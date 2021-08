Von Rainer Kundel

Mannheim. Es war richtig kuschelig auf dem glatten Untergrund in der Nebenhalle Süd der SAP Arena, als Pavel Gross am Montag gegen 10 Uhr die Pfeife zum ersten offiziellen Eistraining der Mannheimer Adler ertönen ließ. 29 Spieler inklusive vier Torhüter und Jungadler Max Heim sowie Heilbronns Stürmer Simon Thiel wirbelten in fünf verschiedenfarbigen Leibchen übers Eis. Dabei waren nicht mal alle vor Ort. David Wolf stattete nach Entfernung der Schrauben im operierten Arm den Physiotherapeuten in der Kabine einen Besuch ab und der "finnische Baumstamm", wie Matthias Plachta die Abwehrkante Ilari Melart ankündigte, trifft als frischgebackener Vater erst am kommenden Sonntag ein.

Auch Neuzugang Ruslan Iskhakov, letzte Saison in Turku aktiv, wurde vermisst. Der 21-Jährige musste zur Ausstellung eines Arbeitsvisums unvermittelt nach Moskau reisen, wird aber kurzfristig zurück erwartet. Es war keinesfalls nur Konditionsbolzerei, was Gross und seine Assistenten Mike Pellegrims und Marcel Goc in knapp zwei Stunden den Cracks abverlangten.

Hintergrund Der Adler-Kader Torhüter: Nummer 44 Endras, 90 Brückmann, 30 Tiefensee*, 72 Mnich*; Verteidiger: 4 Holzer (Jekaterinburg/KHL), 6 Lehtivuori, 7 Akdag, [+] Lesen Sie mehr Der Adler-Kader Torhüter: Nummer 44 Endras, 90 Brückmann, 30 Tiefensee*, 72 Mnich*; Verteidiger: 4 Holzer (Jekaterinburg/KHL), 6 Lehtivuori, 7 Akdag, 11 Melart (Växjö/Schweden), 29 Reul, 37 Larkin, 53 Dziambor* (Jungadler), 70 Wirth*, 92 Philipp Preto* (Jungadler), 95 Katic. Stürmer: 9 Dawes (Kazan/KHL), 14 Szwarz (Novgorod /KHL), 16 Eisenschmid, 18 Tosto *(Bad Tölz) 19 Bergmann (San Jose Sharks), 21 Krämmer, 22 Plachta, 33 Wohlgemuth (ERC Ingolstadt), 39 Bast, 40 Klos*, 43 Iskhakov (TPS Turku), 71 Rendulic (Örebro /Schweden), 77 Elias*, 84 Desjardins, 89 Wolf. (*auch für Heilbronner Falken spielberechtigt). Abgänge: Brune (Ingolstadt), Lampl, Valenti (beide Straubing), Krupp (Wolfsburg), Huhtala, Schütz, Leier (alle unbekannt) Smith (EHC München), Collins (Hämeenlinna /Finnland), Shinnimin (Lulea/Schweden), Schira (Linköping/Schweden), Loibl (Skelleftea/Schweden) Pierre Preto (Frankfurter Löwen). Vorbereitung: 11.8. gegen HC Lausanne (in Zug/Schweiz), 13.8. bei EV Zug, 19.8. bei Kölner Haie, 21.8. bei Bietigheim Steelers. Champions-League: 26. August bei Cardiff Devils, 28. August bei Lukko Rauma, 2. September gegen Cardiff; 4. September gegen Rauma; DEL-Start: 10. September bei Straubing Tigers. RK

Immer wieder wurden Spielformen mit hohem Tempo und laufintensiven Elementen eingebaut, besonders beliebt dabei das Drei gegen Drei zum Abschluss, bei dem die Wechselbank einen Treffer von Mark Katic lautstark bejubelte. "Wir werden bis nächsten Montag sechsmal aufs Eis gehen, bevor wir vier Tage in die Schweiz zu den ersten Testspielen fahren", kündigte Gross an.

Am Wochenende geht es etwas gemächlicher zu, die Mannschaft verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und schwingt am Samstag zugunsten "Adler helfen Menschen" auf der Anlage in St. Leon-Rot den Golfschläger beim Eagles-Cup. Danach wird die Trainingsgruppe etwas reduziert, die Förderlizenzspieler absolvieren dann mit den Heilbronner Trainern separate Einheiten. Hintergrund: Die Adler absolvieren in gut drei Wochen ihre erste Partie in der Champions League bei den Cardiff Devils und wollen gezielt ihre Formationen einspielen.

Erste Hinweise dazu waren am Montag schon ersichtlich – die Reihe Eisenschmid, Szwarz und Dawes kann man sich auch in der DEL gut vorstellen. Tim Wohlgemuth nahm Wolfs Position neben Desjardins und Plachta ein.

Plachta, im elften Jahr ein Adler, war als WM-Teilnehmer bis zum 5. Juni beschäftigt, fühlt sich aber für neue Taten gewappnet. "Die körperliche Regeneration war in diesem Sommer nicht das große Problem, wichtig dabei ist, dass man nach einem schweren Jahr den Kopf frei bekommt", fand der 30-Jährige nach einem Urlaub vermehrt Zugang zum Golfeisen. "Was die Zielsetzung betrifft, gibt’s in Mannheim keine Geheimnisse", ist sich Korbinian Holzer (33) bewusst.

"Wer hier spielt, weiß um die Erwartungen, oben mitzuspielen. Mein Anspruch ist es, ein Teil zu einem erfolgreichen Puzzle zu sein und eine Führungsrolle zu übernehmen", will sich der 211-fache NHL-Spieler, sechsfache WM- und Olympia-Teilnehmer von 2010 als Routinier einbringen.

Die Sprachregelung ist eindeutig: "Wir wollen wieder die beste Mannschaft sein, unabhängig von der starken Konkurrenz", äußert sich auch Pavel Gross. "Die ersten Eindrücke passen, auch wenn wir in der ersten Woche noch am Beginn einer Entwicklung sind."

Saisonvorbereitung mit großen Zielen gestartet

Mannheim. (dpa/lsw) Die Adler Mannheim sind gewohnt ambitioniert in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gestartet. "Wir sind zwar einige Neue und müssen uns alle an das System gewöhnen. Aber es ist unser Anspruch, um die Meisterschaft mitzuspielen", sagte der neue Abwehrchef Korbinian Holzer am Montag beim Trainingsauftakt. Der 33 Jahre alte Nationalspieler ist einer von acht Neuverpflichtungen beim Meister von 2019. "Ich will meine Führungsrolle annehmen und auf dem Eis Taten folgen lassen", sagt Holzer. Er hofft, dass für die am 10. September beginnende Saison Zuschauer zugelassen sein werden.

Das hofft auch Cheftrainer Pavel Gross. "Wir hoffen zumindest auf 50 Prozent Auslastung, denn Sport ohne Zuschauer macht keinen Spaß, das sieht man ja gerade bei Olympia", sagte der 53-Jährige. Auch der Tscheche hat große Ziele. "Wir wollen die beste Mannschaft nach der Hauptrunde sein, um die beste Platzierung für die Play-offs zu erreichen und dann auch den Titel holen", sagte er. "Aus unserer Sicht sind das gesunde Ansprüche, auch wenn die Konkurrenz einen Tick stärker sein wird als in der vergangenen Saison."

Auf die Saison bereiten sich die Adler mit zwei Tests bei den Schweizer Clubs Lausanne und Zug vor, zudem trifft der siebenfache DEL-Meister auf die Liga-Rivalen Köln und Aufsteiger Bietigheim.