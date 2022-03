Ammar Riad steigt am Wochenende im Neuenheimer Feld in den Ring. Foto: zg

Von Florian Hartmann

Heidelberg. Boxen ist zurück! Nach den fast schon legendären Kämpfen von Wladimir Klitschko in der Mannheimer SAP Arena, die mittlerweile aber bereits einige Jahre zurückliegen, gibt es in der Rhein-Neckar-Region wieder großen Boxsport zu sehen. Am Samstag finden am Heidelberger Olympiastützpunkt fünf Profikämpfe, sowie sieben olympische Boxkämpfe statt. Bestreiter des Hauptkampfes, der gegen 22 Uhr angesetzt wurde, ist Ammar Riad – ihm gegenüber steht Julio Cesar Calimeno Arroyo.

Der 26-Jährige hatte bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio für Aufsehen gesorgt und landete als bester deutscher Boxer auf dem fünften Platz, wobei er sich dem amtierenden Weltmeister und späteren Olympiasieger geschlagen geben musste. In Heidelberg wird Riad den zweiten Profikampf seiner noch jungen Profi Karriere bestreiten.

Veranstalter des Events ist die P.M.X Global Sports GmbH, die künftig auch weiter sowohl das Profiboxen, als auch olympisches Boxen in der Region fördern will. Insgesamt sind so für das Jahr 2022 bereits drei Events geplant, beginnend mit der Veranstaltung am kommenden Samstag.

Nationalmannschaft mit dabei

Zwischen den beiden Boxdisziplinen "Profiboxen" und "olympisches Boxen" gibt es dabei einige Unterschiede. "Zunächst einmal gibt es unterschiedliche Regeln und Techniken, so boxen die olympischen Boxer maximal "nur" drei Runden, während bei den Profis je nach Klasse deutlich länger gekämpft wird", erklärt Veranstalter und Geschäftsführer Dr. Heiko Hofstaetter: "Dafür ist aber auch die Kampffrequenz unterschiedlich. Ein Profiboxer kämpft drei- bis viermal im Jahr, während ein olympischer Boxer in seiner Karriere 200 bis 300 Kämpfe hat." Auch wenn der Arbeitsaufwand bei beiden Disziplinen enorm ist, gilt olympisches Boxen nicht als Beruf. Viele der Kämpfer sind Sportsoldaten, wobei sie Förderungen für ihren Sport erhalten. Eine erfolgreiche olympische Boxkarriere endet aber oft damit, dass der Boxer zum Profi wird.

Ammar Riad hat diesen Schritt zum Profi geschafft und will nun durchstarten. Wie er sich am Samstag schlägt, wird in der Sporthalle im Neuenheimer Feld 710 zu sehen sein, wo auch die komplette deutsche Box-Nationalmannschaft anwesend sein wird.

Info: Tickets gibt es auf der Website www.pyx-boxing.com. Für das sechsstündige Event liegen die Kosten für einen Sitzplatz auf der Tribüne bei 20, für einen Sitzplatz am Ring bei 40 Euro.