Heidelberg. (hema/zg) Eine Woche nach dem Derbysieg in Großsachsen soll der erste Heimsieg für den Handball-Drittligisten SG Leutershausen her. Gegner am Samstag ist die HG Saarlouis. Man kennt sich aus gemeinsamen Zweitliga-Zeiten. In diesem Jahr geht es zunächst für beide darum, nicht in die Abstiegsrunde zu gehen. "Aktuell sind wir noch nicht in der Situation, nach oben zu schauen. Wir haben zwar das Potenzial, aber wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit”, erklärt SGL-Rechtsaußen Lucas Bauer.

Das Duell wird spannend, denn die SG Leutershausen wartet bereits seit dem 15. Februar 2020 auf den ersten Heimsieg. Damals gewannen die Roten Teufel gegen Bad Neustadt mit 24:21. "Wir sind es unseren Fans schuldig, dass wir auch zu Hause die ersten Punkte einfahren", sagt Trainer Marc Nagel.

Aktuell ist Leutershausen Tabellenvierter. "Bislang können wir zufrieden sein, wir sind im Soll", meint Lucas Bauer. Die Gäste aus dem Saarland mussten am Wochenende eine 21:27-Heimniederlage gegen Dansenberg einstecken. Zuvor gewann Saarlouis 28:22 gegen Haßloch und teilte sich gegen Pforzheim-Eutingen die Punkte. Saarlouis hat also noch Luft nach oben. Gleiches gilt für die SGL, die gegen Großsachsen schon vieles besser gemacht hat als noch die Woche zuvor.

Der TV Germania Großsachsen wartet nach drei Saisonspielen weiter auf den ersten Punktgewinn. Am vergangenen Wochenende zeigte man im Hirschberger Derby eine starke kämpferische Leistung, musste sich aber eingestehen, dass man ab Ende der ersten Halbzeit chancenlos war. Dem durch Verletzungen ausgedünnten Kader fehlt es an Tiefe und Alternativen. Am Samstag steht für den TVG das nächste Derby an, es geht zu den Junglöwen nach Kronau. Die U23 des Bundesligisten ist mit Dansenberg die einzige Mannschaft in der Staffel F, die bisher alle Spiele gewonnen hat. Naturgemäß fand vor der Saison wieder ein größerer Umbruch im Team von Michael Abt statt. Zu den wenigen Routiniers der Truppe kommen hoffnungsvolle junge Leute aus der eigenen Talentschmiede.

Drei Spieler des TVG Großsachsen dürften sich in Kronau/Östringen bestens auskennen. Hannes Weindl spielt mit der A-Jugend in der Bundesliga für die Junglöwen, Tim Burkard und Florian König spielten lange in der Talentschmiede des Bundesligisten. Gerne würde man den Junglöwen zeigen, was eine Harke ist und die Punkte aus Kronau entführen. Das wird sehr schwer werden, ist aber nicht unmöglich. "Klar ist das wieder eine schwere Aufgabe. Aber ich vertraue den Jungs und hoffe, dass wir das oft gezeigte Niveau über ein ganzes Spiel halten können. Dann sind auch Punkte in Kronau drin", sagt Trainer Stefan Pohl.

Der bislang noch sieglose Tabellenvorletzte HG Oftersheim/Schwetzingen empfängt am Samstag um 19.30 Uhr die TGS Pforzheim, die auch erst zwei Punkte auf dem Konto hat. Zuletzt war die HG beim 26:28 in Zweibrücken nah dran am ersten Erfolgserlebnis, das am Samstag unbedingt gelingen soll.

3. Handball-Liga, Gruppe F, Samstag, 19.30 Uhr: SG Leutershausen - HG Saarlouis, HG Oftersheim-Schwetzingen - TGS Pforzheim; 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - TV Großsachsen (Trainingshalle Kronau).