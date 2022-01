Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Irritationen zwischen der Klubführung der Adler Mannheim und ihrem Trainer Pavel Gross haben unabhängig von der "Beilegungsmitteilung" inzwischen bundesweite Aufmerksamkeit erlangt. So wundert sich die Süddeutsche Zeitung in einem Beitrag mit der Überschrift "Grantler ohne Filter", dass ein Gespräch des Trainers mit der Klubspitze über ein schon länger tagesbeherrschendes Thema wie die Corona-Maßnahmen erst stattfand, nachdem das Kind bereits in den Brunnen gefallen war.

Genug der Dissonanzen. Bei den Adlern dürfte nun der Hygienebeauftragte Youri Ziffer mehr denn je das letzte Wort haben, wenn es um eine bestmögliche Abwicklung der Rest-Hauptrunde geht. So hat sich der Klub der von der DEL ausgerufenen "Booster-Woche" angeschlossen. Die Liga hatte dafür angekündigt, Spiele unbürokratisch zu verlegen, sofern die beteiligten Klubs sich einig sind. Aus diesem Grund wurde die für Dienstag terminierte Partie der Blau-Weiß-Roten bei den Nürnberg Ice Tigers auf Mittwoch, 16. März, verlegt.

Die impfwilligen Spieler erhalten somit die Möglichkeit, sich anschließend etwas zu schonen. Die Maßnahme ergibt umso mehr Sinn, als bereits am Sonntag das Heimspiel der Iserlohn Roosters gegen die Straubing Tigers aufgrund erneuter Erkrankungen bei den Sauerländern kurzfristig abgesagt werden musste. Sollte der Klub vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises auch für Freitag Spielverbot erhalten, wäre das Heimspiel gegen die Adler davon betroffen.

Auch wenn für alle diese Spiele – soweit nicht im März die Quotienten-Regel greift – Nachholtermine gefunden werden müssen: Den Adlern käme eine Verschnaufpause in dieser Woche nicht ungelegen. Zumal ein Kraftakt mit 15 Feldspielern, darunter der 17-jährige Ralf Rollinger, wie beim 5:1-Sieg bei den Kölner Haien nicht beliebig wiederholbar ist.

Bei elf fehlenden Spielern kann man schon mal den Überblick verlieren. Am Wochenende fehlten: Korbinian Holzer und Borna Rendulic (Reha nach Operationen), Thomas Larkin (Quarantäne), Jordan Szwarz (Familienurlaub nach Geburt des ersten Kindes in Kanada), Denis Reul, Ilari Melart, Lean Bergmann, Andrew Desjardins, Ruslan Iskhakov (alle angeschlagen, Einzelheiten werden nicht kommuniziert) sowie Arkadiusz Dziambor und Florian Elias. Die beiden stehen nach Rückkehr von der abgebrochenen Junioren-WM in Kanada womöglich am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings wieder zur Verfügung.

Nach all der Schinderei in den letzten Wochen hat der stark herausgespielte Sieg in Köln die Mienen erhellt. "Es war vielleicht nicht das schönste Spiel, aber darum ging es als kleine Einheit nicht. Wir haben sehr gut harmoniert, den Unterschied haben die vier Powerplay-Tore gemacht", freute sich David Wolf, dem selbst ein Treffer wegen einer vorausgehenden Regelwidrigkeit aberkannt wurde. Luca Tosto hatte nach dem Spiel einen Puck in seiner Tasche. Es ist gelebter Brauch, dass ein Mitspieler jedem Spieler den Puck sichert, der sein erstes Liga-Tor erzielt. Das gelang dem 21-Jährigen mit einem tollen Schlagschuss fünf Minuten vor Schluss. "Das fühlt sich nicht schlecht an. Ich habe einfach mal abgezogen. Für die Mannschaft kann ich nur sagen: Jeder hat sich voll reingehauen."

Nicht ganz einverstanden war Pavel Gross mit dem teils physisch übertriebenen Auftritt der Haie. "Köln hat das körperliche Spiel forciert, manchmal etwas über dem erlaubten Maß." Ein verständlicher Einwand, denn die Adler können derzeit vieles brauchen, nur keine neuen Ausfälle.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 19.31 Uhr