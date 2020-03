Von Wolfgang Brück

Heidelberg. "Die letzten Wochen haben mir ein Medizin-Studium ersetzt", seufzt Ronny Zimmermann. Dem Rechtsanwalt aus Wiesloch, der seit 16 Jahren Präsident des Badischen Fußballverbandes (BFV) ist, geht es in diesen Tagen wie vielen Entscheidungsträgern. Die Ereignisse in der Corona-Krise überschlagen sich. Was gestern noch galt, trifft heute schon nicht mehr zu.

Umso wichtiger ist der tägliche Austausch. Weil die Sportschule Schöneck seit zwei Wochen dicht ist, halten der Präsident, der seit Donnerstag 59 ist, Vizepräsident Rüdiger Heiß aus Reichartshausen, Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen und der Leiter des Spielbetriebs Felix Wiedemann sowie Medienchefin Annette Kaul jeden Morgen um zehn Uhr eine Video-Konferenz ab.

Am Sonntag legte Zimmermann, der als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes für die Schiedsrichter und die Junioren zuständig ist, eine Sonderschicht ein. Wie wird es weitergehen, wenn – hoffentlich bald – der Kampf gegen das Virus gewonnen ist? Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit dem Chef von über 200.000 Fußballern, die in den 611 badischen Vereinen organisiert sind.

Ronny Zimmermann, Stand heute soll für die badischen Amateurvereine nach den Osterferien am dritten April-Wochenende die Zwangspause zu Ende sein. Ist die Hoffnung realistisch?

Keiner kann diese Frage derzeit zuverlässig beantworten. Es hängt maßgeblich von den Zahlen der Neuinfektionen ab. Wir müssen uns möglicherweise auch länger gedulden.

Die Ungewissheit macht die Planungen schwer?

Entscheiden können wir im Moment nicht, da sich die Fakten auch in den kommenden Tagen permanent verändern werden. Wir können nur Überlegungen anstellen und unterschiedliche Szenarien durchspielen. Wie in der Politik müssen auch wir Rücksicht auf den Flickenteppich des Föderalismus nehmen. Es ist alles sehr komplex. Ich habe am Sonntag bislang zehn mögliche Modelle aufbereitet.

In der Mehrzahl der Ligen ist die Saison über die Hälfte bis zu zwei Drittel rum. Sind wir mal optimistisch und hoffen auf das Frühjahr oder den Frühsommer.

Selbst wenn es am 19. April weitergeht, können wir die sieben bis dahin anstehenden Nachholspiele zum Beispiel im Fußballkreis Heidelberg nur schwer bis zum regulären Rundenschluss Ende Mai unterbringen. Da die Europameisterschaft verschoben wurde, hätten wir aber die Möglichkeit die Saison bis weit in den Sommer hinein auszudehnen. Bis Juli oder August. Vielleicht sogar September. In diesem Fall müsste die neue Saison eben zeitversetzt starten. Denkbar ist auch, die Runde zu beenden – ohne Meister, Auf- und Absteiger und im Sommer die abgebrochene Saison einfach noch mal zu beginnen.

Darüber wäre zum Beispiel die SG Horrenberg, die mit acht Punkten Vorsprung die Kreisliga Heidelberg anführt, nicht begeistert. Wahrscheinlich aber mit der Entscheidung, jetzt einen Schnitt zu machen und Auf- und Absteiger nach dem derzeitigen Tabellenstand festzulegen.

In vielen Klassen ist die Situation weniger eindeutig als in der Kreisliga oder in der Verbandsliga, wo sich der abgeschlagene TSV Wieblingen wohl nicht über einen Abstieg beschweren könnte. In der Landesliga Rhein-Neckar wechseln sich Mühlhausen und Bammental an der Spitze ab. Gerade ist Mühlhausen mit einem Punkt vorne. Oder der Verfolger hat ein Spiel weniger. Oder das leichtere Restprogramm. Es allen Recht zu machen, wird definitiv unmöglich sein.

Sie sprachen von zehn unterschiedlichen Modellen.

Eine Variante wären Aufstiegs- und Abstiegs-Playoffs bei engen Konstellationen. Oder es gibt keine Absteiger und nur Aufsteiger, was zur Folge hat, dass die Ligen aufgestockt werden müssen und dann in der kommenden Saison möglicherweise Teams Nachteile erleiden, die sie ohne die Aufstockung nicht gehabt hätten.

Was ist, wenn uns das Virus für den Rest des Jahres begleitet?

Dann käme in Frage, die Runde im nächsten März dort fortzusetzen, wo sie jetzt gestoppt wurde. Dann würde die Saison von 2019 bis 2021 laufen. Aber das sind alles Gedankenspiele. Spekulationen helfen uns jetzt nicht weiter. Wir müssen alle denkbaren Modelle aufbereiten und gründlich prüfen, damit wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.

Es ist offen, wann die Entscheidung fällt. Aber es steht fest, wer sie trifft?

Der Vorstand des Badischen Fußballverbandes, dem auch die Vorsitzenden der neun Fußballkreise angehören. Natürlich werden wir Rücksicht auf die Entscheidungen in den anderen Verbänden nehmen, und wir werden, nachdem wir die Modelle intern durchdiskutiert haben, sie den Vereinen online vorstellen. Wir hoffen, zu einem Ergebnis zu kommen, bei dem es so wenige Verlierer wie möglich gibt und am Ende der Fußball gewinnt. Aber jetzt müssen wir alle zusammen zunächst das Virus besiegen.