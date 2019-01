Von Michael Wilkening

Uwe, Marco und Renato hatten es nicht immer leicht in den Tagen von Berlin. Die drei Mannheimer, allesamt früher begeisterte Handballer gewesen, haben sich in der Hauptstadt während der WM-Vorrunde eine Wohnung geteilt - und litten von Tag zu Tag etwas mehr an Schlafmangel. Der Grund: gegenseitige Lärmbelästigung. Zum Glück gab es an den Spieltagen die Gelegenheit, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Uwe, Marco und Renato verpassten keines der 15 Vorrundenduelle.

Ob Deutschland gegen Frankreich oder Brasilien gegen Korea, die drei Mannheimer waren immer dabei und machten die Heim-WM zu einer einzigartigen Veranstaltung. "Ich fand es toll, dass auch bei den anderen Matches 9000 oder 10.000 Zuschauer da waren", sagte Paul Drux beeindruckt. Der Nationalspieler kennt es auch anders, bei Turnieren im Ausland sind die Hallen im besten Fall halb voll, wenn der Gastgeber nicht auf dem Feld steht.

Deutschland gilt als das Mutterland des Handballs und unterstreicht das in diesen Tagen eindrucksvoll. Die Koreaner spielten nie zuvor vor ähnlich vielen Fans, die Asiaten ließen sich davon beflügeln. Die Brasilianer avancierten ebenfalls zu Lieblingen des Publikums und genossen die Tatsache, dass bei einer WM in Deutschland eben nicht nur die deutsche Mannschaft wichtig ist.

Die Menschen kommen wegen des Sports in die Halle - und natürlich, um das eigene Team nach vorne zu peitschen. Selbst in München, dem Spielort ohne deutsche Spiele, war die Halle gut gefüllt. Das es auch anders sein kann, beweist Co-Gastgeber Dänemark. Nur bei Spielen der Dänen ist dort richtig Stimmung in der Bude.

In Köln wird es ab Samstag noch mal eine Steigerung geben, denn ab sofort sind knapp 19.000 Menschen dabei, nicht mehr 13.500. Der größte Teil davon wird auch bei den Spielen ohne deutsche Beteiligung anfeuern.

Auch Uwe und Marco. Renato ist inzwischen nach Mannheim zurückgefahren. Das hat aber nicht allein an der nächtlichen Ruhestörung gelegen - das Schnarchen hätte er weiterhin in Kauf genommen, aber es war kein Urlaub mehr übrig. Für ihn kommt in Köln Thorsten dazu, möglicherweise hat er ja einen ruhigen Schlaf.

Kontakt: sportredaktion@rnz.de