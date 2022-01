Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist ein kleines Wunder, dass die seit Mitte November mit kleinem Kader angetretenen Adler Mannheim sich wieder an die Spitze der Deutsche Eishockey-Liga (DEL) herangetastet haben und aufgrund der besseren Tordifferenz vorbei an den Grizzlys Wolfsburg auf Rang zwei geflogen sind. Wie sehr eine Statistik täuschen kann, bewahrheitete sich beim 4:3-Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings, wo die DEL offiziell ein Torschussverhältnis von 32:11 erfasst hat. Da die Gäste etliche Schüsse hatten, die das Gehäuse knapp verfehlten und deshalb bei der Zählung unter den Tisch fallen, geht das Ergebnis aufgrund des deutlichen Übergewichts der Nordbadener in den ersten 30 Minuten noch in Ordnung.

Pavel Gross betonte, wie sehr das Spiel mit vier Reihen Tempo und Energie positiv beeinflusst ("Jede Reihe hat getroffen"). Einhergehend mit 100 Prozent Unterzahlquote und dem deutlich verbessertem Powerplay (Erfolgsquote in den letzten Spielen zwischen 33 und 80 Prozent) bewahrheitet sich eine Eishockey-Weisheit, wonach sich die Verfassung einer Mannschaft an den Special-Teams ablesen lässt. "Es war ein hart umkämpftes Spiel. Die Wild Wings sind mit einem Lauf nach Mannheim gekommen, am Ende haben die Special Teams den Unterschied ausgemacht", sagte Rückkehrer Korbinian Holzer, der im Gegensatz zu anderen Nationalspielern seine vorbehaltlose Bereitschaft zu einer Olympia-Teilnahme erklärt hat.

Das erste Heimspiel des neuen Jahres war ein Abend der Zahlen. Die Adler verbuchten einschließlich der Playoffs ihren 1000. Sieg in der DEL, deren ewige Tabelle sie schon seit Jahren anführen. Und Matthias Plachta steuert mit Vehemenz auf Rang eins der klubinternen Scorer-Wertung zu. Mit seinem 27. Punkt der laufenden Saison (neun Tore, 18 Vorlagen) überholte der 30-Jährige bei nun 325 Punkten die vor dieser Saison noch vor ihm platzierten Dave Tomlinson, Gross und Jochen Hecht. Elf Punkte fehlen dem Rechtsaußen noch, um den gleichsam nicht mehr aktiven Christoph Ullmann zu überholen.

Klubübergreifend hat inzwischen die Corona-Pandemie die Oberhand im Eishockey gewonnen. Von sieben Spielen konnten am Sonntag nur drei ausgetragen werden, weil die Klubs aus Iserlohn, München, Wolfsburg und Bietigheim von Quarantäne-Maßnahmen unterschiedlichen Ausmaßes betroffen sind. Eine halbwegs transparente Tabelle ist ohnehin nur durch die Platzierung nach dem Punkte-Quotienten lesbar, da zum Beispiel die Augsburger Panther und die Straubing Tigers acht (!) Spiele weniger ausgetragen haben als die Kölner Haie.

Die Adler Mannheim sind aufgrund des CHL-Achtelfinales des Nachimpfungstages am letzten Dienstag und der Isolierung der Iserlohner Spieler mit drei Auswärtspartien in Rückstand. "Erst ohne Zuschauer, jetzt ohne Spieler – wir kämpfen bis zum Letzten", sagte Liga-Chef Gernot Tripcke bei MagentaSport, "uns gehen die Spieltage aus."

Nicht nur das: Das Infektionstempo macht auch vor den potenziellen Olympia-Teilnehmern der Nationalmannschaft keinen Halt, ganz abgesehen von Vorbehalten aufgrund der Quarantäne-Bedingungen vor Ort, wie sie Adler-Stürmer Markus Eisenschmid nach Ansicht einer Sportschau-Dokumentation äußerte.

Um den Spielplan über die Bühne zu bringen, soll nach Informationen des Fachmagazins Eishockey-News die dreiwöchige Olympiapause für Nachholspiele geöffnet werden. Für Standorte wie Augsburg, Schwenningen, Nürnberg und Iserlohn, die keine Nationalspieler abstellen, kaum ein Problem – für die Spitzenklubs aus Berlin, Mannheim, München und Wolfsburg umso mehr. Um eine weitere Verzerrung des Wettbewerbs zu vermeiden, plädieren einige Klubmanager dafür, den Auf-und Abstieg ein weiteres Jahr auszusetzen. "Wir haben einen Vertrag mit der DEL2 und können deshalb keine Alleingänge machen", verweist Tripcke auf bestehende Vereinbarungen. "Wir versuchen auf dem Verhandlungsweg, eine Lösung zu erreichen."