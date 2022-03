Von Rainer Kundel

Mannheim. Jetzt gehen der DEL endgültig die Termine aus. Trotz der kürzlich beschlossenen Verlängerung der Hauptrunde bis zum 3. April können nicht mehr alle 15 Klubs auf die vorgesehene Zahl von 56 Spielen kommen, um eine "gerade" Tabelle für die Playoffs zu ermitteln. In den 24 Stunden ab Donnerstagnachmittag sah sich die Liga gezwungen, je vier Partien von Freitag und Sonntag abzusetzen.

Im Kalender der Adler Mannheim stehen sieben Nachholspiele, von denen zumindest für die beiden in Augsburg kein Termin mehr zu finden ist. Es sei denn, man mutet den Spielern weitere Belastungen mit Ansetzungen ohne Ruhetag zu. Ein solcher, "Back to back" genannter Spieltag, ist bereits für 22./23. März vorgesehen, wenn die Adler 24 Stunden nach dem Heimspiel gegen Schwenningen in Iserlohn antreten sollen.

Die Spielervereinigung Eishockey (SVE) beobachtet die Entwicklung kritisch, aber mit sachlichen Argumenten. Geschäftsführer Christopher Röder sagte gegenüber dem Fachblatt Eishockey-News: "Weniger Spiele in den kommenden Wochen wären natürlich im Sinne der Spieler, es gibt aber von Seiten der Liga vertragliche Verpflichtungen mit Partnern. Die Spieler wollen trotz allem ihren Beitrag leisten, es geht darum, den wirtschaftlichen Schaden für die Klubs zu minimieren." Gemeint ist: Die DEL muss Rücksicht auf ihren TV-Partner MagentaSport nehmen und kann keine Spiele ohne größere Not einfach streichen. Daneben dürfen inzwischen in allen Bundesländern wieder Zuschauer, wenn auch nicht unbegrenzt, in die Hallen. Womit die Klubs Einnahmen generieren oder zumindest ihre Erstattungspflicht gegenüber Dauerkartenbesitzern vermindern. Schließlich ist es im Interesse der Aktiven, dass "Corona-Klauseln" in den Verträgen nicht gezogen werden, die eine Staffelung des Festgehalts vorsehen.

Einen Fauxpas bisher nicht bekannten Ausmaßes leisteten sich am Mittwoch die Nürnberg Ice Tigers. Nach dem ersten Drittel beim 1:5 gegen Bietigheim, die daraufhin am Freitag erkrankte Akteure hatten, mussten ihre Stürmer Daniel Schmölz und Ryan Stoa in der Kabine bleiben, weil dem Mannschaftsarzt während des Spiels positive PCR-Tests beider bekannt wurden. Die Franken verteidigen sich gegen Vorwürfe, sie hätten das Ergebnis der Tests abwarten müssen, bevor sie die Spieler einsetzten. Ihr komplett durchgeimpfter (und geboosterter) Kader hätte sich gemäß einer seit 1. Februar geltenden DEL-Richtlinie gar nicht testen lassen müssen, dies sei freiwillig geschehen.

Auf etwa 120 schätzt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der DEL, mittlerweile die Zahl der Corona-Fälle: "Alle Teams waren betroffen." Aktuell sind Schwenningen, Eisbären Berlin und Bietigheim komplett in Quarantäne, bei den Augsburger Panther, die 22 erkrankte Personen einschließlich Trainer und Betreuer hatten, sind zwischen sechs und neun Aktive wieder im Training.

"Wir müssen davon ausgehen, dass wir nach derzeitigem Stand etwa fünf Spiele nicht mehr nachholen können", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. "Es ist dann so, dass der Punkteschnitt entscheidet, wer in die Playoffs kommt oder wer absteigt", so Tripcke: "Das ist natürlich nicht ideal, aber genau dafür wurde diese Wertung eingeführt. Sie ist vor der Saison einstimmig so beschlossen worden, jeder wusste, dass es so kommen kann."

Die DEL hält an ihrem Ziel fest, dass spätestens am 8. Mai der Meister feststeht. Eine Woche später beginnt die WM …