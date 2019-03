Heidelberg. (rodi/bz) "Hoffentlich haben wir am Montag trainingsfrei, denn es gilt jetzt die Kräfte zu sammeln für den Pokal", hoffte Waldhofs Mittelfeldregisseur Timo Kern am vergangenen Samstag. Sein Wunsch wurde von Trainer Bernhard Trares erhört. Topfit und gut regeneriert wollen Kern und Co. nun sein, wenn es am Mittwoch um 19.30 Uhr für den Regionalligaspitzenreiter SV Waldhof beim FC Nöttingen, Tabellenachter der Oberliga, um den Einzug in das Finale des Badischen Pokals geht.

Beim SVW ist man sich der Bedeutung der Partie bewusst, denn schon die Endspielteilnahme kann die Qualifikation für die erste Runde im DFB-Pokal bedeuten. Voraussetzung ist ein Sieg des Karlsruher SC im Parallelspiel gegen den VfB Gartenstadt und mindestens der vierte Tabellenplatz der Karlsruher am Ende ihrer Drittligasaison.

"Mit einer Teilnahme im DFB-Pokal können wir die Saison versüßen. Auch für den Verein wäre die Teilnahme enorm wichtig", weiß nicht nur Kern, was auf dem Spiel steht. Auf die leichte Schulter wird die Remchinger im blauschwarzen Lager jedenfalls niemand nehmen. "Da muss man von Anfang an die vollen 100 Prozent geben. Wenn man nachlässt, verliert man", stellt sich SVW-Keeper Markus Scholz auf viel Gegenwehr und einen arbeitsreichen Abend ein. Sein Coach will höchstens punktuell Änderungen in der Aufstellung vornehmen. "Bei den zuletzt etwas angeschlagenen Spielern gehen wir kein Risiko ein, ansonsten spielt die stärkste Besetzung", kündigt Trares an.

Auch für den VfB Gartenstadt ist es kein Spiel wie jedes andere, das da morgen um 18.30 Uhr auf den Verbandsligisten wartet. Für das Pokal-Halbfinale gegen den KSC zieht der VfB sogar um: Er hat dankenswerterweise im Rhein-Neckar-Stadion des VfR Mannheim Asyl gefunden.

"Die Jungs haben sich dieses Spiel verdient und freuen sich riesig darauf", verrät Gartenstadts Trainer Dirk Jörns, "doch bei aller Vorfreude ist es logisch, dass wir da nicht nur staunen, sondern ein ordentliches Fußballspiel abliefern wollen." Eine Außenseiterchance besteht, wenn auch eine äußerst kleine gegen den drei Klassen höher kickenden ehemaligen Bundesligisten.

Die Form stimmt jedenfalls beim Verbandsliga-Primus. Alle vier Punktspiele des Jahres hat er für sich entschieden, am vergangenen Samstag das Gipfeltreffen mit der U23 des SV Sandhausen. In der Tabelle hat Gartenstadt jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger.

Zudem kann Jörns praktisch aus dem Vollen schöpfen, lediglich der Langzeitverletzte Maximilian Albrecht (Kreuzbandriss) muss zuschauen. Zur Vorbereitung hat sich der Coach das letzte Spiel des KSC bei Hansa Rostock (1:1) angeschaut. "Ich wollte einfach nur sehen, was für eine Idee vom Fußball der KSC hat, und fand das Spiel sehr interessant", sagte Jörns, ohne jedoch seine Erkenntnisse verraten zu wollen. Inwieweit er seine eigene Mannschaft darauf einstellen kann, wird sich morgen Abend zeigen.