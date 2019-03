Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg steht der Karlsruher SC vor der Rückkehr in die Zweite Liga. In einer beispiellosen Aufholjagd führte Trainer Alois Schwartz den Drittligisten auf den dritten Platz und in die Relegation.

Gegner ist am Freitag (18.15 Uhr) im bereits ausverkauften Wildparkstadion der Zweitliga-Drittletzte Erzgebirge Aue. Das Rückspiel findet am Dienstag nach Pfingsten (22. Mai), ebenfalls um 18.15 Uhr, in Aue statt. Beide Spiele werden im ZDF direkt übertragen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hat Alois Schwartz nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt. Denn wo immer der 51-jährige Fußballlehrer aus Mannheim gearbeitet hat - in Kaiserslautern, Sandhausen und jetzt in Karlsruhe - sorgte er für Sicherheit und Stabilität und damit für den Aufschwung.

Alois Schwartz, vor dem letzten Spieltag in der Zweiten Liga konnte noch ein halbes Dutzend Mannschaften absteigen. Hatten Sie den richtigen Riecher und waren in dem Stadion, in dem der Relegations-Gegner des Karlsruher SC ermittelt wurde?

Ja. Ich war in Darmstadt. Ich habe eine starke Auer Mannschaft gesehen, die sehr unglücklich 1:0 verloren hat. Wir werden auf einen Gegner treffen, der fußballerisch stark ist. Aue muss trotz 40 Punkte in die Relegation. Das sagt alles.

Der FC Erzgebirge fühlt sich krass benachteiligt. War die Partie am Böllenfalltor ein Argument für den Videobeweis, auch in der Zweiten Liga?

Der Fußball würde gerechter. Bei den Relegationsspielen werden der Videobeweis und die Torkamera eingesetzt.

Sie haben den Karlsruher SC als Abstiegskandidaten übernommen und bis auf den dritten Platz geführt. Schlussfolgern wir falsch, wenn wir sagen: Wäre Alois Schwartz zwei, drei Woche früher gekommen, dann wäre der KSC als Zweiter direkt aufgestiegen?

Das ist hypothetisch. Tatsache ist, dass sich die Mannschaft sehr gut entwickelt hat. Sie hat Charakter. Da gibt es Parallelen zum SV Sandhausen.

21 Spiele in Folge ohne Niederlage, 21 Spiele ohne Gegentor - das sind Allzeit-Rekorde in der Dritten Liga. Schon als sie in der Regionalliga den 1. FC Kaiserslautern II trainiert haben, zeichneten sich ihre Mannschaften durch eine starke Defensive aus. Beim SV Sandhausen haben Sie die Schießbude der Zweiten Liga in ein Bollwerk verwandelt. Verraten Sie uns das Einmaleins des Toreverhinderns?

Ein Grundsatz ist: Man darf seine Spieler nicht überfordern. Man muss wissen, dass man nicht den FC Barcelona trainiert, dass die einfachen Dinge häufig die besten sind. Mein Anliegen ist es, erst mal Stabilität zu erzeugen. Daraus erwächst Selbstvertrauen. Was hilft es, Hurra-Fußball zu spielen, wenn am Ende die Ergebnisse nicht stimmen und alle verunsichert sind? Fußball ist nun mal ein Ergebnissport und es heißt nicht umsonst: Die Abwehr gewinnt Meisterschaften, der Sturm Spiele.

Kann Alois Schwartz überhaupt Angriffsfußball?

Ich mag offensiven Fußball - mit der entsprechenden Ordnung und Absicherung. In Karlsruhe sind wir dabei, den nächsten Schritt zu machen. In Sandhausen war meist von der starken Abwehr die Rede. Aber ich erinnere: Wir haben in Leipzig 4:0 gewonnen, Union Berlin 4:3 geschlagen und beim Bundesliga-Absteiger Paderborn sechs Tore erzielt.

Der Karlsruher SC hat bislang in der Relegation nicht die besten Erfahrungen gemacht. Erst gegen Jahn Regensburg und dann gegen den Hamburger SV gab es bittere Rückschläge. Erfahrungsgemäß wirkt ein Scheitern in der Relegation nach, wie auch als jüngstes Beispiel der Abstieg von Eintracht Braunschweig beweist. Wie groß ist Ihre Angst, dass es schief gehen könnte.

Sie haben Recht, ich habe in Nürnberg erleben müssen, wie schwierig die Saison nach einer gescheiterten Relegation werden kann. Aber wir haben in Karlsruhe eine andere Situation. Als ich übernahm, konnte keiner mit dem dritten Platz rechnen. Für uns sind die beiden Spiele gegen den FC Erzgebirge Aue die Belohnung für eine Saison, in der wir uns ständig gesteigert haben.

In Ihrer Ära sind zwei Neuzugänge gekommen. Marco Thiede, der in Sandhausen aussortiert wurde, und Marvin Pourie, der es zuvor in über 20 Vereinen nie lange ausgehalten hat, haben sich als Volltreffer erwiesen.

Bei Marco war ich mir sicher. Er ist eine Persönlichkeit, auch außerhalb des Spielfeldes und wurde beim KSC zum Leistungsträger. Auch in Marvin habe ich mich nicht getäuscht. Er hat in den letzten Spielen wichtige Tore erzielt.

Wer geht als Favorit in die Relegation?

Wir haben durch die Aufholjagd viel Selbstvertrauen gewonnen und deshalb vielleicht einen psychologischen Vorteil. Aber: Es werden Kleinigkeiten entscheiden. Die Chancen stehen 50:50. Ich freue mich auf die beiden Spiele.