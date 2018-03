Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es war so etwas wie die letzte Chance - und die haben die Basketballer der SG Kirchheim genutzt. Durch den denkbar knappen 67:64-Erfolg gegen den TV Zuffenhausen haben es die White Chocolate vermieden, in der Tabelle der 2. Regionalliga noch weiter abzurutschen. Nach sechs Niederlagen gab es für die Mannschaft von Michael Herb mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das war elementar wichtig, um das Selbstvertrauen nicht noch weiter zu verlieren.

SGK mit einem Zittersieg ...

"Es war kein schönes Spiel, aber am Ende zählt nur der Sieg", sagte Herb nach den 40 aufreibenden Minuten. Lange war die Partie völlig offen und selbst eine 64:58-Führung der Kirchheimer im letzten Viertel brachte noch keine Sicherheit. Zuffenhausen kämpfte bis zuletzt gegen die Niederlage an, musste sich der SGK aber geschlagen geben, die personell wieder mehr Möglichkeiten hatte. "Mit fortlaufender Spieldauer haben wir den Kampf angenommen und uns auf unsere Stärke konzentriert", sagte Herb und atmete tief durch. Durch den Erfolg verteidigten die Kirchheimer den drittletzten Rang in der Tabelle, Zuffenhausen bleibt Vorletzter.

Nur zwei Plätze vor der SGK ist der TSV Wieblingen platziert, der es nicht schaffte, bei der TSG Söflingen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Durch das 68:81 zogen die Söflinger am Aufsteiger vorbei auf den neunten Tabellenplatz. Die Wieblinger waren gut in die Partie gestartet, hatten in der zweiten Halbzeit aber keine Mittel mehr, um die verdiente Niederlage zu verhindern. Das lag auch an der schlechten Freiwurfbilanz im Schlussviertel.

Am anderen Ende der Tabelle macht der USC Heidelberg weiter von sich reden. Das 93:84 gegen die SpVgg Möhringen war der zwölfte Sieg hintereinander, durch den die Heidelberger den zweiten Tabellenplatz im Spitzenspiel verteidigten. Zwar geriet der USC nach komfortabler Halbzeitführung im letzten Viertel noch einmal in Rückstand, schaffte danach aber noch einmal den Umschwung. Christoph Rupp (23 Punkte) hatte daran großen Anteil. Die Hoffnung auf den Aufstieg dürfte sich trotz der imposanten Serie nicht erfüllen, denn Tabellenführer SG Mannheim liegt vier Punkte vor dem USC. "Mannheim ist einfach zu stark. Sie müssten noch drei Spiele verlieren und wir alles gewinnen", sagt der Heidelberger Coach Albin Mauz. Eine Formkrise der SG hält er für unwahrscheinlich.

Eine Formsteigerung benötigen die Basketballerinnen der TG Sandhausen, um den Abstieg aus der Regionalliga zu verhindern. Die TGS verlor beim USC Freiburg II deutlich mit 44:80 und verpasste dadurch die Möglichkeit, den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Von Beginn an waren die Sandhausenerinnen unterlegen und lagen zur Pause bereits mit 20:41 zurück. 14 Punkte von Imena Aruna reichten nicht, sie bekam von ihren Mitspielerinnen zu wenig Unterstützung. Ganz anders war das bei den Damen des USC Heidelberg II, die gegen die SpVgg Möhringen deutlich 68:51 gewannen und dadurch den zweiten Tabellenplatz verteidigten. Ann-Kathrin Schätzle, die 18 Punkte beisteuerte, war die beste Werferin der Heidelbergerinnen, und sorgte dafür, dass der Erfolg für den USC nie in Gefahr geriet.

... im Abstiegskampf

Nach zwei Heimniederlagen hintereinander haben die Rollstuhlbasketballer der SG Kirchheim mit einem Erfolg auf dem eigenen Parkett den zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga verteidigt. Durch den 60:49-Sieg gegen die Lahn Dill Skywheelers sind die Rolling Chocolate nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen, allerdings beträgt der Rückstand auf den Ligaprimus Roller Bulls St. Vith drei Partien vor dem Saisonende vier Punkte - die Meisterschaft und der Aufstieg sind unrealistisch. "Wir sind schon sicherer Zweiter, wer hätte das vor Beginn der Spielzeit gedacht. Ich bin mächtig stolz", sagte Trainerin Christa Weber nach der Partie gegen die Skywheelers. Im Duell gegen den Dritten machten die Kirchheimer deutlich, dass sie zurecht auf dem zweiten Rang stehen. Angeführt vom starken Center Ralf Schwarz (25 Punkte) setzte sich die SGK in einem spannenden Match verdient durch.