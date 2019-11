Von Joachim Klaehn

Nußloch. Das Sehen ist wahrscheinlich der wichtigste Sinn im Sport – und doch ist das Bewusstsein gerade bei Hochleistungssportlern noch nicht so stark ausgeprägt, dass der Besuch eines Augenarztes zum Portfolio einer erfolgreichen Karriere zählt. Dr. Thomas Katlun (57) betreibt seit 13 Jahren eine Augenarztpraxis in Heidelberg, und seit einigen Jahren ist diese auch zum festen Anlaufpunkt für unterschiedliche Sportler(innen) geworden. Als sogenannter konsiliarischer Augenarzt betreut Katlun Athleten des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar, aber eben auch einige Fußballer der TSG 1899 Hoffenheim, Kufencracks der Adler Mannheim sowie Handballer der Rhein-Neckar Löwen.

„Ich habe ja ein Herz für Sportler“, sagt Katlun. Bei ihm ist das kein Lippenbekenntnis. Der „Doc“, der mit seiner Familie in Dossenheim wohnt, lebt persönliches Engagement vor. So auch bei der Benefizveranstaltung am Samstagabend (18.30 Uhr) in der Nußlocher Olympiahalle, wenn sich die deutschen Handball-Allstars mit dem Drittligisten SG Nußloch messen. Katlun ist Mitbegründer des Vereins „Herzschlag – gemeinsam gewinnen e.V.“, zugleich einer der Hauptsponsoren des Events, und er zählt zum kleinen, feinen Organisationsteam, das Koordinatorin Anja Siegert, das Boxer-Ehepaar Pinar und Hamza Touba, Ex-Faustkämpfer Marco Grund und Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki bilden. Seit Wochen und Monaten wird geplant und getüftelt, nichts dem Zufall überlassen. Wenn Thomas Katlun von einer guten Sache überzeugt ist, dann packt er aktiv mit an. Bei der Handball-Charity-Gala ist der bekennende Antialkoholiker für den Gastrobereich und den VIP-Raum zuständig.

Wie er all die beruflichen Beanspruchungen mit seinen sportlichen Aktivitäten (Radfahren, Schwimmen und Krafttraining) sowie diversen Ehrenämtern („Herzschlag e.V.“, Inklusionsplattform „heart racer e.V. Heidelberg“) verbindet, ist manch einem seiner Zeitgenossen ein Rätsel. Für Katlun, selbstdiszipliniert und strukturiert, scheint der Tag mehr als 24 Stunden zu haben.

Die Zusammenarbeit mit der hiesigen Sportszene begann, als sich Katlun im Juni 2010 dem Handballprofi und polnischen Nationalspieler Karol Bielecki annahm. Der damals 28-jährige Löwe bekam in einem Länderspiel zwischen Polen und Kroatien den Finger des Gegenspielers derart unglücklich ab, dass er auf dem linken Auge erblindete. Die Tübinger Universitätsklinik hatte Bielecki signalisiert, er könne nie wieder Handball spielen. Aber der Zwei-Meter-Hüne nahm den schwierigsten Moment als Herausforderung an – und kämpfte sich zurück.

Thomas Katlun erinnert sich genau daran, als Bielecki bei ihm in der Praxis saß. „Karol, du kannst ab morgen wieder trainieren“, sagte Katlun damals und rührte damit den Rückraum-Riesen zu Tränen. Bieleckis Rückkehr nach rund sechs Wochen auf die „Platte“ glich einem Wunder. Dank eines intensiven Austausches und Zusammenwirkens zwischen Augenheilkunde, Physiotherapie, Rehabilitation, Sportwissenschaft und Sportbrillenhersteller gelang das vermeintlich Unmögliche. „Karol musste lernen, mehr mit dem Kopf zu arbeiten, um das fehlende Sehfeld zu kompensieren“, berichtet Katlun über die Wahrnehmungsschulung bzw. das Sehtraining, „aber noch wichtiger war, dass du den Menschen Bielecki emotional abholst.“ Bielecki trug fortan eine Schutzbrille und beendete seine erfolgreiche Karriere 2018 beim internationalen Topklub KS Vive Kielce.

