."

Während man bei Red Bull also zuversichtlich in das restliche Rennwochenende geht, scheint beim Weltmeister Sand im Getriebe zu sein. Nach einem wenig überzeugenden Saisonstart kämpfte Lewis Hamilton auch gestern mit Problemen. Satte 0,688 Sekunden auf Verstappen fehlten dem Briten, der sich über das Fahrverhalten seines Dienstwagens beklagte. "Es gibt ein Problem am Auto, das in langsamen und mittelschnellen Kurven auftritt", bestätigte Teamchef Toto Wolff. "Wir tappen da noch ein wenig im Dunklen." Die Leistungssteigerung der Bullen gebe gewissen Anlass zur Sorge: "Verstappen hat zugelegt. Vor allem Racing Point hat richtig zugelegt. Alle anderen sind langsamer. Wir müssen jetzt in die Daten schauen, wo unsere Performance geblieben ist."

Sebastian Vettel würde indes nur zu gerne Alex Albons Cockpit bei Red Bull übernehmen. Am Donnerstag hatte der Ferrari-Pilot bestätigt, "sehr wahrscheinlich ja" zu einer Anfrage der Bullen zu sagen. Während Teamchef Christian Horner und Berater Helmut Marko den Flirt-Avancen des Hessen derzeit eine klare Absage erteilen, könnte sich das Blatt dann wenden, falls Albons Rückstand auf Verstappen zu groß wird. Gestern konnte der Thailänder mit mehreren Drehern im zweiten Training nur bedingt überzeugen und landete auf Rang sieben.

Für Ferrari dürfte die Operation Schadensbegrenzung dagegen schwierig werden. Überraschend zogen die Italiener ein eigentlich für Ungarn eingeplantes Update mit einem neuen Frontflügel und Unterboden vor. Das bittere Freitags-Fazit für die Italiener: Rang neun für Charles Leclerc und Platz 16 bei Sebastian Vettel. Spekulationen über einen vorzeitigen Ferrari-Abgang erteilt Vettel eine Absage: "Ich laufe nicht davon. Es ist auch eine Frage des Respekts, die gemeinsamen Jahre würdig zu Ende zu bringen."

Trotz des tristen Alltags gibt es für den Hessen auch Grund zur Freude: Nach Informationen von Auto, Motor und Sport wird die Formel 1 im Oktober doch noch auf dem Hockenheimring fahren.

Nachdem die FIA gestern Mugello und Sotschi als die Saisonrennen neun und zehn für September offiziell bestätigte, soll Hockenheim gemeinsam mit Imola (Italien) und Portimao (Portugal) Teil eines "Triple Headers" sein. In welcher Reihenfolge, ist allerdings noch offen, eine offizielle Bestätigung durch die FIA gibt es noch nicht.

Ursprünglich war Amerika mit den Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien für den Herbst vorgesehen. Wegen der in allen drei Ländern massiv steigenden Corona-Infektionen ein praktisch aussichtsloses Unterfangen. Während die letzten zwei Saisonläufe in Bahrain und Abu Dhabi als gesichert gelten, deutet derzeit alles darauf hin, dass die Königsklasse dieses Jahr nur zwei Kontinente bereisen wird.

GP Steiermark, Zweites Training: 1. Max Verstappen (Red Bull) 1:03:660; 2. Valtteri Bottas (Mercedes) +0,043 Sekunden; 3. Sergio Perez (Racing Point) + 0,217; 4. Lance Stroll (Racing Point) +0,581; 5. Carlos Sainz (McLaren) +0,673; 6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,688; 7. Alexander Albon (Red Bull); 8. Lando Norris (McLaren) +0,881; 9. Charles Leclerc (Ferrari), 10. Esteban Ocon (Renault) +1,086; 16. Sebastian Vettel (Ferrari) +1,953.