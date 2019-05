Balingen. (mm) Der Regionalligist FC-Astoria Walldorf beendet die Saison auf dem 13. Tabellenplatz. Im letzten Pflichtspiel gab es beim starken Aufsteiger TSG Balingen ein hoch unterhaltsames 3:3 (2:1). Früh in Führung gegangen, geriet die Born-Elf bis zur Pause in Rückstand. Im zweiten Durchgang konnte sie dann sogar sogar in Führung gehen, in der Nachspielzeit erzielten die Gastgeber jedoch noch den Ausgleich.

Tim Fahrenholz gelang mit dem ersten Angriff die frühe Führung für den FCA (8. Minute). Passgeber war Benny Hofmann, der seine letzte Partie auf der ungewohnten rechten offensiven Mittelfeldposition absolvierte. Die Heimelf ließ sich jedoch davon nicht beeindrucken und Stefan Volger markierte mit einem Doppelpack den 2:1-Halbzeitstand (20./41.). Wer dachte, es würde sich ein harmloses Freundschaftsspiel zwischen zwei bereits geretteten Mannschaften entwickeln, sah sich getäuscht. Schiedsrichter Patrick Glaser zeigte in den letzten zehn Spielminuten des ersten Durchgang sechs Mal den gelben Karton (viermal für Balingen, zweimal für Walldorf).

Nach dem Seitenwechsel parierte TSG-Keeper Julian Hauser einen platziert geschossenen Freistoß von Erik Wekesser, den abgewehrten Ball bugsierte Jonas Kiermeier noch einmal auf das Tor, doch auch dieser Versuch wurde auf der Linie geklärt (60.). Wenig später traf Wekesser dann aus dem Getümmel heraus (62.). Auf Zuspiel von Niklas Schaffer markierte Fahrenholz das 3:2 (85.) für die Astorstädter, doch in der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Pascal Schoch nach einer Ecke den Endstand(92.).

Walldorfs Cheftrainer Matthias Born sagte nach dem Spiel: "Es ging zwar um nicht mehr viel heute, meine Mannschaft hat aber trotzdem eine ansprechende Leistung gezeigt. Schade, dass wir mit der letzten Aktion des Spiels noch den Ausgleich kassiert haben, ansonsten hätten wir erneut die Saison als Tabellenelfter abgeschlossen."

TSG Balingen: Hauser - Kurth, Pflumm (59. Fecker), Schmitz, Eisele - Schreyeck (77. Schoch), Schuon, Pettenkofer, Foelsch - Lauble, Vogler (70. Schäuffele).

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Kiermeier (75. Goß), Nyenty, Müller, Schaffer - Grupp (46. Batke), Kranitz, Schön, Fahrenholz, Hofmann (75. Sahin) - Wekesser.

Schiedsrichter: Glaser (Freudenberg) - Zuschauer: 950 - Tore: 0:1 (8.) Fahrenholz, 1:1 (20.) Vogler, 2:1 (41.) Vogler, 2:2 (62.) Wekesser, 2:3 (85.) Fahrenholz, 3:3 (92.) Schoch.