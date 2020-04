Volles Haus: In der vergangenen Saison begeisterte das Hirschberg-Derby noch über 1000 Menschen in der Heinrich-Beck-Halle. Leutershausenes Hendrik Wagner (links) konnte nur zuschauen, wie Großsachsens Patrick Buschsieper (am Ball) vor dem Tor abhebt. Foto: F&S

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Als der Zeiger am frühen Samstagabend auf 19 Uhr sprang, saß Hendrik Wagner einsam vor der Spielekonsole. Der großgewachsene Rückraumspieler, der aktuell in der 3. Handball-Liga für die der SG Leutershausen aufläuft, saß zuhause, daddelte mit seinem Mannschaftskollegen Gianluca Pauli online an der Playstation – doch war mit den Gedanken kurzzeitig woanders.

"Ich habe auf meinem Handy gesehen, dass zu diesem Zeitpunkt eigentlich das Derby angepfiffen werden sollte", sagt Wagner. Der Zweimeter-Mann wäre also – im Normalfall – gerade in einer völlig überfüllten Heinrich-Beck-Halle eingelaufen und hätte alles daran gesetzt, den großen Ortsrivalen aus Großsachsen in die Knie zu zwingen.

Hätte, hätte, Fahrradkette.

Weil aber in der aktuellen Situation an eine stimmungsvolle Hirschberg-Party gegen die Gelben vom TV Germania Großsachsen nur schwer zu denken ist, bleibt eben nur die Erinnerung an das hitzige Hinspiel in der Sachsenhalle.

Tom Zahn. Foto: TVG

Tom Zahn weiß noch genau, wie es war. "Wir haben super gespielt, uns aber in den letzten drei Minuten extrem dumm angestellt", sagt der Sportliche Leiter der Gelben: "Und dann kam ja noch der Wagner-Freiwurf."

Zur Erklärung: Der TV Germania Großsachsen stand eigentlich schon als Derbysieger fest, Leutershausen bekam nach Ablauf der regulären Spielzeit noch einen Freiwurf zugesprochen. Wagner schnappte sich den Ball, warf ihn durch die Mauer ins Tor – und Herz – des TVG Großsachsen. "Das war schon ein ganz besonderes Spiel für uns, aber auch für mich", sagt Wagner: "Da bekomme ich schon noch Gänsehaut."

Die Begegnung endete unentschieden, die Roten Teufel jubelten über einen gewonnenen Punkt, der eigentlich schon als verloren galt. Zahn war bedient: "Das tat schon echt weh damals."

Dass die Vorfreude auf das Derby auf beiden Seiten riesig war, ist unbestritten – dass die Drittliga-Saison, die aktuell noch mindestens bis zum 19. April pausiert, nun kurz vor dem Abbruch steht, macht Wagner aber etwas traurig.

"Denn es kann jetzt natürlich sein, dass das Auswärtsspiel in Schwetzingen mein letzter Einsatz für Leutershausen war", so Wagner. Der Nachwuchsmann kam vor zwei Jahren von der TSG Wiesloch aus der Badenliga, entwickelte sich rasch zum absoluten Leistungsträger und wird ab der kommenden Saison für die Eulen Ludwigshafen auflaufen. Ob die Pfälzer dann in der Bundesliga spielen, steht ebenfalls noch in den Sternen – eine Reise ins Ungewisse.

Unklar ist auch, wer am Samstag das Hirschberg-Derby gewonnen hätte. Während die Mannschaft aus Leutershausen auf dem zweiten Platz steht und sicherlich leicht favorisiert gewesen wäre, hatte man sich im Lager der Großsachsener aufgrund der ansteigenden Formkurve in den vergangenen Monaten durchaus Hoffnungen auf einen emotionalen Erfolg in der Heinrich-Beck-Halle gemacht.

Zahn lacht: "Logischerweise hätten wir gewonnen, das ist doch ganz klar."

Wagner sagt: "Wir haben eine starke Saison gespielt und ich bin mir sicher, dass wir den Sieg mit den Fans im Rücken geholt hätten."

Auch wenn nicht gespielt wurde, eine gesunde Rivalität bleibt.

Weil es aber aktuell auf beiden Seiten große wirtschaftliche Sorgen gibt, steht die Idee im Raum, zumindest das Derby nach Ablauf der Saison als Benefizspiel nachzuholen. "Das war eine erste Idee", sagt Zahn. Den gestrigen Sonntag hat er damit verbracht, viele Gespräche mit seinen Spielern zu führen – denn auch die "Saasemer" können ohne einen Gehaltsverzicht der Spieler nicht überleben.

"Mit einem Benefizspiel könnten wir natürlich ein paar Zuschauereinnahmen generieren, die uns in der aktuellen Situation guttun würden", so Zahn. Er lacht: "Das echte Derby kann so ein Event aber natürlich nicht ersetzen."