Aufgeben ist im Sport fast nie eine Option. Es geht vielmehr permanent um Leistungsoptimierung, Fokussierung, Automatismen, Anpassungsfähigkeit, Protektion und Verletzungsprophylaxe. Katlun hält unterdessen nichts von Überhöhungen in der Sportlerbetreuung, sondern präferiert den ganzheitlichen Blick. „Ein Prozent sind Augenverletzungen im Sport“, konstatiert er, „die Augenheilkunde ist nur ein kleiner Baustein.“ Freilich gewinnt die Augen- wie die Zahnmedizin im Profisport immer mehr an Bedeutung. Verletzungsauffälligkeiten in Sachen Auge würden gerade in den Sportarten Wasserball, Tennis, Squash, Handball, Basketball und Fußball existieren. „Weil die Sportler dort keinen Schutz haben“, hält Katlun die simple Erklärung parat.

Faustkämpfer etwa tragen gerne Übernachtlinsen, die ihre Hornhaut so verformen, dass sie den ganzen Tag (beim Wettkampf) gut sehen können. Ein Teil der Boxverbände hat eine vorherige Netzhautuntersuchung verpflichtend eingeführt. Kurioses erlebt der Fachmann ebenfalls: Der Schwimmerin Isabel Gose vom SV Nikar Heidelberg sind ihre Kontaktlinsen in den Ausguss gefallen, also muss für die mehrfache Junioren-Europameisterin Soforthilfe her. Nebenbei kümmert sich Katlun um Athleten aus dem paralympischen Bereich, fungiert dort als einer von insgesamt acht augenärztlichen Klassifizierern in Deutschland. Vor allem bei Sehbehinderten sei eine „ganz genaue Diagnose“ unabdingbar.

Für den 1962 in Neuhaus an der Elbe geborenen und im DDR-System sozialisierten Katlun ist sein exaktes Metier („Du kannst alles messen“) Beruf und Berufung zugleich geworden. Als Ex-Fußball-Torhüter des damaligen Sechstligisten BSG Lokomotive Hagenow und Ex-Handballer im Rahmen seiner dreijährigen Armeezeit bei der Truppenluftabwehr, mit der er sein späteres Medizinstudium in Rostock finanzierte, weiß der sympathische, sportverrückte Augenheilkundler, wie Athletinnen und Athleten ticken, Sportarten im Detail funktionieren („Ein Biathlet muss besser sehen als ein Volleyballer“) und kennt deren jeweilige Regelvorschriften fürs Auge aus dem Effeff. Katlun hält neben seinem Kerngeschäft Vorträge, etwa zum Thema „Sportmedizin/Augenheilkunde – Synergien und Grenzen“, bildet sich permanent fort, sitzt in mehreren Gremien der Augenärzte und Sportinstitutionen. „Wir haben eine gesellschaftliche Funktion als Ärzte“, sagt Thomas Katlun unprätentiös und lächelt smart. „Schnelle und ganz unkomplizierte Hilfe“ hat er sich auf die Fahne geschrieben, bei jedem Patienten, ob „Normalo“, Promi, Hochleistungs- oder Spitzensportler.

Die Vorfreude auf Heiner Brand, „Kretzsche“, „Blacky“ und Co. ist bei Katlun groß. Handballer sind hart, herzlich und feierfreudig. Katlun ist berufsbedingt als Augenspezialist gewöhnt, ganz genau hinzugucken.

Info: Das Handball-Benefizspiel am Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) ist noch nicht ausverkauft. Ab 17.30 Uhr gibt es Resttickets an der Abendkasse der Nußlocher Olympiahalle. Die Preise: 15 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Ermäßigte; Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Die After-Match-Party mit allen Spielern steigt ab 20.30 Uhr im Foyer.