Von Matthias Miltz

Neckar-Odenwald-Kreis.Bereits vor fünf Wochen ist die 2. Bundesliga in ihre neue Spielzeit 2021/22 gestartet. Und vor allem aus regionaler Sicht lohnt sich der Blick in Deutschlands zweithöchste Spielklasse. Gleich vier Spieler aus der Region starteten mit ihren Teams in die Zweitligasaison. Dabei erlebten Nicolai Rapp (Limbach/Werder Bremen), Benedikt Gimber (Sulzbach/Jahn Regensburg), Luca Pfeiffer (Gommersdorf/Darmstadt 98) und Simon Lorenz (Sulzbach/Holstein Kiel) mit ihren Teams einen Saisonstart, der unterschiedlicher kaum hätte ausfallen könnten. Die RNZ gibt einen Überblick, wie sich die "Regional-Legionäre" zum Auftakt geschlagen haben.

> Nicolai Rapp, Werder Bremen: Rapp wechselte vor der Saison von Darmstadt 98 zum Absteiger von der Weser. Der 24-Jährige kam mit der Erfahrung von 105 Zweitligaspielen für Fürth, Aue und Darmstadt zum Traditionsclub. Die ersten beiden Saisonspiele verpasste der Limbacher noch aufgrund einer Muskelverhärtung, in den darauffolgenden beiden Partien stand er jeweils in der Startelf und über 90 Minuten auf dem Feld. Dabei zählte der Mittelfeldspieler beim holprigen Start von Werder noch zu den Lichtblicken der jungen Saison. Bei der bitteren 1:4-Klatsche gegen Paderborn war er neben Niklas Schmitt der Einzige, der sich gegen die Niederlage zu wehren schien. Auch beim 0:0-Unentschieden gegen den KSC am vergangenen Wochenende war Rapp einer der besseren Bremer. So sah es auch der "Kicker". In seinen zwei bisherigen Saisonspielen war der Limbacher jeweils einer der Notenbesten bei den Bremern (Notenschnitt 3,2). Rapp hat aber noch mehr vor bei Werder. Im Interview mit der "Bild" sagte er: "Werder ist der größte Verein, bei dem ich bisher gespielt habe. Meistens war ich nur ein oder zwei Jahre bei anderen Clubs. Ich will jetzt auch mal länger irgendwo spielen. Am liebsten bei Werder." Er plant also schon längerfristig an der Weser. Kurzfristig steht am Wochenende aber das Heimspiel gegen Aufsteiger Hansa Rostock an. Dann soll der zweite Saisonsieg her.

Benedikt Gimber (weiß) legte mit Regensburg den besten Start der Vereinsgeschichte hin. Foto: dpa

> Benedikt Gimber, Jahn Regensburg: Der Sulzbacher ist einer der Eckpfeiler in der Mannschaft von Mersad Salimbegovic. Vor der letzten Saison machte ihn der Trainer sogar zum Kapitän. Seitdem ist Gimber, wenn er fit ist, im defensiven Mittelfeld gesetzt. Spielte der Jahn in den vergangenen Jahren noch regelmäßig gegen den Abstieg, so hat man in dieser Saison nach vier Partien bereits so viele Punkte auf dem Konto wie im vergangenen Jahr nach neun Spielen – nämlich zwölf. Die Regensburger haben bisher alle ihre Spiele gewonnen, darunter auch ein deutliches 4:1 gegen den FC Schalke. Und auch Gimber hatte maßgeblichen Anteil daran. Mit zwei Toren und einer Vorlage zeigte sich der Defensivspezialist plötzlich auch in der Offensive brandgefährlich. Damit hat er in den ersten vier Spielen schon doppelt so viele Tore geschossen, wie in den 101 vorangegangenen Zweitligapartien. Unter seiner neu entdeckten Torgefahr leiden übrigens seine für ihn typischen Attribute wie Lauf- und Zweikampfstärke nicht. Vor dem Schalke-Spiel war Gimber der Zweitligaprofi mit den meisten geführten Zweikämpfen (65) und gehörte mit 34,14 Kilometern zu den laufstärksten Spielern der Liga.

