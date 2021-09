Mannheim. (RNZ) Beim Derby des SV Waldhof beim 1. FC Kaiserslautern kochten die Emotionen am Samstag hoch. Auch Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SVW, sah die Rote Karte. Im folgenden Interview äußert er sich zu den Vorkommnissen auf dem Betzenberg.

Herr Kientz, haben Sie sich wieder beruhigt?

Das Derby war natürlich ein hochemotionales Spiel für alle Beteiligten, das ist doch klar. Emotionen gehören auch zum Fußball dazu, dass sollte man bei der Betrachtung nie vergessen. Beruhigt habe ich mich natürlich schon lange.

Warum sind Sie so ausgeflippt?

Die Spielweise der Gastgeber war von der ersten Minute an sehr hart geführt und teilweise sehr provokant, wie bereits beim Rückspiel in der vergangenen Saison. Dann trat Redondo unserem Spieler Hamza Saghiri in die Achillessehne, was eine schlimme Verletzung mit sich hätte bringen können. Es entstand eine Rudelbildung, bei der mich Thomas Hengen schubste, was ich als Schlag in diesem Moment empfand. So etwas lasse ich mir von niemanden gefallen, weshalb die Emotionen in diesem Moment etwas höher kochten.

Sie haben als Sportdirektor eine Vorbildfunktion. Inwieweit haben Sie diese verletzt?

Zunächst einmal ist es meine Aufgabe, unser gesamtes Team zu schützen. Dies habe ich mit meinem Handeln in diesem Moment gemacht und ihnen den Rücken gestärkt. Man darf nicht außer Acht lassen, dass sich Hamza Saghiri wirklich sehr schwer in dieser Situation verletzen hätte können. Natürlich war das Auftreten von mir in Bezug auf die Vorbildsfunktion die wir im Profisport inne haben, nicht ideal, dafür möchte ich mich auch entschuldigen.

Lag es nur am brisanten Südwestderby oder am Schiedsrichter, dass es ein Chaos-Derby wurde?

Von der ersten Sekunde an war viel Hektik in der Partie. Intensive Zweikämpfe, eine unheimliche Theatralik und das ständige Fordern von gelben Karten beim Schiedsrichter haben es für die Unparteiischen natürlich nicht leichter gemacht. Ich würde den Schiedsrichtern hier keinen großen Vorwurf machen. Schließlich sind beide rote Karten definitiv vertretbar und die Unparteiischen waren nicht der Grund dafür, dass es keinen Spielfluss gab. Dafür waren andere verantwortlich.

FCK-Coach Antwerpen sagte, dass Waldhof sich für das Chaos nicht entschuldigen müsse. Stimmen Sie ihm da zu?

Wenn man für etwas nicht verantwortlich ist, muss man sich dafür nicht entschuldigen, richtig.

Ist es nicht alarmierend, wenn Security-Mitarbeiter des FCK die Funktionäre beruhigen müssen?

Ich finde es vielmehr alarmierend, dass Security-Mitarbeiter handgreiflich gegen Funktionäre der Gastmannschaft werden. Ich wurde geschubst, was logischerweise nicht zur Deeskalation beigetragen hat. Das Verhalten der Security kann ich in diesem Fall nur kritisch hinterfragen. Ich hoffe ganz stark, dass dies nicht noch einmal passieren wird.