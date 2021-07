Mannheim. (RK) Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat nach mehreren Anpassungen ihren Hauptrunden-Spieltag für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Darin enthalten ist das aufgrund der Corona-Pandemie im Januar ausgefallene "Winter-Game" (Freiluftspiel) der Adler Mannheim im Köln-Müngersdorfer Fußballstadion gegen die Haie, das am 1. Januar 2022 stattfindet. Das erste Heimspiel der Adler findet am dritten Spieltag (Freitag, 17. September) gegen die Nürnberg Ice Tigers statt. Nach dem Auftakt in Straubing (10. September) sind die Mannheimer am 12. September spielfrei.

Nach dem Saisoneröffnungsspiel der Eisbären Berlin gegen den EHC München am 9. September (Donnerstag) geht es – anders als im Fernsehspielplan der abgelaufenen Spielzeit – grundsätzlich im Freitag-Sonntag-Rhythmus weiter. Nach der Aufnahme von Zweitligameister Bietigheim Steelers als 15. Klub und einer dreiwöchigen Olympia-Pause im Februar 2022 weist die Agenda allerdings mehr Wochenspieltage aus. Daneben pausiert die DEL am zweiten November-Wochenende wegen des Deutschland-Cups in Krefeld. Nach Ende der Hauptrunde mit dem 60. Spieltag am 27. März – jeder Klub absolviert in der Doppelrunde 56 Spiele und ist viermal spielfrei – folgt die Playoff-Runde im "Best-of-five"-Modus. Erst wenn in der übernächsten Saison wieder ein Absteiger ermittelt wird, geht die Liga wieder auf 14 Klubs zurück.

Die 28 Heimspiele der Adler verteilen sich auf: Freitag (9), Sonntag (11), Dienstag/Mittwoch/Donnerstag (8). Meister Eisbären Berlin kommt am 16. Januar und 11. März in die Mannheimer SAP Arena, der "Klassiker" gegen die Kölner Haie steigt am 30. September und 21. November und Dauerrivale EHC München tritt am 28. November und 26. Dezember in Mannheim an.

Die SAP Arena plant aufgrund der anhaltend niedrigen Covid19-Inzidenzen und der gleichzeitig zunehmenden Impfquote mit einer 60 prozentigen Auslastung, wobei Einzelheiten (Dauer-und Einzelkartenverkauf) erst nach Vorliegen zuverlässiger Informationen bekannt gegeben werden können.