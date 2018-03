Obrigheim. (rol) Stark wie nie präsentierte sich Nico Müller vor zwei Wochen im Bundesliga-Wettkampf beim TB Roding, als er mit 194 Punkten eine persönliche Bestleistung auf Weltklasse-Niveau zeigte. Am kommenden Donnerstag, 29. März, startet der 24-Jährige bei der Gewichtheber-Europameisterschaft in Bukarest. Mit 350 Kilo im Zweikampf, die er zuletzt auf die Bühne brachte, zählt Müller nun sogar zu den Medaillenanwärtern. "Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Platzierungen, sondern will meine bestmögliche Leistung abrufen. Alles andere ergibt sich", sagt der Schützling von Trainer Oliver Caruso im RNZ-Interview. Müllers Auftritt in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo überträgt der TV-Sender Eurosport am Donnerstag ab 19.30 Uhr live.

Nico Müller, mit welcher Erwartung fliegen Sie zur Europameisterschaft nach Bukarest?

Nico Müller: Im Moment überwiegt die Vorfreude auf den Wettkampf. Die Vorbereitung auf die EM lief sehr gut. Ich war verletzungsfrei und konnte planmäßig trainieren. Jetzt geht es darum, am Wettkampftag in Topform zu sein und sechs gültige Versuche zu schaffen.

Schielen Sie auf eine Medaille?

Ehrlich gesagt, habe ich nur mal kurz die Starterliste überflogen. Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Platzierungen oder Medaillenchancen, das bringt nichts. Ich bin zufrieden, wenn ich meine bestmögliche Leistung abrufen kann. Alles andere ergibt sich dann.

Vor der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Anaheim waren Sie top in Form, blieben aber unter den Erwartungen. Wirkt das nach oder können Sie diese Erfahrung ausblenden?

Darüber mache ich mir keine großen Gedanken, das ist abgehakt. Eine Erkenntnis daraus ist, dass ich mich von außen nicht zu sehr unter Druck setzen lassen darf. Deshalb distanziere ich mich auch etwas von den Sozialen Netzwerken und fokussiere mich ganz auf den Sport und meinen Wettkampf.

Wie hat sich die Vorbereitung auf die EM vom Trainingszyklus zur WM unterschieden?

Die Weltmeisterschaft war recht spät im Jahr, die Europameisterschaft ist nun ziemlich früh terminiert, so dass uns weniger Zeit als sonst blieb. Deshalb habe ich keine große Pause gemacht und bin auf hohem Niveau in die EM-Vorbereitung eingestiegen. Wir haben viel trainiert, aber mit weniger Extremlasten. Das hat sich bislang bewährt.

In Roding haben Sie ihre Bestleistung im Reißen eingestellt, im Stoßen einen Rekord erzielt. Können Sie diese Ergebnisse bei der EM übertreffen?

Sie zu wiederholen, das wäre schon klasse. Ich peile erstmal 153 Kilo im Reißen an, 190 bis 192 im Stoßen. An einem guten Tag ist auch mehr drin, das habe ich gezeigt. Und wenn es am Ende wirklich darum geht, Plätze gutzumachen, dann werde ich entsprechend steigern und kämpfen.