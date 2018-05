Noch ist alles offen: Die Neckarelzer Handballer treten am morgigen Mittwoch zum entscheidenden Relegationsspiel in Kornwestheim an. Foto: S. Weindl

Mosbach-Neckarelz. (RNZ) Eine wahre Achterbahnfahrt erlebten die Bezirksliga-Handballer aus Neckarelz im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde zur Landesliga gegen den SV Kornwestheim II. In einer mit 500 Zuschauern bestens gefüllten Pattberghalle bot sich allen Anwesenden ein Auf und Ab, welches am Ende in einem 24:20-Heimerfolgt der PiranHAs mündete.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste. Zwar dauerte es bis zu deren erstem Treffer auch nahezu fünf Minuten, bis dahin hatten die Hausherren den Ball aber schon zwei Mal leichtfertig abgegeben. In der Folge merkte man der HA Neckarelz die Nervosität an: Im Angriff wurden Chancen leichtfertig vergeben und in der Abwehr bekam man den Rückraum des Gegners nicht in den Griff. Entsprechend stand es nach elf Minuten 1:5 und Trainer Pejic musste seine Mannen neu einstellen.

Nach und nach fanden die Neckarelzer besser in die Partie und konnten, begünstigt von einer Überzahlsituation, durch M. Halder auf 5:6 aufschließen. Nun war es an den Kornwestheimern, in einer Auszeit die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Auch hier zeigte die Unterbrechung Wirkung und nach 20. Minuten leuchtete ein 5:8 von der Anzeigetafel. Schlussmann Tobias Rüdele war es zu verdanken, dass der Vorsprung der Gäste in der Folge nicht größer wurde. Scheinbar beflügelt durch die Leistung ihres Schlussmannes drehten nun auch die Angreifer der HA auf: Binnen dreieinhalb Minuten wurde aus dem 5:8 eine 9:8-Führung gemacht, ehe es beim Stand von 10:9 für die Hausherren in die Pause ging.

Der Beginn des zweiten Durchgangs bot wieder Wild-West-Handball auf beiden Seiten. Schnelle und unvorbereitete Abschlüsse wurden von den Torhütern entschärft und beide Teams traten auf der Stelle. Neckarelz reagierte zuerst und beantragte, während einer eigenen Unterzahl, beim Stand von 13:11 nach 37 Minuten, die nächste Auszeit.

Offenbar schien Trainer Pejic die richtigen Worte gefunden zu haben, denn in der Folge zeigten die Männer vom Elzmündungsraum ihre stärkste Phase. Angetrieben von Spielmacher R. Filipovic legte man einen Fünf-Tore-Lauf zum 18:11 aufs Parkett. Die Gäste reagierten und änderten sowohl im Angriff wie auch in der Abwehr ihre Formation. Bis zur 45. Minute konnte die HA ihren Vorsprung jedoch verteidigen und mit einem Zwischenstand von 18:13 ging es in den Schlussabschnitt.

Hier gaben beide Mannschaften nochmals Vollgas, wollte man doch eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen. Entsprechend körperlich wurde auf beiden Seiten agiert, so dass mehrere Zeitstrafen die Folge waren. Die Gäste konnten sich auf diese Situation zunächst besser einstellen und verkürzten sechs Minuten vor dem Ende auf 20:17. Nach einer letzten Auszeit setzten die PiranHAs ihrerseits zum Schlussspurt an und erhöhten nochmals auf 24:19. Mit der Schlusssirene schafften die Gäste aus Kornwestheim den 24:20-Endstand.

Mit diesem schmalen Polster von vier Toren gehen die Neckarelzer Herren nun in das Rückspiel, welches bereits am morgigen Mittwoch, 16. Mai, in der Kornwestheimer Sporthalle Ost (Theodor-Heuss-Straße 6, 70806 Kornwestheim) stattfinden wird. Der Mannschaft wird in dieser Begegnung sicherlich nochmals alles abverlangt, so dass man auf eine Vielzahl von Fans setzt, die den Weg nach Kornwestheim mit antreten werden.

HA Neckarelz: Tobias Rüdele, Martin Kammerknecht (beide Tor); Robert Filipovic (7), Christoph Pischel, Michael Brauch, Robin Liegler (3), Marco Liegler, Tim Landenberger (2), Matthias Halder (8/5), David Jax, Lukas Halder (1), Christopher Nenninger.