Zug. (dpa/lsw) Die Adler Mannheim starten am 26. August (20 Uhr) beim walisischen Club Cardiff Devils in die Champions Hockey League (CHL). Zwei Tage später tritt der Topclub der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum zweiten seiner insgesamt sechs Hin- und Rückspiele in der Gruppe C bei der finnischen Mannschaft von Lukko Rauma (18 Uhr) an.

Das erste Heimspiel findet am 2. September (19 Uhr) wiederum gegen Cardiff statt. Das gab die CHL am Donnerstag bekannt.

Dritter Gruppengegner der Mannheimer ist Lausanne HC, gegen den die Mannschaft von Trainer Pavel Gross erstmals am 6. Oktober (19.45 Uhr) in der Schweiz antritt. Jeweils die ersten Beiden der insgesamt acht Gruppen erreichen das Achtelfinale. Das Endspiel ist für den 1. März geplant. Die DEL-Saison soll am 9. September beginnen.