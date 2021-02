Von Wolfgang Kächele

Eppingen. Steffen Häffner ist ein VfBler mit Leib und Seele, der sich seit 20 Jahren mit viel Herzblut für seinen Verein engagiert. Knapp 20 Jahre steht der 48-Jährige in der Verantwortung bei seinem Herzensclub. Vom Spielleiter (ab 2002) zum 2. (ab 2004) und dann 2007 zum 1. Vorsitzenden führte sein Weg an die Spitze. Seit 2017, als man die Führung des Vereins umstrukturierte und auf mehrere Schultern verteilte, ist der Textilunternehmer einer von fünf Vorsitzenden, zuständig für Finanzen und Marketing. Als aktiver Spieler gehörte er zuerst der zweiten Mannschaft und dann unter Spielertrainer Werner Habiger acht Jahre lang der "Ersten" an, die damals in der Verbandsliga spielte. Der VfB wird in diesem Jahr 100 Jahre alt, was natürlich gefeiert werden soll. Was trotz Lockdown möglich ist und welche Ideen man hat, darüber sprach die RNZ jetzt mit dem Fußballmanager.

Herr Häffner, was hat der VfB für sein großes Jubiläumsjahr geplant?

Ja, da fragen Sie mich was. Geplant war viel, stattgefunden hat bis jetzt aus bekannten Gründen nur wenig. Am 22. Januar, dem Gründungstag unseres VfB, sollte es einen großen Festakt zum 100. Geburtstag geben. Das ist erst einmal geplatzt. Hoffentlich können wir diese Veranstaltung noch später im Jahr nachholen. Auch ein Spiel der Traditionsmannschaften des VfB gegen den Hamburger SV sollte stattfinden, um an den wohl größten Tag unserer Vereinsgeschichte am 26. Oktober 1974 zu erinnern. Ob daraus noch was wird, ist mehr als fraglich. Turniere mit vielen unserer Mannschaften gerade im Jugendbereich standen auf dem Programm, Durchführung offen.

Zeit für ein Feuerwerk: So sieht das Jubiläumslogo des VfB Eppingen aus. Foto: privat

Sie haben ein Jubiläumslogo entworfen und bringen das gerade über das Internet unter die Leute. Also tut sich ja doch etwas – was genau?

Ja wir sind trotz aller Widrigkeiten sehr aktiv. Wir haben zunächst einmal viele Ideen außerhalb des Sports. Bei der Umsetzung sollen möglichst viele Mitglieder angesprochen und zur Mitwirkung motiviert werden. Unser Jubiläumslogo stellen wir gerade in einem Video mit Fotos aus der Glanzzeit des VfB in den 70er- und 80er-Jahren vor. Unterlegt ist die Bilderfolge mit der Originalaufnahme des HSV-Liedes ("Wir brauchen keinen Müller, wir brauchen keinen Held…"), das Karl-Otto Zimmermann damals unmittelbar nach dem großen Sieg gedichtet, komponiert und auf Schallplatte herausgebracht hat. 100 Jahre VfB sind aber viel mehr als der legendäre Sieg gegen die Hamburger. Daher sind wir dabei, einen etwas längeren Film zusammenzustellen über unsere Geschichte, in den auch Gespräche mit Zeitzeugen einfließen. Bis März soll das fertig sein. Darüber hinaus kreieren wir gerade T-Shirts und Mützen zum Jubiläum. Überhaupt wollen wir alles machen, was trotz Corona möglich ist.

Da soll aber auch noch eine ganz besondere Aktion anlaufen. Um was geht es da?

Zusammen mit einer Firma, die als Co-Sponsor auftritt, wollen wir zum 100. Geburtstag 100 Bäume pflanzen. Außerdem hoffen wir, dass sich dazu Baumpaten melden, die finanziell mithelfen und sich auch um die Bäume kümmern. Das passt dann gut zur Gartenschau in Eppingen, die ja Anfang Mai beginnt und den Sommer über bis September dauert.

Sind Sie mit diesen Angeboten zufrieden?

Ja schon, aber natürlich nicht ganz. Das ist alles sehr schön, aber wir sind ein Sportverein und wollen natürlich gerade zu unserem Jubiläum auch Sport, in dem Fall Fußball, zeigen und erlebbar machen. Aber vielleicht können wir das ja alles noch im zweiten Halbjahr 2021 nachholen. Wir wünschen uns das so sehr.