Der Seitenrichter zeigt mit dem RGH-Fährchen den Seiteneinwurf an: Eine Spielszene von 1924 mit der Rudergesellschaft in dunklen Trikots und weißen Hosen. Foto: privat

Von Moritz Bayer

Heidelberg. 14. Juli 2019: Aus einer orangefarbenen Spielertraube wird ein Siegerpokal in die Höhe gereckt. Die Rudergesellschaft Heidelberg hat soeben ein Siebenerrugby-Turnier gewonnen, diesmal die AMS Sevens in Obereisesheim. Mal wieder gewonnen, müsste man sagen, denn vor allem in der olympischen Variante des Rugbyspiels sind diese Heidelberger die Besten in Deutschland. Doch auch im traditionellen Fünfzehnerrugby hat der Verein, der am Wochenende mit der Ausrichtung der deutschen Siebenerrugby-Meisterschaft zum Jubiläum "100 Jahre Rugby in der RGH" beschenkt wurde, einiges zu bieten.

Gegründet wurde die Rugby-Abteilung am 26. September 1919 von 48 rugbyverrückten Ruderern. Nach ersten Gastspielen im Team des Heidelberger Ruderklubs von 1872 setzte sich Hermann Meister mit der Idee durch, eine eigene Abteilung für die Jagd nach dem ovalen Ball zu gründen. Meister wurde der erste Abteilungsleiter und Kurt Burckhardt der erste Kapitän. Aus der dieser Zeit stammen die Vereinsfarben: Wegen der Vielzahl an ausländischen Studenten, unter denen einige burenstämmige Holländer waren, entwickelte sich ein reger Spielverkehr mit niederländischen Studententeams. Burckhardt erinnerte sich vor 40 Jahren: "Wir spielten noch in Schwarz, aber da dies uns etwas schmächtig erscheinen ließ, was im Rugby nicht empfehlenswert war, wechselten wir auf die Farben der Holländer." Orange ist bei der RGH bis heute "in".

1925 trat Meister - mittlerweile Vorsitzender der Ruderer und Rugbyspieler - aus der RGH aus. Burckhardt übernahm und konnte einen Neuling begrüßen, der die Geschicke des Vereins prägen sollte: Jan Steyn, Südafrikaner, zunächst hervorragender Spieler, später jahrelanger Erfolgstrainer. Unter Steyn errang die RGH mehrere badische und süddeutsche Meistertitel, nur der ganz große Wurf der deutschen Meisterschaft blieb ihnen verwehrt. Noch heute wird zu seinem Gedenken der "Steyn-Schild" an den besten Spieler der Saison vergeben.

1936 musste die RGH ihren Sportplatz am Kirchheimer Weg an die Wehrmacht abtreten und nach dem Zweiten Weltkrieg war der neue Platz an der Jugendherberge zerstört, sodass der benachbarte Sportclub Neuenheim sportkameradschaftliches Asyl gewährte. Das Trainings- und Spielfeld wurde gemeinsam genutzt und bald brachen erfolgreiche Jahre für die RGH an. Technisch feines Rugby wurde entwickelt und brachte die Orangehemden unter Deutschlands Topadressen. Mit dem 1995 erfolgten erneuten Umzug nach Kirchheim wurde ein weiterer Entwicklungsschritt gemacht. Dort nutzt die RGH den städtischen Fritz-Grunebaum-Sportpark, das "Wohnzimmer der deutschen Nationalmannschaft".

Seit 1960 wuchs die Jugendarbeit auf ein vorbildliches Niveau. Es wurde ein einheitliches Ausbildungssystem eingeführt und Jugend- sowie Schülerteams in sämtlichen Altersklassen aufgebaut. Das bescherte der RGH sage und schreibe 39 deutsche Nachwuchs-Meisterschaften. 1980 sollte der erste Meisterkranz im Männerbereich folgen, zu dem 1997, 2006 und 2007 drei weitere hinzukamen.

Noch herausragender sind die "Orange Hearts" im Siebenerrugby. Mit elf deutschen Titeln - die letzten vier in Folge gewonnen - ist die RGH deutscher Rekordmeister. Vor fast zehn Jahren führte der Verein das Young Sevens-Programm ein - mit diesem jüngsten Positivergebnis: Tim Lichtenberg, der das Förder-Programm komplett durchlaufen hat, führte die Siebenerrugby-Nationalmannschaft 2019 erstmals auf Europas Thron. Ebenso spielen die beiden Rekordnationalspieler Fabian Heimpel und Bastian Himmer in Orange. Eine solche Expertise kann derzeit kein anderer Verein aufweisen.

Zum 100. Abteilungsjubiläum finden an heutigen Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr die deutschen Meisterschaften bei der RGH statt. Ob die "Orange Hearts" wieder jubeln?