Mehr als eine Formüberprüfung: Wenn Nico Müller am Freitag in Meißen zur Hantel greift, geht es auch um Punkte für die Olympia-Qualifikation. Foto: S. Weindl

Obrigheim. (rol) Ab dem heutigen Donnerstag bis zum Samstag messen Hantelsportler aus der ganzen Welt ihre Kräfte beim Pokal der Blauen Schwerter in Meißen. Die Veranstaltung blickt auf eine 48-jährige Geschichte zurück und gilt als bekanntester Wettkampf im deutschen Gewichtheben. Rund 100 Athleten werden in diesem Jahr starten, darunter Nico Müller vom SV Obrigheim und der dreimalige Olympia-Teilnehmer Jürgen Spieß, in der Bundesliga für den AV Speyer und im Einzel für Kraft-Werk Schwarzach aktiv. Ebenfalls dabei sind die Obrigheimer Bundesliga-Heber Acoran Juan Hernandez, Alejandro Gonzalez Baez (beide Spanien) und Sargis Martirosjan (Österreich).

Das Turnier hat zusätzlich an Bedeutung gewonnen, weil es als Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio anerkannt ist. Zwar nur in der Bronze-Kategorie im Vergleich dazu zählen WM und EM als Gold-Wettkampf und mit entsprechend geringerem Punktfaktor, mit dem die Leistungen der Athleten bewertet werden. Doch kurz vor der Weltmeisterschaft in Pattaya/Thailand (18. bis 27. September) dient der Auftritt in Meißen vielen Gewichthebern auch als willkommener Test unter Wettkampfbedingungen.

Nico Müller, zu Hause in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo, wird mit ein paar Pfunden Übergewicht an die Hantel gehen. "Mit rund 84 Kilo hat Nico ein gutes Trainingsgewicht, das nehmen wir so in den Wettkampf mit", sagt Oliver Caruso vor dem Start am Freitag um 17 Uhr. Sein Trainer zeigt sich mit dem Verlauf der Vorbereitung recht zufrieden. "Wir haben ein intensives Grundlagentraining gemacht. Nico hat an Kraft zugelegt, die Werte sind top."

Für die technischen Abläufe gilt das noch nicht. Die Beweglichkeit vor allem in der Schulter muss besser werden, damit Müller bei seinen Versuchen besser in den Schwerpunkt kommt und die Hantel optimal hinter den Kopf bringt. Es geht also um die Balance zwischen nötigem Kraftzuwachs und der fürs Heben ebenso wichtigen Koordination und Beweglichkeit. "Wir arbeiten dran, da sind viele Details zu beachten. Nicht nur im Training selbst, sondern bei der Vor- und Nachbereitung durch den Athleten", sagt Caruso.

Bei einem Testwettkampf des Bundesverbands im Leistungszentrum Leimen vor knapp drei Wochen gelangen Nico Müller sechs gültige Versuche. 150 Kilo im Reißen und 168 Kilo im Stoßen entsprechen einem Zweikampfergebnis von 168 Punkten – der Obrigheimer war somit Bester in der internen Konkurrenz vor Simon Brandhuber vom TB Roding mit 165 Punkten, Max Lang vom AC Mutterstadt mit 159 Punkten und Jon Luke Mau (TSV Blau-Weiß 65 Schwedt) mit 153 Punkten.

Müller will nach seiner Premiere 2016 in Rio de Janeiro erneut das Olympia-Ticket lösen. Derweil hat sich der Qualifikationsmodus verändert. Während früher die Zahl der Teilnehmer pro Nation über das gemeinsam erzielte Mannschaftsergebnis bestimmt wurde und dann innerhalb der Verbände die besten Heber zum Zug kamen, entscheidet nun die persönliche Qualifikation im internationalen Vergleich. Für jede Gewichtsklasse gibt es eine Art Weltrangliste. In drei Sechs-Monats-Zyklen vor den Olympischen Spielen müssen die Athleten jeweils mindestens zwei Qualifikationswettkämpfe absolvieren; am Ende werden die besten Ergebnisse eines Athleten nach einem Punktesystem addiert. Die 14 Besten in jeder der sieben olympischen Gewichtsklassen qualifizieren sich für die Spiele. Dabei darf eine Nation insgesamt maximal vier Starter nominieren und in einer Gewichtsklasse höchstens einen.

In Müllers 81-Kilo-Klasse tummeln sich im Vergleich zu den anderen Kategorien die meisten Heber. "Der Konkurrenzkampf in Nicos Klasse ist gewaltig", sagt Trainer Caruso. Aktuell sind die Aussichten für seinen Schützling jedoch gut. Gemessen an den bisher gewerteten Zweikampflasten belegt Müller mit 355 Kilo im Zweikampf den 11. Platz. Vom Vierten trennen ihn acht Kilo, allerdings haben bereits 16 Athleten 351 Kilo und mehr erzielt. Das Feld liegt also relativ dicht beieinander.