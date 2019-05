Die Rivalen der Rennbahn: Die Rennställe von Aston Martin (l.), BMW (m.) und Audi (r.) streiten sich in dieser Saison um den Titel in der DTM. Foto: dpa

Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Wenn am Wochenende die DTM am Hockenheimring in ihre neue Saison startet, wird die Marke fehlen, die die Rennserie jahrzehntelang entscheidend geprägt hat: Mercedes. Titelverteidiger Gary Paffett, der niemals für einen anderen Hersteller gefahren ist, ist in die Formel E gewechselt und wird den Saisonauftakt aus der Ferne verfolgen: "Die DTM spielt in meinem Leben eine besondere Rolle", sagt der Brite. "Wie die neuen Kräfteverhältnisse ausfallen werden, werde ich nun aus der Fan-Perspektive erleben."

Nach dem Mercedes-Ausstieg konnte DTM-Chef Gerhard Berger hochkarätigen Ersatz besorgen: Der britische Luxus-Sportwagenbauer Aston Martin wird in Hockenheim mit vier Autos antreten. Mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer und DTM-Champion Paul di Resta und Daniel Juncadella sind für die Briten zwei erfahrene Kräfte an Bord, Ferdinand von Habsburg und Jake Dennis werden ihr erstes Rennen in der Tourenwagen-Serie bestreiten. "Ich gehe davon aus, dass sich Aston Martin auf Augenhöhe präsentieren wird", glaubt Audi-Sportchef Dieter Gass. "Ihre Teilnahme tut der gesamten Serie sehr gut." Audi und BMW treten 2019 mit jeweils sechs Autos an.

Die wohl größte Veränderung ist 2019 aber der neue Motor. Die neuen Vierzylinder-Turboaggregate bringen es auf rund 610 PS - die neuen DTM-Flitzer dürften damit pro Runde knapp drei Sekunden schneller unterwegs sein als im Vorjahr. "Ich freue mich, dass wir mehr Leistung haben", blickt BMW-Pilot Marco Wittmann dem Saisonauftakt hoffnungsvoll entgegen. "Wir Fahrer spüren es, und die Fans sehen es von außen. Der Turbo-Sound der Motoren ist sehr cool, wir können uns auf einen tollen Start freuen."

Hintergrund DTM-Auftakt in Hockenheim Freitag, 10 Uhr: W-Series, Freies Training 1; 11 Uhr: Audi Sport-Cup, Freies Training; 13.10 Uhr: DTM, Freies Training 1; 14.15 Uhr: Porsche Carrera-Cup Deutschland, Freies Training; 15.30 Uhr: W Series, Freies Training 2; 16.30 Uhr: DTM, Freies Training 2; 17.20 Uhr: Audi Sport-Cup, Freies Training. Samstag, 9.40 Uhr: Audi Sport-Cup, Qualifying für Rennen 1; 11.05 Uhr: Porsche Carrera-Cup Deutschland, Qualifying für Rennen 1 und 2; 11.55 Uhr: W-Series, Qualifying; 13 Uhr: DTM, Startfeldpräsentation; 13.30 Uhr: DTM, Rennen 1; 14.40 Uhr: DTM, Siegerehrung; 15.25 Uhr: Porsche Carrera-Cup Deutschland, Rennen 1; 16.15 Uhr: W-Series, Rennen; 17.10 Uhr: Audi Sport-Cup, Rennen 1; 17.55 Uhr: Pitwalk und Taxifahrten. Sonntag. 9 Uhr: Audi Sport-Cup, Qualifying für Rennen 2; 9.40 Uhr: Pitwalk und Taxifahrten; 10.45 Uhr: DTM, Qualifying für Rennen 2; 11.30 Uhr: Porsche Carrera-Cup Deutschland, Rennen 2; 13 Uhr: DTM, Startfeldpräsentation; 13.30 Uhr: DTM, Rennen 2; 14.40 Uhr: DTM, Siegerehrung; 15.20 Uhr: Audi Sport-Cup, Rennen 2. czi

Die gegenüber den alten V8-Saugmotoren fast 100 PS stärkeren Aggregate zaubern auch Mitfavorit René Rast ein Lächeln aufs Gesicht. Der DTM-Champion von 2017 und amtierende Vize-Meister freut sich auf die neuen Höchstgeschwindigkeiten, die jenseits der 300km/h-Marke liegen dürften: "Du hast spürbar mehr Leistung, was viel mehr Spaß macht. Das Auto hat ein ganz anderes Fahrverhalten. Wir Fahrer müssen uns umstellen, in den Kurven umdenken und unsere Linien anpassen." Bei den Testfahrten auf dem Lausitzring war ein klarer Favorit nicht auszumachen. "Angesichts des neuen Reglements ist extrem schwer zu sagen, wer die Nase vorn haben wird", glaubt DTM-Chef Berger. "Das neue Auto ist noch nicht der ultimative Ritt auf der Kanonenkugel, aber es kommt ihm einen klaren Schritt näher."

Der Start dürfte ebenfalls eine große Herausforderung für die DTM-Piloten darstellen. Ab sofort ist das sogenannte Vorspannen durch Arretierung der Bremsen verboten. Die Reaktionszeit der Fahrer ist dadurch erheblich kürzer. "Das wird für uns eine große Herausforderung", ist sich Audi-Fahrer Mike Rockenfeller sicher. "Für mich ist das noch eine große Baustelle, die ich hoffentlich schnell in den Griff bekomme."

Auch beim Rahmenprogramm wartet die DTM mit einigen Neuerungen auf. In der neuen W-Series treten ausschließlich Frauen gegeneinander an. Die Tourenwagen Classics sind ebenso dabei wie die Formula European Masters, der Porsche Carrera-Cup und die Boss GP-Serie. Mit Zolder und Assen stehen an den neun Rennwochenenden zudem zwei neue Strecken im Rennkalender. Wie im Vorjahr wird Sat.1 alle Rennen live zeigen, eine Zusammenfassung gibt es sonntags auf Sport1. Die Übertragungen auf ranracing beginnen samstags und sonntags um 13 Uhr, der Start erfolgt wie gewohnt um 13.30 Uhr.

BMW-Fahrer Timo Glock kann sein Heimspiel in Hockenheim dagegen aus einem anderen Grund kaum erwarten. Der Odenwälder blickt voller Vorfreude auf die neuen Autos - durchaus mit Schmetterlingen im Bauch: "Es ist wie das erste Date mit der neuen Freundin. Man fühlt sich wie ein kleines Kind, das vor dem Weihnachtsbaum steht und endlich die Geschenke öffnen darf."