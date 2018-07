Mit diesen Neuen startete der FCA Walldorf in die Saisonvorbereitung, hinten v.l. Co-Trainer Thorsten Stoll, Christian Biebl, Niklas Schaffer, Christoph Battke, Max Müller, Oliver Seitz, Ilias Tzmanis, der Sportliche Leiter Roland Dickgießer und Trainer Matthias Born. Vorne v.l. David Veith, Tim Fahrenholz, Darian Gurley und Simon Kranitz. Foto: Pfeifer

Von Christopher Benz

Walldorf. Der Chef kam punktgenau eingeflogen. Willi Kempf, Präsident des Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, sprang mit dem Fallschirm zum Stadionfest in den Dietmar-Hopp-Sportpark. Im Mittelkreis setzte er, dank der Hilfe seines Sprungpartners, unter den staunenden Augen der vielen Gäste auf.

Ein Mittsiebziger, der aus einem Flugzeug springt, hat vor nichts und niemandem Angst. Am wenigsten vorm Abstiegskampf. Das dürfen sich die Walldorfer Kicker als Beispiel nehmen, wenn es Ende Juli zum fünften Mal in Folge darum geht, sich in der vierthöchsten deutschen Spielklasse zu halten.

Der Kader Tor: Paul Lawall, Jürgen Rennar und Oliver Seitz; Abwehr: Benjamin Hofmann, Jonas Kiermeier, Max Müller, Tabe Nyenty, Pascal Pellowski und Niklas Schaffer; Mittelfeld: Marcel Bormeth, Tim Fahrenholz, Tim Grupp, Darian Gurley, Niklas Horn, Simon Kranitz, Marcus Meyer, Pasqual Pander, Andreas Schön, Ilias Tzimanis, Salvatore Varese und David Veith; Angriff: Christoph Batke, Mario Cancar und Nicolai Groß. Trainer: Matthias Born (Cheftrainer), Thorsten Stoll (Co-Trainer), Christian Biebl (Torwarttrainer), Thomas Gundelfinger (Athletiktrainer), Roland Dickgießer (Sportlicher Leiter). Abgänge: Marcel Carl (1. FC Saarbrücken), Steffen Haas (Karriere beendet), Christopher Hellmann (Studium/USA), Michael Hiegl (Ausbildung), Nico Hillenbrand (FCA II), Timo Kern (SV Waldhof) Harun Solak (FCA II), Thorben Stadler (1.FC Mühlhausen), Philipp Strompf (TSG Hoffenheim II).

Dafür schwitzen die Feierabendprofis seit acht Tagen. Es begann wie immer mit einem kleinen Pieks. Beim Laktattest wurde ermittelt, in welchem Fitnesszustand sich jeder der 22 Feldspieler und drei Torhüter befindet.

Vor dem Stadionfest, das die offizielle Feier zum 110-jährigen Bestehen des Vereins (1908 als Fußballklub Walldorf Astoria gegründet) beinhaltete, gab es einen weiteren Test. Dieses Mal prüfte das Trainerteam um Matthias Born die Sprintfähigkeit der Truppe.

"Über die Sommerpause haben die Jungs ihre Hausaufgaben bekommen, sodass wir letzte Woche intensiv einsteigen konnten", ist Born zufrieden damit, wie gewissenhaft seine Schützlinge ihre individuellen Pläne verfolgt haben. Dabei erlebte der 46-Jährige eine Premiere zu Beginn seiner fünften Saisonvorbereitung in der Astorstadt: "Ich glaube das erste Mal seit ich Trainer bin, hatten wir alle Mann an Bord im Training", freute sich Born.

Alle Neuen konnten sofort ihre Fähigkeiten präsentieren und am Samstag das erste Mal das blau-weiße Trikot überstreifen. In Erbstetten fand das erste Testspiel gegen Drittligist Großaspach statt.

Dabei wechselte Born munter durch, das Ergebnis (1:2-Niederlage) ist zu so einem frühen Zeitpunkt zweitrangig. Die zwischenzeitliche Walldorfer Führung hatte Nicolai Groß (52.) erzielt.

Auf die verjüngte Mannschaft wartet eine spannende Saison, denn der Umbruch fiel größer aus als erwartet. "Das war teilweise so gewollt, aber du kannst eben nicht alles immer so beeinflussen, wie du es gerne hättest", sagt Born dazu, der mit Kapitän Timo Kern, Torjäger Marcel Carl, Innenverteidiger Philipp Strompf sowie Stürmer Christopher Hellmann vier Stammkräfte abgeben musste.

Zudem sind Nico Hillenbrand und Harun Solak in die U23 gerückt. "Nico ist dort der Kopf der Mannschaft und soll sie im Verbund mit Harun sowie Defensivspieler Michael Glaser führen", erklärt der Sportlicher Leiter Roland Dickgießer.

Während für die U23 noch Ausschau nach zwei Neuzugängen gehalten wird, sehen Born und Dickgießer bei der Regionalliga-Elf keinen Handlungsbedarf. "Es werden einem immer noch Spieler angeboten. Manchmal ist es unfassbar, wenn man sieht, wie viele noch keinen Verein haben", sagt Dickgießer.

Kein Geheimnis ist es, dass durch den Verlust von Carl vor allem auf der Position des zentralen Stürmers eine Lücke klafft, die nur schwer zu schließen sein dürfte. "Wir glauben, dass die Jungs seinen Weggang auffangen können", sagte Dickgießer.

Die Testspiele: 4. Juli, 19 Uhr: TSV Handschuhsheim - FCA Walldorf; 8. Juli, 14 Uhr: 1.CfR Pforzheim - FCA (in Mühlacker); 11. Juli, 19 Uhr: SV Spielberg - FCA; 14. Juli, 14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern U 19 - FCA; 18. Juli, 18 Uhr: FCA - SV Wehen Wiesbaden (in Mühlhausen); 21. Juli, 15 Uhr: FCA - Neckarsulmer SU (in Neunkirchen).