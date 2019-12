Von Christopher Benz

Walldorf. Roland Dickgießer hat wahrlich schon angespanntere Winterpausen erlebt. Der FC-Astoria Walldorf überwintert auf Rang acht, hat zwischenzeitlich gar für Furore als Spitzenreiter in der Regionalliga gesorgt und ist auf dem Weg eine starke Runde im Tabellenmittelfeld zu beenden. Im Interview spricht der Sportliche Leiter über den Ausbildungsverein FCA, das Interesse an Toptorjäger André Becker (17 Saisontore) und die Planungen zur kommenden Runde.

Roland Dickgießer, vergangenes Jahr überwinterte der FCA auf einem Abstiegsplatz, jetzt ist es Rang acht. Sie sind vermutlich sehr zufrieden?

Das ist richtig, wir dürfen sehr zufrieden mit dem kompletten Jahr 2019 sein. Nicht nur von Juni bis jetzt, sondern auch von Februar bis Mai hat sich die Mannschaft hervorragend weiterentwickelt.

War 2019 das beste Jahr, seit der FCA in der Regionalliga spielt?

Ich glaube ja. Man darf insgesamt nicht nur von den Zahlen ausgehen, sondern muss sehen, wie Fußball gespielt wird und da waren viele herausgespielte Siege dabei, die wertvoller sind, als zwei, drei Punkte mehr auf dem Konto zu haben.

Der in der vergangenen Winterpause eingeleitete Umbruch scheint genau zum Zeitpunkt geschehen zu sein. Wie glücklich macht es Sie, wenn so viele junge Spieler in der Regionalliga zum Zug kommen?

Erst einmal ist das ein großer Erfolg der Trainer, ob es nun Andreas Kocher aus unserer U23 oder Matthias Born aus der Regionalliga betrifft. Das macht mich sehr stolz, vor allem, weil wir immer den Blick nach jungen Talenten richten. Aktuell befinden sich drei, vier Jungs im Wartestand, die den Sprung in die Regionalliga schaffen können und anders könnten wir auch gar nicht handeln.

Der FCA ist also ein reiner Ausbildungsverein?

Das ist das, was wir versuchen. Ab und zu werden wir sicherlich einen älteren Spieler brauchen, weil es nur mit Jungen auch nicht funktioniert. Wir stehen aktuell auch schon mit jungen Spielern aus der Umgebung in Kontakt.

Wo schauen Sie nach Talenten?

Im Umkreis von 50 Kilometern um Walldorf gibt es etliche Vereine mit sehr guten Kickern gibt, die Ober- oder Verbandsliga spielen. Außerdem haben wir neben der Regionalliga eine U23, die in der Verbandsliga-Spitze vertreten ist und vielleicht sogar in die Oberliga aufsteigt. Damit können wir in Walldorf die passende Plattform bieten, um sich für höhere Ligen zu empfehlen.

Mit mittlerweile 17 Saisontoren weckt André Becker das Interesse von zahlreichen Profiklubs. Ist es überhaupt möglich, ihn über diese Saison hinaus in Walldorf zu halten?

Man muss dazu sagen, dass André hier am Anfang eine super Saison in der Verbandsliga (U23) gespielt hat. Dann ist er zwischen erster und zweiter Mannschaft gependelt. Diese Runde hat er sich selbst ins Schaufenster geschossen. Eigentlich darf man ihn nicht halten und er ist auch clever genug, es einfach mal zu versuchen. Es sind zweifellos etliche Vereine an ihm dran und ich wünsche ihm, dass er sich den Verein aussucht, in dem er die größte Chance hat zu spielen. Das bekommt er auch hin und dann soll er es sich im Frühjahr in aller Ruhe überlegen. Wir haben jedenfalls keine Probleme damit.

Zur Rückrunde gilt es den Weggang von Semih Sahin zur Hoffenheimer U23 zu kompensieren.

Semih ist ein gutes Beispiel. Wir haben ihn aus der A-Jugend des SV Waldhof geholt. Er macht nebenbei eine Ausbildung und hat sich sukzessive von der Verbandsliga in die erste Mannschaft gespielt. Jetzt wollte er unbedingt im Winter schon nach Hoffenheim und die TSG wollte ihn auch. Dort kann er sich mehr auf Fußball konzentrieren, deshalb haben wir ihm den Weg frei gemacht.

Walldorf legt seinen Talenten generell keine Steine in den Weg, wenn man die Transfers der letzten Jahre betrachtet.

Klar, André Becker wollten jetzt im Winter auch andere Vereine. Aber wenn wir das gemacht hätten, wären wir für verrückt erklärt worden. Im Sommer hat er außerdem die größere Auswahl.

28 Punkte hat die Mannschaft. Ab wie vielen Zählern darf man dieses Jahr den Klassenerhalt als erfolgreich erledigt abhaken?

Wenn wir vor dem letzten Spieltag vier Punkte Vorsprung vor dem Fünftletzten haben (lacht). Im Ernst, eine Punktesumme zu nennen, ist sehr schwierig. Die Jungs wissen, wie sie die Spiele angehen müssen und werden die nötigen Punkte holen.