Von Eric Schmidt

Sinsheim. Pssst! Bitte ganz leise sein! Das Christkind ist wieder da. Die RNZ hat es auf seiner Tour durch den Kraichgau aufgespürt und wie in den vergangenen Jahren weltexklusiv gesprochen. Mal schauen, was es zu sagen hat.

Guten Tag, liebes Christkind! Das ist aber eine schöne Blume, die Du in der Hand hältst.

Ja, find‘ ich auch. Es ist ein Rose.

Eine Rose, liebes Christkind. Nicht ein Rose. Die Rose ist weiblich.

Normalerweise schon. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein Rose. Ein Symbol für Marco Rose.

Und wer bekommt den Rose?

Alexander Rosen, der Manager der TSG Hoffenheim. Es pfeifen ja die Engel von den Sternen, dass Marco Rose der neue Trainer der TSG wird. Im Sommer wird der Mann von RB Salzburg, da bin ich sicher, die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten, der zu RB Leipzig wechselt. Herr Rosen kann sich den Rose schon mal anschauen und wird feststellen: Er wird richtig aufblühen im Kraichgau.

Was kriegt Julian Nagelsmann von Dir? Leipziger Allerlei?

Nicht die Bohne. Er erhält eine Musik-CD. Heavy Metal.

Und weshalb?

Weil er in dieser Runde sonst nur Leichtmetall in den Bundesliga-Stadien zu hören bekommt. Latte, Pfosten, Latte, Pfosten - immer wieder Aluminium. Stellen Sie sich vor: Bereits neun Mal hat es die TSG in der Hinrunde krachen lassen, allein zwei Mal beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Erst traf Leon Bittencourt die Latte, wenig später Kerem Demirbay. Bitter, bitter. Wären diese Bälle alle rein, stünde "Hoffe" - so sagt Ihr doch hier - viel weiter vorne. Auf Platz drei oder vier. Ich verrate Ihnen mal was: Den Fußball-Gott, den gibt es nicht.

Vergangenes Jahr hast Du Julian Nagelsmann eine Krone geschenkt …

Die geht nun an David Pfeiffer, den Trainer des VfB Eppingen - als Remiskönig der Fußball-Verbandsliga. Acht Mal haben er und seine Mannschaft Unentschieden gespielt. Das ist Rekord. Gäbe es noch die Zwei-Punkte-Regel, hätte der VfB ein paar Punkte mehr Vorsprung zu den Abstiegsplätzen.

Was hast Du noch?

Einen Bambi.

Den von der Bambi-Verleihung?

Genau. Die Idee hab‘ ich Ihrer Zeitung zu verdanken. Vor kurzem haben Sie über Domenik Reh vom SV Gemmingen geschrieben - darüber, wie er im Auswärtsspiel bei Türk Gücü Sinsheim eine Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters korrigierte, wie er zugegeben hat, dass es kein Foulspiel war. Statt Straf- gab es Eckstoß, und Volker Keitel, der Türk-Gücü-Trainer, hat erklärt, für Domenik Reh müsse es einen "Sonderpreis" geben. Die RNZ hat vorgeschlagen: "Ein Bambi für Reh". Herzlichen Dank für die Anregung.

Ist Dir sonst etwas aufgefallen?

Dass es viele schöne sportliche Leistungen gab. Die Volleyballerinnen des SV Sinsheim beispielsweise. Unglaublich, wie gut die in der 3. Liga spielen. Oder der TSV Kürnbach. Mir gefällt es, wie sich die Mannschaft in der Landesliga schlägt - so gut hat das schon lange mehr kein Aufsteiger aus dem Fußballkreis Sinsheim geschafft. Oder die Bogenschützen des KKS Reihen. Nach der Meisterschaft in der Regionalliga sind sie jetzt Dritter in der 2. Bundesliga. Aber keine Sorge. Ich schenke ihnen keine Tickets zu Weihnachten. Fahrkarten mögen Schützen ja nicht so gerne.

Sondern?

Den grünen Pfeil. Der KKS soll weiter Vorfahrt haben in der 2. Liga.

Welchem Sport gehst Du eigentlich nach?

Ich fliege gerne. Aber nicht mit der Drohne. Die nutzten andere, um den Dietmar-Hopp-Sportpark in Zuzenhausen von oben herab zu beobachten. Ich fliege aus eigenem Antrieb und bin vor allem in diesen Tagen regelrecht beflügelt. Deshalb wünsche ich Ihnen und allen Leserinnen und Lesern der RNZ Fröhliche Weihnachten.