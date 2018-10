Von Nikolas Beck

Schon in der Bibel steht geschrieben: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten. Und doch nehmen wir es mit der Wahrheit nicht immer ganz genau. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, im Durchschnitt kämen wir auf rund 200 mehr oder weniger schwerwiegende Lügen - pro Tag. Vorausgesetzt, wir schlafen acht Stunden, machen wir uns also alle fünf Minuten zumindest einer kreativen Auslegung der Wahrheit schuldig.

Dann sagt der Mann zur Frau: Das blaue Kleid passt so gut zu Deinen schönen Augen. Statt: Für das rote bist Du inzwischen zehn Kilo zu schwer. Dann sagt die Frau zum Mann: Ich bin nicht sauer. Statt: Ich bin kurz davor, Dich mitsamt Deiner Bierflasche auf den Mond zu schießen. Und dann sagt eben der Fußballmanager zu den Journalisten: Die Trainerfrage stellt sich überhaupt nicht. Und nicht: Morgen stellen wir den Neuen vor.

Nein, VfB-Sportvorstand Michael Reschke war nicht der Erste, der A sagte und B machte, als er seinem Trainer Tayfun Korkut erst das Vertrauen aussprach - und ihn keine 24 Stunden später rausgeschmissen hat. Es war auch nicht das erste Mal, dass Korkut das erlebte. Schon in Hannover versprach sein Boss Martin Kind: "Wir ziehen das mit Herrn Korkut bis Saisonende durch." Kurze Zeit später waren die Entlassungspapiere unterzeichnet.

Korkut, das Wiederholungsopfer. Reschke, der Wiederholungstäter. Schließlich hatte der 61-Jährige erst im Januar Korkut-Vorgänger Hannes Wolf versprochen, er sitze beim nächsten Spiel auf der Bank, und ihn in der folgenden Nacht entlassen.

Aber Lüge ist nicht gleich Lüge. Psychologen unterscheiden zwischen blauen, weißen und schwarzen. Blaue werden zum Vorteil eines anderen. Etwa, wenn Max vor den Eltern behauptet, sein Bruder Moritz sei in der Schule gewesen, obwohl der mal wieder geschwänzt hatte. Sie werden genauso gerne verziehen wie die weißen: Flunkereien, die alleine dazu dienen, den anderen nicht zu verletzen. Stichwort Kleiderwahl der Ehefrau.

Problematisch wird’s bei schwarzen Lügen, die dem Lügner einen Vorteil verschaffen, etwa durch falsche Angaben bei der Steuererklärung. Michael Reschke arglistige Täuschung vorzuwerfen, mag ein bisschen zu weit gehen. Zum Vorteil von Korkut war das scheinheilige Treuebekenntnis aber sicherlich nicht.

Fragwürdig war vor allem Reschkes Rechtfertigung. Aus der Lüge wurde eine "Wahrheitsbeugung". Mit beispielloser Gleichgültigkeit suggerierte der Rheinländer, dass man sich im Fußballbusiness nicht einmal mehr schämen muss, wenn man beim Schwindeln ertappt wird. Und wenn Neu-Trainer Markus Weinzierl heute beim Debüt gegen Dortmund punktet, wird sich Reschke ganz sicher für sein Vorgehen schon wieder feiern lassen. Getreu dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?

Hoffenheims Manager Alexander Rosen sagte im RNZ-Interview in dieser Woche: "Ich gebe zu, ich sage nicht immer alles, aber ich lüge nicht." Rosen hält es also eher mit einem französischen Philosophen: "Alles, was Du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest Du auch sagen." Voltaire statt Adenauer - eine lobenswerte Seltenheit.

Denn in der Bundesliga wird seit jeher gelogen, dass sich die Balken biegen. Als Mutter aller Unwahrheiten gilt Christoph Daums Erklärung, warum er freiwillig eine Haarprobe abgeben werde: "Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe." Eben jene Probe überführte ihn des Drogenkonsums.

Aber auch die Spieler sind oft nicht besser. Schließlich ist jede Schwalbe ein Täuschungsversuch, Küsse fürs Vereinswappen sind meist von kurzer Halbwertzeit. Wirklich tiefe Kratzer bekommt das Image dennoch nie. Nicht mal, wenn ein klarer Betrug wie der von Maradona bei der WM 1986 gegen England hinterher als "Hand Gottes" weggelächelt wird. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht? Von wegen!

"Wenn es ein, zwei Fälle gegeben hat, in denen massive Wahrheitsbeugungen passiert sind, kann ich gut damit leben", sagte Reschke und behauptete: "Ich denke, dass ich sehr glaubwürdig bin in meinem Vorgehen und in vielen Aussagen, die ich treffe."

Zumindest diese Theorie zum Umgang mit der Wahrheit scheint sich zu bestätigen: Wer erfolgreich lügt, lügt immer dreister ...

Kontakt: Nikolas.Beck@rnz.de