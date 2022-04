Von Jürgen Berger

Heidelberg. Branislav Ignjatovic war trotz der 71:82-Niederlage stolz auf seine Jungs. Die Heidelberger Bundesliga-Basketballer hatten dem Tabellenführer aus Bonn über weite Strecken einen tollen Kampf geliefert, ehe die Kraft ausging. "Wir haben lange auf dem gleichen Level gespielt wie der Gegner", lobte der Trainer der MLP Academics. "Doch dann kommt eine Phase, in der wir nicht schlau genug spielen und den Ball schlecht bewegen. Das war jetzt schon im dritten Match in Serie so." Die Enttäuschung war verständlich. Auch bei Jordan Geist. Der mit 19 Punkten beste Academics-Schütze haderte: "Bonn hat unter dem Strich besser geworfen als wir und die entscheidenden Wirkungstreffer gesetzt."

Es blieben aber auch die positiven Momente in Erinnerung. 3449 Zuschauer im SNP Dome, tolle Stimmung am Ostermontag – das Ambiente vor der Rekordkulisse passte. Kein Wunder, dass die Academics mit viel Energie und Engagement ans Werk gingen. Allen voran Robert Lowery. Der Heidelberger Aufbauspieler sprühte vor Spielfreude und Selbstvertrauen. Der Routinier lieferte sich gemeinsam mit Geist ein Dreier-Duell mit Bonns starken Distanzschützen um Skyler Bowlin. Der starke Auftritt des Duos hielt den Aufsteiger bis zur Halbzeit im Rennen.

Da fiel es zunächst kaum ins Gewicht, dass Topscorer Brekkott Chapman aufgrund von Achillessehnenproblemen nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Der Power Forward, der in der vergangenen Woche nur einmal trainieren konnte, agierte unglücklich. Es war mit fünf Punkten nicht sein Tag. Bonn hatte dafür stets eine passende Antwort auf die Heidelberger Überholversuche parat. Karsten Tadda und Bowlin dirigierten das Spiel der Telekom Baskets clever, brachten sich selbst oder Javontae Hawkins immer wieder frei zum Wurf. Der Ball lief flüssig, und unter dem Korb bekam Leon Kratzer einige freie Abschlüsse. Keine Frage, dieses ausgeglichene Team zählt zurecht zu den Titelfavoriten in der BBL.

Doch genau diese Stellung bedeutete für den Außenseiter den besonderen Reiz. Den Primus ärgern, das schmeckt besonders süß – vor allem in der heimischen Arena. Man sah den Academics in ihren Gesichtern an, wie gerne sie diesen großen Wurf versenken würden. Und so netzte Lowery zum Start des dritten Viertels seinen vierten Dreier zur 44:43-Führung ein. "Wir hatten große Probleme mit den Heidelberger Guards. Das konnten wir erst im Verlauf der zweiten Halbzeit beheben", sagte Bonns Coach Thomas Iisalo und sprach von "einem soliden Spiel" seiner Mannschaft. Die Heidelberger klebten in der Defensive an ihren Gegnern, gaben keinen Ball verloren. Der Lohn war die Anfeuerung durch das Publikum. Lowery und Geist gingen offensiv weiter voran – vergaben nun aber bei einigen Aktionen leichtfertig. Das nutzten die Bonner, um sich die Führung zurückzuholen. Hawkins versenkte einen Dreier zum 57:50 (27.), schnell stand es 63:50 aus Sicht der Rheinländer, die beim Rebound stärker waren. Die Vorentscheidung.

Mit diesem Rückstand ging es für das Ignjatovic-Team ins letzte Viertel. Tadda erhöhte sofort mit dem nächsten Bonner Dreier auf 66:50. Das war souverän. Auch im weiteren Verlauf ließen die Telekom Baskets nichts mehr anbrennen. Die Academics steckten zu keinem Zeitpunkt auf, fanden aber auch kein Mittel mehr, um die Bonner zu stürzen. "Die Energie war da, der Fokus auch. Vielleicht stoßen wir an unser Limit", erklärte Ignjatovic, dessen Team am Samstag im SNP Dome auf Oldenburg trifft.

Stenogramm: 8:7 (3.), 16:16 (6.), 16:22 (1. Viertel), 25:25 (12.), 27:36 (14.), 34:43 (17.), 41:43 (Halbzeit), 44:43 (22.), 44:48 (23.), 50:61 (28.), 50:63 (3. Viertel), 59:71 (33.), 61:77 (36.), 67:80 (37.), 71:82 (Endstand).

Heidelberg: Geist 19 (2 Dreier), Lowery 16 (4), Heyden 10, Chapman 5, Würzner 5, Ely 4, Anderson 4, Ugrai 4, Friederici 2, Osaghae 2.

Bonn: Hawkins 26 (5), Bowlin 13 (4), Kessens 11, Gorham 8 (2), Tadda 8 (2), Kulvietis 6 (2), Kratzer 6, Lypovy 4 (1), Frierson, Mboya.