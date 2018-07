Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Für die Ultimate Frisbee-Jungs der TSG 78 Heidelberg steht der Saisonhöhepunkt an. Es geht mit der U17-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Gent. Bereits am Dienstag beginnen die Spiele. Ultimate Frisbee ist ein Leistungssport - und der wächst in Deutschland rasant. Lars Leibli, Bela Luksch, Louis Niestroj und Carl-Theodor Christensen spielen in der Jugendmannschaft der TSG 78, gleichzeitig sind sie bei den Herren der Heidis Eppelheim aktiv.

"In Heidelberg gibt es noch keine Herrenmannschaft", sagt der 15-jährige Louis, "deshalb sind wir nach Eppelheim gegangen." Denn hier wird Bundesliga-Frisbee gespielt, zumindest mit der ersten Mannschaft. "Im vergangenen Jahr haben wir noch in der Zweiten mitgespielt - in diesem Jahr wollen wir in die Erste", sagt Bela.

Denn im Jugendbereich gibt es nicht so viele Spieler auf ihrem Niveau in der Umgebung. In der U17-Nationalmannschaft gehören sie aber zu den Führungsspielern. Seit diesem Jahr spielen Bela und Lars für Deutschland, Louis war bereits bei der letzten EM dabei; die war vor einem Jahr in Frankfurt. Damals - beim "Heimspiel" - entschied die Deutsche Auswahl das Turnier für sich, sie reist also als Titelverteidiger nach Belgien. "Vor einem Jahr war es eigentlich abzusehen, dass wir gewinnen", erinnert sich Louis.

Er besucht die Internationale Gesamtschule Heidelberg, dort hat er in der Ultimate Frisbee-AG begonnen: "Wir hatten damals einfach ein sehr starkes Team."

Stark ist die Mannschaft auch diesmal, aber die Konkurrenz hat sich ebenfalls gesteigert. In der Vorrunde trifft man auf die Niederlande, Italien, Schweden und England. Insgesamt nehmen zehn Nationen teil, ein Team besteht aus einer Offensive-, Defensiv- und Ersatz-Line. Jeweils sieben Spieler, das macht insgesamt 21 Jugendliche pro Kader. "Vor England habe ich am meisten Respekt", sagt Bela, "die sind körperlich sehr stark - das sind richtige Stiere." Auch Italien und Belgien stufen die Jungs als gefährlich ein. Verstecken müssen Sie sich als Titelverteidiger aber vor keinem Gegner. "Wir wollen das Ding natürlich wieder nach Deutschland holen", sagt Lars: "Auch wenn das keinesfalls leicht wird."

Die Begeisterung für Ultimate Frisbee ist auch in Belgien groß. Die Auswahl musste sich im vergangenen Jahr nur gegen die Deutschen im Finale geschlagen geben. Auch die U17-Europameisterschaft der Mädchen findet in Gent statt. Als einziges Mädchen der TSG fährt Yara Uge nach Belgien. In gut zwei Wochen wissen wir, ob es auch in diesem Jahr wieder Ultimate Frisbee-Europameister aus Heidelberg gibt.