Luca Pfeiffer bejubelt sein Traumtor am zweiten Spieltag gegen Ingolstadt. Foto: dpa

> Luca Pfeiffer, Darmstadt 98: Der 1,96 Meter große Stürmer wurde vor der Saison vom Dänischen Erstligisten FC Mitjylland ausgeliehen und soll die Lücke, die der Abgang von Toptorjäger Serdar Dursun hinterließ, füllen. Es ist der dritte Anlauf in der zweiten Liga für den Gommersdorfer Mittelstürmer. Bereits in der Saison 2018/19 stand Pfeiffer beim SC Paderborn unter Vertrag, absolvierte dort allerdings kein Zweitligaspiel, da ihn der SC direkt in die dritte Liga an Osnabrück verlieh. In der letzten Saison kam er dann zu seiner Zweitligapremiere für Würzburg, wechselte aber nach dem ersten Spieltag nach Dänemark. Nun also Darmstadt. Im ersten Spiel stand er noch nicht im Kader, danach zeigte er aber, dass er für die Lilien durchaus wichtig werden kann. Gegen den KSC am zweiten Spieltag nur eingewechselt, erzielte er in den drei darauffolgenden Spielen (zwei in der Liga, eins im DFB-Pokal) drei Treffer. Seitdem Trainer Thorsten Lieberknecht ihn gemeinsam mit Pascal Tietz als Doppelspitze auflaufen lässt, läuft es: Nach zwei Niederlagen zum Start schlug man erst Aufsteiger Ingolstadt mit 6:1 und holte am vergangenen Wochenende ein 2:2-Unentschieden gegen den Hamburger SV. Auch der "Kicker" schreibt von der "extrem starken Doppelspitze" Pfeiffer/Tietz.

Simon Lorenz (Nr. 19) kämpft in Kiel um seinen Stammplatz in der Innenverteidigung. Foto: dpa

> Simon Lorenz, Holstein Kiel: Den wohl schwierigsten Saisonstart durchlebt aktuell der Sulzbacher Innenverteidiger. Nur ein Punkt nach vier Spieltagen – Das haben sich die Kieler sicher anders vorgestellt. Im vergangenen Jahr kämpften die Störche noch um den Aufstieg, scheiterten in der Relegation am 1. FC Köln. Matchwinner damals im Hinspiel: Simon Lorenz, der mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung das 1:0-Siegtor köpfte. Doch trotz dieses Treffers war es für ihn eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. In der Hinrunde bekam er keine einzige Spielminute, in der Rückrunde erkämpfte er sich dann einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Nur um dann in den Relegationsspielen wieder von der Bank aus zu kommen. Auch in dieser Saison sieht es zu Beginn so aus, als müsse der 24-Jährige um seine Chance kämpfen. In vier Spielen stand er zweimal von Beginn an auf dem Feld, einmal wurde er eingewechselt, einmal saß er die vollen 90 Minuten draußen. Vor allem die Defensive wirkt zum Beginn der Saison zu löchrig bei den Kielern. Was allerdings nicht alleine an Lorenz liegt: Auch seine Nebenmänner, wie zum Beispiel Kapitän Hauke Wahl, strahlen in den bisherigen Partien nicht gerade die größte Souveränität und Sicherheit aus. Außerdem stellte Coach Ole Werner dem gesetzten Wahl in vier Spielen bereits drei Nebenmänner zur Seite. Im ersten Spiel begann Komenda, der sich schwer verletzte und für den Lorenz in die Partie kam. Im zweiten Spiel begann Lorenz, im dritten Spiel war Thesker der Partner von Wahl. Und am vergangenen Wochenende bekam wieder Lorenz den Vorzug. So wird es schwierig, ein Duo zu finden, das sich einspielt und Sicherheit ausstrahlen kann. Am Wochenende wartet auf die Kieler Erzgebirge Aue, gegen die Veilchen soll endlich der erste Saisonsieg eingefahren werden.